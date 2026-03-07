Μια ομάδα που μετατράπηκε μέσα στα χρόνια (και κυρίως επί προεδρίας του μεγάλου Σαντιάγκο Μπερναμπέου) σε βασίλισσα της Ευρώπης, ιδρύθηκε τέτοιες μέρες σαν σήμερα στις 6 Μαρτίου του 1902. Εμπνευστές μία ομάδα αποφοίτων αγγλικών πανεπιστημίων που ίδρυσαν στην ισπανική πρωτεύουσα μια ομάδα με την ονομασία «Foot Ball Club Madrid». Η πιο μεγάλη ειρωνεία, ότι ο πρώτος πρόεδρος της ομάδας, ο Χουάν Παδρός Ρουμπιό, ήταν Καταλανός!

Ο πρώτος της προπονητής ήταν ο Αγγλος Αρθουρ Τζόνσον. Το 1905 κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο που ήταν το Κύπελλο Ισπανίας. Το πρώτο της πρωτάθλημα το κατέκτησε πολύ αργότερα το 1932.

Στις 29 Ιουνίου του 1920 ο βασιλιάς της Ισπανίας Αλφόνσο ΙΓ της προσθέτει στην ονομασία της τη λέξη Real (βασιλικός) και από τότε είναι γνωστή με το όνομα που την καθιέρωσε στο παγκόσμιο στερέωμα. Ρεάλ Μαδρίτης.

Στις 31 Οκτωβρίου 1912 η Foot Ball Club Madrid απέκτησε την ιδιοκτησία μιας αρκετά μεγάλης περιοχής που της έδινε το δικαίωμα να φτιάξει πλέον το δικό της γήπεδο. Την ίδια χρονιά στους Μερένγκες αγωνίζεται για πρώτη φορά ένας πιτσιρικάς, που ονομαζόταν Σαντιάγκο Μπερναμπέου και έμελλε να είναι ο άνθρωπος που θα άλλαζε για πάντα το μέγεθος αυτής της ομάδας και θα τη μετέτρεπε στην κορυφαία ομάδα στον κόσμο. Πέρασε σχεδόν από όλα τα στάδια του συλλόγου από ποδοσφαιριστής μέχρι γενικός αρχηγός και φυσικά ιστορικός πρόεδρος από το 1943 μέχρι και το 1978 όταν και έφυγε από τη ζωή.

Είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε το ιστορικό γήπεδο της Ρεάλ που φέρει και το όνομά του και έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία της μεγάλης ομάδας με παίκτες όπως οι Ντι Στέφανο, Πούσκας, Χέντο και Κοπά. Ηταν τότε που σε μια δωδεκαετία (1954 – 1966) η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε 6 Κύπελλα Πρωταθλητριών και 9 πρωταθλήματα Ισπανίας δικαιολογώντας απόλυτα τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Πλέον έχει φτάσει στον ασύλληπτο ρεκόρ 15 κατακτήσεων Τσάμπιονς Λιγκ και συνεχίζει, έχοντας εκατομμύρια φίλους σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη ενώ ο μεγάλος της αντίπαλος είναι

η Μπαρτσελόνα.