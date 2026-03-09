Φέτος το κεντρικό θέμα της Διεθνούς Ημέρας για τα Δικαιώματα των Γυναικών είναι #GiveToGain (δώσε για να κερδίσεις). Το σύνθημα υπονοεί ότι η ισότητα των φύλων δεν προκύπτει αυτόματα με την πάροδο του χρόνου, αλλά προϋποθέτει μακρόχρονη και επίμονη επένδυση σε αγώνες, συλλογικές και ατομικές προσπάθειες, θεσμικές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές αποφάσεις. Τα δικαιώματα των γυναικών δεν παραχωρούνται αλλά διεκδικούνται, όπως μας έδειξε πολλές φορές η ιστορία των κατακτήσεων.

Η ισότητα των φύλων αποτελεί στρατηγική επιλογή για την οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη με πολλαπλασιαστικά οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας.

Η καμπάνια του ΟΗΕ «Δώσε για να κερδίσεις» είναι μια παγκόσμια πρόσκληση σε άτομα, οργανισμούς και κοινότητες να κάνουν συνειδητή επένδυση σε χρόνο, γνώση, πόρους, θεσμική στήριξη και συμμαχίες για να ενισχυθεί η ισότητα των φύλων. Οταν επενδύουμε στην έμφυλη ισότητα, κερδίζουμε μια πιο δίκαιη, βιώσιμη και συμπεριληπτική κοινωνία.

Για πρώτη φορά παρουσιάζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο (9 Μαρτίου) ένα τριετές ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Εμφυλη Ισότητα που εκπονήσαμε με γνώμονα την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα γυναικών στις τοπικές κοινωνίες.

Η καταπολέμηση της έμφυλης βίας, η εργασιακή ένταξη των γυναικών και η προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής στα κέντρα πολιτικών αποφάσεων αποτελούν τους βασικούς (διαχρονικούς) άξονες του Σχεδίου. Καινοτομία του Σχεδίου αποτελεί η πρoσπάθεια ενσωμάτωσης του στόχου της ισότητας σε συγκεκριμένες πολιτικές του δήμου (gender mainstreaming) και του προϋπολογισμού του (gender budgeting).

Στην καινοτομική αυτή προσέγγιση των δημόσιων πολιτικών θα πρέπει να επενδύσει ο δημόσιος τομέας αλλά και η Τοπική Αυτοδιοίκηση για να ξεκολλήσουμε από τις τελευταίες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης στη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή και τις πρώτες θέσεις στις γυναικοκτονίες.

Οι περισσότεροι δήμοι της χώρας που έχουν συγκροτήσει διαπαραταξιακές Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας, τις έχουν αφήσει «στα χαρτιά». Τα περισσότερα τμήματα πολιτικών ισότητας που δημιουργήθηκαν με τον «Καλλικράτη» το 2010 παραμένουν υποστελεχωμένα και ασχολούνται, στην καλύτερη περίπτωση, με τις κακοποιημένες γυναίκες καθώς και με εκδηλώσεις στις 8 Μαρτίου και στις 25 Νοεμβρίου.

Πολλοί δήμοι συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους στα πεδία της καθαριότητας και του πράσινου αφήνοντας λιγοστούς πόρους και με ισχνή πολιτική προτεραιότητα την κοινωνική φροντίδα και την καταπολέμηση των διακρίσεων, τομείς με έντονη έμφυλη διάσταση.

Στον Δήμο Αθηναίων πιστεύουμε ότι η δημόσια επένδυση του θεσμικού φορέα που βρίσκεται πιο κοντά στην καθημερινή ζωή του πολίτη αποτελεί τη μόνη λύση για την κοινωνική ευημερία. Με το Σχέδιο Δράσης για την Εμφυλη Ισότητα συνεχίζουμε να επενδύουμε σε πόρους, δομές και παρεμβάσεις για την υποστήριξη των γυναικών και την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου και ταυτότητας φύλου. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε τελικά την κοινωνική συμπερίληψη.

Μόνο έτσι θα περιορίσουμε τις σεξιστικές εκδηλώσεις στον ιδιωτικό και τον δημόσιο χώρο. Για να ξαναθυμηθούμε το σύνθημα «το προσωπικό είναι πολιτικό» του ριζοσπαστικού φεμινισμού.

Η Μαρία Στρατηγάκη είναι αντιδήμαρχος Ισότητας, Δημοτικών Ιατρείων και Παιδικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, ομότιμη καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου