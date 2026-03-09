Μετά την πρόσφατη καταδίκη των Ταλ Ντιλιάν, Γιάννη Λαβράνου, Φέλιξ Μπίτζιου και Σάρας Χάμου σε φυλάκιση για την υπόθεση Predator, έρχεται στο φως από τον ιστότοπο του «ΒΗΜΑΤΟΣ» (tovima.gr) ο πλήρης κατάλογος των 115 στόχων των υποκλοπών με το κακόβουλο λογισμικό, ο οποίος συντάχθηκε από τη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Η έρευνα της Αρχής αποκάλυψε το τεράστιο εύρος των παρακολουθουμένων, στο οποίο περιλαμβάνονται υπουργοί, βουλευτές, στελέχη της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφοι και επιχειρηματίες. Όλα τα θύματα ενημερώθηκαν επίσημα, τότε, με προσωπικές επιστολές από τον τότε πρόεδρο της Αρχής, Κωνσταντίνο Μενουδάκο. Ωστόσο, μόνο πέντε εξ αυτών – ανάμεσά τους ο Νίκος Ανδρουλάκης – προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, με τους περισσότερους να επιλέγουν τη σιωπή.

Η επίσημη κυβερνητική απάντηση για τους υπουργούς που δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη (όπως έχει εκφραστεί από τον Παύλο Μαρινάκη, τον Γιώργο Μυλωνακη και τον Νίκο Δένδια) είναι πως δεν έκαναν μήνυση γιατί τα αδικήματα ήταν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα και οι επιστολές της ανεξάρτητης Αρχής προωθήθηκαν στη Δικαιοσύνη.

Αυτό παρά το γεγονός ότι το Μονομελές Πλημμελειοδικείο ως προς το αδίκημα της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών αθώωσε τους κατηγορουμένους και έπαυσε την ποινική δίωξη ως προς τα θύματα που δεν υπέβαλαν έγκληση, καθώς το αδίκημα αυτό δεν είναι αυτεπαγγέλτως διωκόμενο.

Ερωτήματα γεννά και η απουσία του ελληνικού κράτους ως υποστήριξη κατηγορίας στη δίκη, ειδικά τώρα που η υπόθεση ερευνάται εκ νέου και για απόπειρα κατασκοπείας από ξένους υπηκόους.

Επίσης στο δικαστήριο κατατέθηκαν στοιχεία που δείχνουν συσχέτιση στόχων του Predator με στόχους νόμιμης επισύνδεσης από την ΕΥΠ. Μέχρι σήμερα, όμως, η ΕΥΠ αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ για την ενημέρωση των παρακολουθουμένων για τους λόγους που είχαν τεθεί στο μικροσκόπιο της Υπηρεσίας. Αυτή η άρνηση έχει πυροδοτήσει προσφυγές στο Δικαστήριο του Στρασβούργου, ενώ η πρόσφατη δικαστική απόφαση αναμένεται να συζητηθεί άμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η «λίστα Μενουδάκου»

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανάμεσά τους φορείς του ελληνικού Δημοσίου, που εμφανίζονται ως κάτοχοι των τηλεφωνικών συνδέσεων που στοχοποιήθηκαν με το λογισμικό Predator, σύμφωνα με τη «λίστα Μενουδάκου», είναι τα εξής: