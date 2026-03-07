Στη φάση των 16 του Tσάμπιονς Λιγκ, τα παιχνίδια της οποίας θα έχουμε την ερχόμενη Τρίτη και την ερχόμενη Τετάρτη, υπάρχουν δύο λογιών ομάδες. Στο ένα (υποθετικό) γκρουπ υπάρχουν αυτές που διεκδικούν το Τσάμπιονς Λιγκ, έχοντας ωστόσο βάσιμες πιθανότητες να κερδίσουν και το εθνικό πρωτάθλημα στο οποίο παίρνουν μέρος. Στο άλλο, υπάρχουν ομάδες που προσπαθούν να σώσουν τη χρονιά τους φτάνοντας σε κάποιου τύπου διάκριση σε αυτόν τον δύσκολο ευρωπαϊκό θεσμό, ενώ στο πρωτάθλημά τους δεν έχουν σχεδόν καμία πιθανότητα να τερματίσουν στην πρώτη θέση. Στο πρώτο γκρουπ ανήκουν η Αρσεναλ και η Μάντσεστερ Σίτι, που θα παλέψουν για τον τίτλο στην Αγγλία, η Μπάγερν Μονάχου που μετράει μέρες για να κατακτήσει ένα ακόμα πρωτάθλημα Γερμανίας, η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης, μόνιμες διεκδικήτριες της πρωτιάς στην Ισπανία, η Παρί Σεν Ζερμέν που θα κερδίσει και το φετινό πρωτάθλημα Γαλλίας, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας που στην Πορτογαλία κυνηγάει την Πόρτο, και η πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα Τουρκίας Γαλατασαράι. Στο άλλο γκρουπ οι υπόλοιπες αγγλικές, αυτές δηλαδή που στην Πρέμιερ Λιγκ βλέπουν την πλάτη της Αρσεναλ και της Μάντσεστερ Σίτι (δηλαδή η Λίβερπουλ, η Τσέλσι, η Νιούκαστλ και η Τότεναμ), η μακριά από την κορυφή του Καμπιονάτο Αταλάντα, η γνωστή μας Μπάγερ Λεβερκούζεν, η Ατλέτικο Μαδρίτης, που απέτυχε στη διεκδίκηση του τίτλου στην Ισπανία. Μια κατηγορία μόνη της είναι η Μπόντο/Γκλιμτ. Το λέω γιατί το νορβηγικό πρωτάθλημα δεν έχει καν αρχίσει. Και το προηγούμενο, η εντυπωσιακή στην Ευρώπη Μπόντο/Γκλιμτ το έχασε.