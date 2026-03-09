Μετά την πρόσφατη καταδίκη των Ταλ Ντιλιάν, Γιάννη Λαβράνου, Φέλιξ Μπίτζιου και Σάρας Χάμου σε φυλάκιση για την υπόθεση Predator, έρχεται στο φως από τον ιστότοπο του «ΒΗΜΑΤΟΣ» (tovima.gr) ο πλήρης κατάλογος των 115 στόχων των υποκλοπών με το κακόβουλο λογισμικό, ο οποίος συντάχθηκε από τη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Η έρευνα της Αρχής αποκάλυψε το τεράστιο εύρος των παρακολουθουμένων, στο οποίο περιλαμβάνονται υπουργοί, βουλευτές, στελέχη της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφοι και επιχειρηματίες. Όλα τα θύματα ενημερώθηκαν επίσημα, τότε, με προσωπικές επιστολές από τον τότε πρόεδρο της Αρχής, Κωνσταντίνο Μενουδάκο. Ωστόσο, μόνο πέντε εξ αυτών – ανάμεσά τους ο Νίκος Ανδρουλάκης – προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, με τους περισσότερους να επιλέγουν τη σιωπή.
Η επίσημη κυβερνητική απάντηση για τους υπουργούς που δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη (όπως έχει εκφραστεί από τον Παύλο Μαρινάκη, τον Γιώργο Μυλωνακη και τον Νίκο Δένδια) είναι πως δεν έκαναν μήνυση γιατί τα αδικήματα ήταν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα και οι επιστολές της ανεξάρτητης Αρχής προωθήθηκαν στη Δικαιοσύνη.
Αυτό παρά το γεγονός ότι το Μονομελές Πλημμελειοδικείο ως προς το αδίκημα της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών αθώωσε τους κατηγορουμένους και έπαυσε την ποινική δίωξη ως προς τα θύματα που δεν υπέβαλαν έγκληση, καθώς το αδίκημα αυτό δεν είναι αυτεπαγγέλτως διωκόμενο.
Ερωτήματα γεννά και η απουσία του ελληνικού κράτους ως υποστήριξη κατηγορίας στη δίκη, ειδικά τώρα που η υπόθεση ερευνάται εκ νέου και για απόπειρα κατασκοπείας από ξένους υπηκόους.
Επίσης στο δικαστήριο κατατέθηκαν στοιχεία που δείχνουν συσχέτιση στόχων του Predator με στόχους νόμιμης επισύνδεσης από την ΕΥΠ. Μέχρι σήμερα, όμως, η ΕΥΠ αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ για την ενημέρωση των παρακολουθουμένων για τους λόγους που είχαν τεθεί στο μικροσκόπιο της Υπηρεσίας. Αυτή η άρνηση έχει πυροδοτήσει προσφυγές στο Δικαστήριο του Στρασβούργου, ενώ η πρόσφατη δικαστική απόφαση αναμένεται να συζητηθεί άμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η «λίστα Μενουδάκου»
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανάμεσά τους φορείς του ελληνικού Δημοσίου, που εμφανίζονται ως κάτοχοι των τηλεφωνικών συνδέσεων που στοχοποιήθηκαν με το λογισμικό Predator, σύμφωνα με τη «λίστα Μενουδάκου», είναι τα εξής:
- Hossain Azad
- Ashraf Ghani
- Hamidi Arif Mohammed Bakibillah
- Modern Creative Innovative M. EPE
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
- ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΠΡΙΜΠΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
- ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
- D.A. ΑΝΩΝ. ΕΜΠΟΡ. ΕΚΔΟΤ. ΣΥΜΕΤ. ΕΤΑΙΡ.
- ΦΥΤΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- MGF PRODUC Μ. Ι.Κ.Ε.
- ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
- ΛΕΜΠΕΣΗ ΜΑΡΙΑ
- ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΗΣ
- Π. ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
- ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ
- ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
- ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- ΑΝΤΕΝΝΑ TV AE
- ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
- ΣΙΦΟΡΝΤ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΙΡΗ
- ΝΕΦΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝ ΕΠΕ
- MAMUN MD ABDULLAH AL MD SHAHADAT
- SINGH SATVIR ARJINDER SINGH
- ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
- ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
- ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΣΕ ΔΙΚ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ε.Δ.
- ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ
- ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΜΕΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
- ΓΙΑΖΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
- ΣΔΟΥΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
- ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
- HOSSAIN MD ABUL NOWAR MASTER
- ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
- ΠΙΤΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
- SMART CONCEPTS IKE
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
- ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛ/ΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Ι.Κ.Ε.
- ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
- EUROXX ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
- ΡΟΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
- ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ
- ΣΑΚΑΛΗ ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ
- ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- AZIZ IMRAN AZIZ ABDUL
- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
- ΜΠΟΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- RAHMAN MD MAHFUZUR
- KHAN MANIZA MAHRI
- ALI ASGHAR
- ΛΑΜΑ ΣΟΦΙΑ
- HALID ABDE
- DOME CONSULTING I.K.E. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙ.
- ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- HENG HUIZHONG
- ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
- ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΓΟΥΛΙΑΡΗ ΑΘΗΝΑ
- ΠΕΛΩΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΤΣΑ
- ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
- ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
- ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
- ΔΕΝΔΙΑΣ
- ΧΥΤΗΡΗ
- ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓ.
- ZANNH ΜΑΡΙΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ
- ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ
- ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
- ΑΝΔΟΣΙΔΟΥ ΑΥΓΗ
- ΣΙΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- «ΒΙ ΕΝΤ Ο» ΔΙΑΦΗΜ. ΣΥΜΒ. ΑΕ.
- ΡΟΥΣΣΕΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΓΚΡΙΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
- ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΝ. ΕΜΠ. ΕΤ. ΕΠΕΞ. ΞΥΛΟΥ ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΟΕ
- SATNAM RAJ
- ΚΑΚΑΒΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
- TASIN SK RAKIN ABSAR
- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΣΙΑ ΕΕ
- ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ISLAM SIRAZUL
- ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ASMA ASMA