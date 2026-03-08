Οι πρόσφατες εξελίξεις στον πόλεμο που εξελίσσεται γύρω από το Ιράν δημιουργούν ένα νέο κύμα γεωπολιτικής αστάθειας που επηρεάζει άμεσα τη διεθνή ναυτιλία, τις ενεργειακές εφοδιαστικές αλυσίδες και τελικά την παγκόσμια οικονομία. Η περιοχή του Περσικού Κόλπου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς κόμβους του πλανήτη, καθώς περίπου 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου διέρχεται καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ. Οποιαδήποτε ένταση στην περιοχή δημιουργεί άμεσες επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας και στο κόστος των θαλάσσιων μεταφορών.

Η αύξηση της στρατιωτικής έντασης έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντική άνοδο των ασφαλίστρων πολεμικού κινδύνου για τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ασφάλιστρα αυτά έχουν αυξηθεί ακόμη και κατά 30% έως 50%, επιβαρύνοντας σημαντικά το λειτουργικό κόστος των ναυτιλιακών εταιρειών. Παράλληλα, αρκετές εταιρείες επανεξετάζουν τις διαδρομές των πλοίων τους, επιλέγοντας μεγαλύτερες και ασφαλέστερες διαδρομές, γεγονός που αυξάνει τόσο τον χρόνο μεταφοράς όσο και την κατανάλωση καυσίμων.

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στη ναυτιλία. Η αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου επηρεάζει το σύνολο της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Οταν το κόστος ενέργειας αυξάνεται, αυξάνεται αντίστοιχα το κόστος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής προϊόντων. Αυτό μεταφράζεται τελικά σε αυξημένο πληθωρισμό και επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας σε πολλές χώρες.

Για την ελληνική ναυτιλία, που αποτελεί τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο με στόλο που αντιπροσωπεύει περίπου το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας, οι εξελίξεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ο ελληνόκτητος στόλος δεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη μεταφορά ενέργειας. Σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης, η ζήτηση για μεταφορά ενέργειας συχνά αυξάνεται, οδηγώντας σε υψηλότερα ναύλα, αλλά ταυτόχρονα αυξάνονται και οι επιχειρησιακοί κίνδυνοι.

Η ελληνική οικονομία επηρεάζεται επίσης άμεσα από την άνοδο των ενεργειακών τιμών. Η Ελλάδα παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από εισαγόμενη ενέργεια, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε αύξηση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου μεταφέρεται στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, στις μεταφορές και τελικά στο κόστος ζωής των πολιτών.

Παράλληλα, σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις στις αραβικές οικονομίες του Κόλπου, οι οποίες στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές υδρογονανθράκων. Από τη μία πλευρά, η άνοδος των τιμών πετρελαίου μπορεί να ενισχύσει τα κρατικά έσοδα χωρών όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Από την άλλη πλευρά όμως, η αστάθεια στην περιοχή αυξάνει το επενδυτικό ρίσκο, επιβραδύνει μεγάλα επενδυτικά έργα και επηρεάζει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Σε αυτό το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, η ναυτιλία παραμένει ο βασικός μηχανισμός που διασφαλίζει τη συνέχεια του παγκόσμιου εμπορίου. Οι εξελίξεις στην περιοχή του Ιράν δεν αποτελούν μόνο μια περιφερειακή κρίση, αλλά έναν παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τις ενεργειακές αγορές, τις θαλάσσιες μεταφορές και την παγκόσμια οικονομία τους επόμενους μήνες.

Ο Γιώργος Ξηραδάκης είναι διευθύνων σύμβουλος της XRTC Εταιρείας Συμβούλων Ναυτιλίας, πρόεδρος της Ενωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας και αντιπρόεδρος του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου