Μπορεί η FIFA να αφαιρέσει τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να αποκλείσει την ομάδα τους από τη διοργάνωση λόγω της επίθεσης στο Ιράν; Το ερώτημα βέβαια είναι ρητορικό γιατί όλοι γνωρίζουμε την απάντηση.

Ο τρόπος που άγεται και φέρεται ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο τους τελευταίους μήνες θυμίζοντας ορντινάντσα του Ντόναλντ Τραμπ και της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής αποτελούν μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου του παγκόσμιου αθλητισμού.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ανέκαθεν ο ανώτατος άρχων όλων των μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων, με τη βοήθεια των πολυεθνικών και της ισχύος τους στη διεθνή πολιτική σκηνή.

Ούτε η ΔΟΕ, ούτε πολύ περισσότερο η FIFA, οι δύο μεγαλύτεροι αθλητικοί οργανισμοί, δεν τόλμησαν ποτέ να σηκώσουν ανάστημα απέναντι στους Αμερικανούς, να πουν ένα «μπάστα», να τους απειλήσουν με αποκλεισμό από Ολυμπιακούς Αγώνες ακόμα και ύστερα από τεράστια σκάνδαλα διαφθοράς, όπως ο τρόπος που εξασφάλισε το Σολτ Λέικ Σίτι τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2002.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1980 στη Μόσχα οι ΗΠΑ επέβαλαν τη θέλησή τους στους συμμάχους τους και ηγήθηκαν 66 χωρών στο μποϊκοτάζ της διοργάνωσης λόγω του πολέμου των Σοβιετικών στο Αφγανιστάν.

Οι Σοβιετικοί στα τελευταία τους σκιρτήματα πριν από τη διάλυση της Ενωσης και τον ακρωτηριασμό της επιρροής τους στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ανταπέδωσαν ύστερα από τέσσερα χρόνια στη διοργάνωση του Λος Αντζελες. Αυτή η απουσία αντίπαλου δέους σήμερα και του φόβου των αντιποίνων ενίσχυσε στους Αμερικανούς ακόμα περισσότερο την ιδέα του παγκόσμιου χωροφύλακα για να φτάσουμε στο σημείο να δηλώνει ο πρόεδρός τους Ντόναλντ Τραμπ (Politico) πως «δεν με νοιάζει αν το Ιράν θα παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο». Πρόκειται για πρωτοφανή παραβίαση του συμβολαίου που έχουν υπογράψει οι Αμερικανοί με τη FIFA όταν ανέλαβαν την υποχρέωση να φιλοξενήσουν το μεγαλύτερο μέρος των 104 αγώνων του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Βασική προϋπόθεση πάντοτε είναι οι ανοιχτές πύλες των διοργανωτών σε όλο τον κόσμο, μια αρχή που παραβιάστηκε πέρυσι τον Ιούνιο όταν με διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ απαγορεύτηκε στους υπηκόους 12 χωρών να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ, ενώ σε άλλες επτά χώρες επιβλήθηκαν ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Πού ακούστηκε μία χώρα που ανέλαβε τη φιλοξενία μιας αθλητικής διοργάνωσης να απαγορεύει στους φιλάθλους να ακολουθήσουν τις εθνικές τους ομάδες;

Το Μουντιάλ του καλοκαιριού θα μοιάζει σε λίγα χρόνια με ανεξίτηλο λεκέ για τον παγκόσμιο αθλητισμό και τους ηγέτες του και θα αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγήν.