Επίθεση στο Ιράν: Συναίσθημα και πολιτική
Κανείς πραγματικός δημοκράτης δεν λυπάται για την τύχη του Μαδούρο. Αντιθέτως, βλέπει με ικανοποίηση την απομάκρυνση του από την εξουσία. Όχι επειδή «κατέκλυζε την αμερικανική αγορά με ναρκωτικά» ή «έκλεβε αμερικανικό πετρέλαιο», όπως ήταν το βασικό επιχείρημα του Τραμπ για τη σύλληψή του: η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Αλλά επειδή καταπίεζε τον λαό του, φυλάκιζε […]
Μπλακ άουτ και Τέμπη: Ομοιότητες που τρομάζουν
Tο μπλακάουτ στο FIR της Αθήνας σηματοδότησε μια πρωτοφανή διακινδύνευση για την ασφάλεια των αερομεταφορών αλλά και την εθνική ασφάλεια της χώρας. Οι ομοιότητες του περιστατικού με το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών είναι τόσο πολλές που τρομάζουν. Πρώτη ομοιότητα: Και στις δύο περιπτώσεις αγνοήθηκαν προκλητικά οι συνεχείς και επίμονες προειδοποιήσεις των εργαζομένων για τον ξεπερασμένο […]
Ο Φιγκαρό και η… Ροζίνα του Παναθηναϊκού
Η ιστορία αυτή δεν θα έχει ούτε Κόμη, ούτε καν τον πανούργο Φιγκαρό. Δεν είναι άλλωστε η θεατρική σκηνή του «Ο Κουρέας της Σεβίλλης». Δεν είναι ούτε Commedia dell’ Arte, μα ένα δράμα με πινελιές περιπέτειας, καθώς ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να μπει σε μια από τις πιο απαιτητικές ευρωπαϊκές του πράξεις. Δεν χρειάζεται να ξεγελάσει […]
Διαμορφώνοντας ένα Ανθρωποκεντρικό Μέλλον για την Τεχνητή Νοημοσύνη
Σε μια καθοριστική στιγμή για την ανθρώπινη ιστορία, η υφήλιος συγκεντρώθηκε στο Νέο Δελχί, στη Σύνοδο Κορυφής για τον Αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης 2026 (AI Impact Summit 2026). Για εμάς στην Ινδία, ήταν μια στιγμή τεράστιας υπερηφάνειας και χαράς να καλωσορίσουμε Αρχηγούς Κρατών, Αρχηγούς Κυβερνήσεων, απεσταλμένους μέλη αντιπροσωπειών και πρωτοπόρους συνέδρους από όλο τον κόσμο. […]