Λίγες ημέρες αφότου το δίπολο μεταξύ του Πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης μονοπώλησε εσωτερικά, πρώτα με το τετ α τετ για τη Μέση Ανατολή και έπειτα με τη συζήτηση για την επιστολική ψήφο, ο Αλέξης Τσίπρας από τη βόρεια Ελλάδα ήρθε να υπενθυμίσει πως το πεδίο δεν έχει διαμορφωθεί οριστικά – αφενός επανέλαβε πως το κόμμα του βρίσκεται εν αναμονή και όταν συσταθεί «θα είμαστε έτοιμοι για να νικήσουμε» (δείχνοντας πως στόχος του είναι η διακυβέρνηση) και αφετέρου περιέγραψε ένα σκηνικό στο οποίο η ΝΔ παίζει μόνη της, χωρίς αντίπαλο.

«Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο αντίπαλος που θα αμφισβητήσει, πόσο δε μάλλον η ισχυρή εκείνη δύναμη, η παράταξη που θα δώσει ελπίδα και όχι απλά θα αμφισβητήσει, αλλά θα νικήσει σε μία εκλογική αναμέτρηση για να εγκαθιδρύσει μία εναλλακτική προοπτική για την κοινωνία και για τον τόπο», ανέφερε, συμμετέχοντας σε συνέλευση πυρήνα στελεχών που τον στηρίζει στη Θεσσαλονίκη. Περιέγραψε τη δημοκρατία στη χώρα ως «ασθενική» και «ανάπηρη», γιατί «σήμερα καμία από τις υπάρχουσες δυνάμεις του προοδευτικού δημοκρατικού χώρου, ανεξαρτήτως από το αν θέλουν, δεν μπορούν (…) Φοβάμαι ότι δεν αρκεί η πρόσθεση διότι αν προσθέσεις τη φθορά με τη φθορά, βγάζεις πάλι φθορά». Απαντώντας στο ερώτημα «με ποιους», συμπεριέλαβε στο εγχείρημα της «επανίδρυσης» της προοδευτικής παράταξης «όσους αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα να υπάρχει μια ισχυρή εναλλακτική πρόταση διεξόδου.

Με όλους ανεξαιρέτως, αρκεί να αφήνουν έξω από τις αίθουσες που συνεδριάζουμε τις ιδιοτέλειές τους, αρκεί να βλέπουν αυτήν την προσπάθεια ως ευκαιρία προσφοράς και όχι ως ευκαιρία ζήτησης. Διότι πάθαμε και μάθαμε και από τις νίκες και από τις ήττες μας».

«Ρεαλιστικό όραμα πολιτικής αλλαγής»

Στην ομιλία του στην Κοζάνη, επιχειρώντας εμφανώς να ενισχύσει τον δείκτη κυβερνησιμότητας του ίδιου και του κόμματος που θα ιδρυθεί μέσα στους επόμενους μήνες, περιέγραψε ένα «ρεαλιστικό όραμα πολιτικής αλλαγής» – στο ίδιο πλαίσιο, περιέγραψε τέσσερις προτάσεις για την ενέργεια. Η αλλαγή του τόνου ήταν εμφανής, όταν ο Τσίπρας ανέφερε πως «Εμείς είμαστε οι ρεαλιστές, εμείς είμαστε η σταθερότητα για τον τόπο, εμείς είμαστε η ασφάλεια για τον κάθε πολίτη.

Και ανεύθυνη κι επικίνδυνη είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη». Οσον αφορά την εξωτερική πολιτική, ο Τσίπρας τάχθηκε υπέρ της αποστολής ένοπλων δυνάμεων στην Κύπρο και Patriot στην Κάρπαθο, περιγράφοντας ωστόσο ως ανεύθυνη τη «γραμμή» περί μιας Ελλάδας – «εγγυήτριας δύναμης» και ενεργοποίησης ενιαίου αμυντικού δόγματος. «Κόκκινη γραμμή πρέπει να είναι η μη χρήση των στρατιωτικών μας εγκαταστάσεων για επιχειρήσεις που μπορούν να θέσουν τη χώρα μας σε άμεσο κίνδυνο», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ τάχθηκε υπέρ της στάσης του Πέδρο Σάντσεθ, τονίζοντας πως δεν πρόερχεται από αριστερή ιδεοληψία, αλλά γιατί «έμαθε από το πάθημα» της εμπλοκής στον πόλεμο του Ιράκ «που οδήγησε σε ένα φρικτό τρομοκρατικό χτύπημα στη Μαδρίτη, με σχεδόν 200 νεκρούς και 2.000 τραυματίες».