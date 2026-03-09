Καλυμμένη με ένα μαύρο πέπλο βρήκε χθες η αυγή την Τεχεράνη, εξαιτίας του καπνού από τις πυρκαγιές που προκάλεσαν, στη διάρκεια της νύχτας, τα πλήγματα σε τέσσερις δεξαμενές πετρελαίου και μια εγκατάσταση επιμελητείας που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων. Ηταν η πρώτη φορά από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιχειρήσεων που πλήττονται βιομηχανικές πολιτικές εγκαταστάσεις στο Ιράν.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού διαβεβαίωσε πως ήταν ένας «νόμιμος στρατιωτικός στόχος», αφού οι δεξαμενές χρησιμοποιούνταν για την τροφοδοσία της πολεμικής προσπάθειας του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ή αποθήκευσης προωθητικών υλών για βαλλιστικούς πυραύλους.

Από την πλευρά του, ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, επεσήμανε πως οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν να στοχοθετήσουν την πετρελαϊκή βιομηχανία ή άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Ιράν.

Ο ίδιος αναγνώρισε τον αντίκτυπο των ισραηλινών επιθέσεων «στην ποιότητα του αέρα», σημειώνοντας, ωστόσο, ότι «μερικές ημέρες κακής ποιότητας αέρα στην Τεχεράνη» δεν συγκρίνονται με τα δεινά που έχει υποστεί ο ιρανικός λαός υπό το καθεστώς. Ο πόλεμος διανύει ήδη τη 10η μέρα του χωρίς κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης – μάλλον το αντίθετο.

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου, βέβαια, ο ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, παρότι απέρριψε κατηγορηματικά τις αξιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για συνθηκολόγηση, ζήτησε «προσωπικά συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες που επλήγησαν από ενέργειες του Ιράν», δηλώνοντας πως το ιρανικό προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας είχε συμφωνήσει να αναστείλει τις επιθέσεις σε γειτονικά κράτη, εκτός αν πλήγματα εναντίον του Ιράν προέλθουν από το έδαφός τους.

Πριν καλά-καλά ολοκληρώσει τις δηλώσεις του, ωστόσο, σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν εκ νέου τόσο στο Κατάρ όσο και στο Μπαχρέιν. Στην πραγματικότητα, οι ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον των (περισσότερων) χωρών του Κόλπου ουδέποτε σταμάτησαν, παρότι οι ΗΠΑ επιμένουν πως βαίνουν μειούμενες – αμερικανοί και ισραηλινοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως έχει καταστραφεί περίπου το 60% των εκτοξευτών πυραύλων του Ιράν, καθώς και ένα 80% των συστημάτων αεροπορικής άμυνάς του.

Τα σχόλια του Πεζεσκιάν, σε κάθε περίπτωση, προκάλεσαν πολιτική αναταραχή στο Ιράν, αποκαλύπτοντας όπως σημειώνουν οι «New York Times» ρήγματα στους κόλπους της ιρανικής ηγεσίας.

Ειδικά η «συγγνώμη» του εξόργισε τους σκληροπυρηνικούς, ανάμεσά τους και τους Φρουρούς της Επανάστασης. Ωρες μετά, λοιπόν, ο Πεζεσκιάν επανέλαβε τη δήλωσή του στα σόσιαλ μίντια παραλείποντας την επίμαχη λέξη.

Από την πλευρά του, ένα άλλο μέλος της τριανδρίας που ασκούσε προσωρινά τις εξουσίες του ανώτατου ηγέτη, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Μοχσενί Εζεΐ, δήλωσε ότι το έδαφος ορισμένων περιφερειακών χωρών χρησιμοποιείται, ανοιχτά και μυστικά, για επιθέσεις εναντίον του Ιράν και ότι τα πλήγματα αντιποίνων θα συνεχιστούν. «Εχει ειπωθεί κατ’ επανάληψη ότι είμαστε αδελφοί και πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με τους γείτονες.

Ωστόσο, είμαστε αναγκασμένοι να απαντούμε σε επιθέσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε διαμάχη με μια (γειτονική) χώρα ή ότι θέλουμε να αναστατώσουμε τους λαούς τους» επανήλθε χθες στο θέμα ο Πεζεσκιάν διαβεβαιώνοντας πως τα σχόλιά του «παρερμηνεύτηκαν από τον εχθρό, που επιδιώκει να σπείρει διχασμό με τους γείτονες».

Στο μεταξύ, ΗΑΕ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, ανέφεραν νέες επιθέσεις, με τη Σαουδική Αραβία να καταγράφει μάλιστα τους πρώτους της δύο θανάτους – έναν ινδό και έναν μπανγκλαντεσιανό υπήκοο – και το Μπαχρέιν να αναφέρει ζημιές από drone σε ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης.

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει το Ιράν με «όλη» την «ισχύ» του ώστε να «εξαλείψει το καθεστώς» ακολουθώντας ένα «μεθοδικό σχέδιο», δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας «πολυάριθμες εκπλήξεις».

Μιλώντας από την πλευρά του χθες στο ABC News, ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε να μην ανησυχεί για την επίδραση που έχει ο πόλεμος στις τιμές των καυσίμων, χαρακτηρίζοντας την αύξησή τους «ένα μικρό σφάλμα». «Αλλά το καλό είναι ότι βυθίσαμε 44 από τα πλοία τους, δηλαδή ολόκληρο το ναυτικό τους» πρόσθεσε, συνεχίζοντας να μιλά για τα επιτεύγματα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Την προηγουμένη ο αμερικανός πρόεδρος είχε διαβεβαιώσει πως δεν θέλει επιθέσεις των κουρδικών δυνάμεων στο έδαφος του Ιράν – παρότι την Πέμπτη είχε δηλώσει υπέρ μιας επίθεσης ιρανικών κουρδικών πολιτοφυλακών εναντίον του καθεστώτος. Ο ίδιος άφησε παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής ανάπτυξης ειδικών δυνάμεων στο Ιράν για τον έλεγχο των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου στη χώρα. «Ισως κάποια στιγμή το κάνουμε» δήλωσε. «Θα ήταν υπέροχο».