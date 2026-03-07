Μήνυμα στήριξης και προς τα Βαλκάνια στέλνει η Αθήνα, εν μέσω ανησυχιών για τις επιπτώσεις του πολέμου που απλώνεται στη Μέση Ανατολή. Διόλου τυχαία χθες, με απόφαση του ΚΥΣΕΑ αποφασίστηκε η μετακίνηση μιας συστοιχίας Patriot στη Βόρεια Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της αντιβαλλιστικής προστασίας της Βουλγαρίας, ενώ, παράλληλα, δύο ελληνικά F-16 ανέλαβαν την επιτήρηση του βουλγαρικού εναέριου χώρου, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνδρομής που παρέχει η Αθήνα στη γείτονα και νατοϊκή σύμμαχό μας.

Τις αποφάσεις ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας που είχε χθες το πρωί συντονιστεί τηλεφωνικά με τον βούλγαρο ομόλογό του, Ατανάς Ζαπριάνοφ. Με τη μετακίνηση των Patriot στην Αλεξανδρούπολη, βέβαια, ενισχύεται η προστασία των εγκαταστάσεων του αμερικανικού LNG, όπως δημιουργούν ένα πρόσθετο τείχος προστασίας για τη Σούδα και οι Patriot στην Κάρπαθο. Συνεπώς, κατανοώ πλήρως όσους εκτιμούν ότι πριν τηλεφωνήσει η Σόφια, είχε τηλεφωνήσει η Ουάσιγκτον…

Σήματα από τη Europol

Ο διακόπτης της εγρήγορσης έχει ήδη γυρίσει και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και μάλιστα με κεντρική εντολή. Αναφέρομαι στη Europol η οποία δεν έμεινε στις δημόσιες δηλώσεις για τους ενδεχόμενους κινδύνους ασφάλειας που γεννά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αλλά έχει προχωρήσει και σε συγκεκριμένες κινήσεις συντονισμού, σύμφωνα με πληροφορίες που μου μετέφερε πηγή μου από την Κατεχάκη. Θυμίζω ότι προχθές, την Πέμπτη, ο εκπρόσωπος Τύπου της Europol, Γιαν Οπ Γκεν Ορθ, δήλωσε ότι το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στην Ευρώπη βρίσκεται πλέον στα «κόκκινα» με επίκεντρο τον λεγόμενο «Αξονα της Αντίστασης», δηλαδή το δίκτυο σιιτικών «πολιτοφυλακών» από Ιράκ, Λίβανο και Υεμένη που θα μπορούσε να επιχειρήσει αποσταθεροποίηση εντός ΕΕ.

Ενας μεγάλος φόβος των ευρωπαϊκών Αρχών είναι, επίσης, η ταχεία διαδικτυακή διασπορά πολωτικού υλικού, η οποία επιταχύνει τη ριζοσπαστικοποίηση «μοναχικών λύκων» ή και αυτόνομων τοπικών πυρήνων σε κοινότητες της διασποράς. Στην Αθήνα το μήνυμα έχει ήδη μεταφραστεί σε επιχειρησιακό σχεδιασμό, όπως επιβεβαίωσε, εμμέσως πλην σαφώς, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Μια χώρα σαν την Ελλάδα, που γειτνιάζει με τη φωτιά, οφείλει να χτίσει ασφάλεια» σχολίασε (Σκάι), εξηγώντας πως υπάρχουν ήδη καταγεγραμμένοι ύποπτοι για διασυνδέσεις με το Ιράν στην Ελλάδα, αν και για τις Αρχές δεν είναι θέμα απλώς η παρουσία τους, αλλά η πιθανότητα να λάβουν (ευθέως ή εμμέσως) εντολές να «εξάγουν την κρίση» μέσω τρομοκρατίας. Εδώ έχει αναλάβει δράση η ΕΥΠ, όπως μου τόνισε πηγή της στήλης. Ενώ η συντριπτική πλειονότητα των Ιρανών στην Ελλάδα είναι αντικαθεστωτικοί – και μάλιστα πανηγυρίζουν τις εξελίξεις –, υπάρχουν μικροί σιιτικοί πυρήνες υπό αυστηρή, διακριτική παρακολούθηση. Για παράδειγμα, κανείς στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν ξεχνά συγκεκριμένη κοινότητα που είχε οργανώσει στην Αθήνα επιμνημόσυνη εκδήλωση για τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Σκληραίνει η γραμμή για το Μεταναστευτικό

Με φόντο την πολεμική συγκυρία πήγε στις Βρυξέλλες ο Θάνος Πλεύρης, για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ με θέμα το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση. Δυστυχώς για τη χώρα μας, το νέο σύστημα δεν καταργεί τον Κανονισμό Δουβλίνο, που ήταν ο στόχος μας, αλλά τον επαναθεμελιώνει, ξυπνώντας φόβους για εγκλωβισμό προσφύγων και υπό απέλαση μεταναστών στις χώρες πρώτης εισόδου (όπως η δική μας). Ο Πλεύρης, βέβαια, τα ξέρει αυτά, εξού και δήλωσε στους ομολόγους του ότι πρέπει να γίνει μια «ανοιχτή συζήτηση για προστασία συνόρων με αποτροπή και όχι μόνο με έρευνα και διάσωση». Του επισημάνθηκε, βέβαια, πως η έρευνα και διάσωση είναι υποχρεωτική από το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Αλλά η ουσία είναι ότι η Αθήνα, υπό τον φόβο μιας νέας ανθρωπιστικής κρίσης, θα προωθήσει και επίσημα στα ευρωπαϊκά όργανα ακόμη πιο σκληρή γραμμή.

Ζητείται γραμμή άμυνας για την ΕΥΠ

Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα ανταποκριθεί η κυβέρνηση στη νέα δικαστική εξέλιξη που ήρθε από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή την εντολή του δικαστηρίου στην ΕΥΠ να του προσκομίσει τον φάκελο της παρακολούθησης του Θανάση Κουκάκη και, εφόσον έχει καταστραφεί, να γνωστοποιηθεί βάσει ποιας διάταξης καταστράφηκε και να φροντίσουν να… ανασυσταθεί. Θυμίζω ότι η στήλη σάς είχε ενημερώσει εγκαίρως για το ότι η κυβέρνηση παίζει την κολοκυθιά με τους φακέλους. Παρά την προηγούμενη απόφαση του ΣτΕ για τον Νίκο Ανδρουλάκη, η ΕΥΠ έχει αρνηθεί να παραδώσει τον δικό του φάκελο στην ΑΔΑΕ. Αρχικά δε, διεμήνυε ότι έχει καταστραφεί, ενώ αργότερα είπε το ακριβώς αντίθετο. Το ΣτΕ μάλλον δεν τα βρήκε πολύ χιουμοριστικά όλα αυτά. Και με την εντολή που έδωσε στην ΕΥΠ, επί της ουσίας διεμήνυσε στο Μαξίμου (διότι εκεί υπάγεται η υπηρεσία) να απαντήσει, όχι στην ΑΔΑΕ πια, αλλά απευθείας στο δικαστήριο. Δυσκολεύει η κατάσταση και πληροφορίες λένε ότι στο Μαξίμου θα γίνουν από εβδομάδα σειρά συσκέψεων για να χαράξουν γραμμή άμυνας.

Ρύθμιση για τη… λαθραία σταυροδοσία

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών αναμένεται να συμπεριληφθεί ρύθμιση για τη σταυροδοσία στις εκλογές, σύμφωνα τουλάχιστον με τις διαβεβαιώσεις που έλαβαν οι «γαλάζιοι» βουλευτές που έχουν πιέσει τον Θοδωρή Λιβάνιο για το συγκεκριμένο μέτρο. Θυμίζω ότι πρόκειται για το αίτημα που υπέβαλαν οκτώ νεοδημοκράτες (Καιρίδης, Λαζαρίδης, Μαρκόπουλος, Καράογλου, Πέτσας, Κωτσός, Βούλτεψη, Μαντάς) ζητώντας την επέκταση και στις εθνικές εκλογές της αναγραφής του αριθμού των σταυρών προτίμησης στο ψηφοδέλτιο, όπως εφαρμόστηκε στις ευρωεκλογές του 2024. Ωστε να αποφεύγονται υποψίες λαθροχειρίας από αντιπροσώπους που προσθέτουν σταυρουδάκια εκεί που δεν υπάρχουν…