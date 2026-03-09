Εκατοντάδες γυναίκες καταγράφονται κάθε χρόνο επισήμως, από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες της Τουρκίας, να έχουν αφαιρέσει τη ζωή τους «πηδώντας από ένα υψηλό σημείο». Οι σχετικοί αριθμοί αυξάνονται εκθετικά, με αποτέλεσμα σήμερα μία στις τέσσερις αυτοκτονίες γυναικών να αποδίδονται σε αυτό το αίτιο, ενώ μόλις πριν από δέκα χρόνια η αναλογία ήταν μία στις πέντε.

Οι οικογένειές τους, καθώς και ακτιβιστές και οργανώσεις που αγωνίζονται κατά της έμφυλης βίας, ισχυρίζονται πως τα συγκεκριμένα στοιχεία αποκρύπτουν περιστατικά στα οποία οι γυναίκες δεν βρέθηκαν από επιλογή τους στο κενό, αλλά σπρώχτηκαν βίαια.

Οπως λένε, έχουν αγωνιστεί επί χρόνια προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη αλλά οι αρμόδιοι αξιωματούχοι είτε αδιαφορούν είτε επιλέγουν να συσκοτίζουν τις γυναικοκτονίες.

«Οι αυτοψίες πρέπει να ξεκινούν στο σημείο του εγκλήματος: Η αστυνομία οφείλει να αντιμετωπίζει τέτοια περιστατικά ως ύποπτα και να συλλέγει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν», λέει η γιατρός και αγωνίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, Γκιουλσούμ Καβ. «Ακόμη κι αν το κάνουν, ωστόσο, οι εισαγγελείς έχουν τη δυνατότητα να αποφανθούν ότι πρόκειται για ατύχημα ή για αυτοκτονία και να κλείσουν τον φάκελο της υπόθεσης», προσθέτει.

Υπογραμμίζει, επίσης, ότι η αύξηση σε αυτού του είδους τους θανάτους έχει να κάνει με τις βελτιωμένες μεθόδους διερεύνησης: «Στο παρελθόν, συνηθίζαμε να βλέπουμε περιπτώσεις γυναικών οι οποίες είχαν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας κάποιου δηλητηρίου, όμως τώρα, με τις εξετάσεις αίματος, είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε εάν όντως έχουν δηλητηριαστεί. Το αποτέλεσμα είναι να βλέπουμε μια μείωση σε θανάτους από αυτή την αιτία και μια ταυτόχρονη αύξηση σε εκείνους που προκαλεί η πτώση από μεγάλο ύψος. Εδώ, άλλωστε, είναι πιο δύσκολο να αποδειχθεί κατά πόσο πρόκειται για αυτοκτονία, ατύχημα ή γυναικοκτονία».

Η Καβ έχει αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος του επαγγελματικού της βίου προσπαθώντας να αναγκάσει το τουρκικό κράτος να αντιμετωπίσει σοβαρά την έμφυλη βία ιδρύοντας πριν από 15 χρόνια την οργάνωση «Εμείς θα σταματήσουμε τις γυναικοκτονίες» (KCDP-WWSF). Οπως η ίδια λέει, η κυβέρνηση της Τουρκίας υποκαταμετρά συστηματικά τις γυναικοκτονίες.

Αυτό δε που την εξοργίζει είναι το γεγονός ότι οι ειδικοί ερευνητές διαθέτουν σήμερα τα μέσα και τις μεθόδους προκειμένου να διαπιστώσουν κατά πόσο κάποιος (κάποια) απλώς έπεσε από μεγάλο ύψος ή, αντιθέτως, ωθήθηκε βίαια στο κενό.