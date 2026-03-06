«Εχουμε μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η οποία υπογράφηκε τον Ιούνιο. Οπότε, ελπίζουμε ότι και οι ΗΠΑ σέβονται αυτή τη συμφωνία, η οποία αφορά όλα τα κράτη-μέλη». Η απάντηση της Κάγια Κάλας σε ερώτηση για το τραμπικό μπούλινγκ στην Ισπανία ήταν διπλωματική. Ο γάλλος αντιπρόεδρος της Κομισιόν το έθεσε καθαρότερα, δηλώνοντας πως οποιαδήποτε απειλή εναντίον ενός κράτους-μέλους αποτελεί εξ ορισμού απειλή κατά ολόκληρης της ΕΕ. Ωστόσο, το νόημα δεν αλλάζει: η Ευρώπη σιγά-σιγά συνειδητοποιεί πως εδώ κανείς δεν πρέπει να είναι «νησί».

Διάψευση

Και η υπουργός Αμυνας της Ισπανίας διέψευσε την Κάρολαϊν Λέβιτ. «Ξέρουν ότι δεν είναι αλήθεια. Τα λόγια είναι μόνο λόγια. Δεν θα κάνω εικασίες. Προφανώς, θα μπορούσαν να προσπαθούν να κάνουν ένα βήμα πίσω μετά τις ανάρμοστες δηλώσεις του προέδρου Τραμπ. Ομως, τα γεγονότα είναι ξεκάθαρα. Η ισπανική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεων Μορόν και Ρότα μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο», είπε η Μαργαρίτα Ρόμπλες. Ο «λαλίστατος» στο Truth Social δεν έχει αντιδράσει στην ισπανική αντεπίθεση, πάντως.

Παρέμβαση

Πέρασαν μερικές μέρες, άργησε λίγο, αλλά δεν άφησε παραπονεμένο το κίνημά της. Η Μαρία Καρυστιανού ανέβασε ένα ποστ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Συμβούλευσε το ΥΠΕΞ να επαναπατρίσει τους Ελληνες που βρίσκονται εκεί, συνέστησε «ψυχραιμία», «προληπτική στρατηγική και προετοιμασία» κι αξίωσε «έναν κόσμο διαφορετικό, όπου το καλό θα κερδίσει και ο φόβος θα παραμεριστεί». Ηταν άλλη μια κρίσιμη και καθοριστική παρέμβαση μιας επίδοξης αρχηγού στον ρου των πραγμάτων – των παγκόσμιων αυτή τη φορά.

Σταθερότητα

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τις επιπτώσεις του πολέμου. «Δεν είναι η πρώτη κρίση που διαχειριζόμαστε. Εχουμε διαχειριστεί τον κορωνοϊό, την ενεργειακή κρίση του ’22 και σύνθετες συνθήκες και έχουμε δείξει ότι είμαστε εκεί, όταν υπάρξει πραγματική ανάγκη στήριξης», ανέφερε. Κι ύστερα, ο Γιώργος Κώτσηρας εξήγησε ότι χάρη στη δημοσιονομική σταθερότητα «μπορούμε να κινούμαστε με ασφάλεια». Σύμφωνοι, αλλά λόγω πόστου, θα έπρεπε να θυμάται πως σ’ αυτή τη ζωή τίποτα δεν είναι σίγουρο εκτός από τον θάνατο και τους φόρους.