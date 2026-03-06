Αποτελεί κακόγουστο αστείο πλέον ο αποκλεισμός (επιλεκτικά) ομάδων και αθλητών από χώρες που συμμετέχουν ενεργά σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Ο αθλητισμός (υποτίθεται) ενώνει και συμφιλιώνει τους λαούς, ενώ σε περίοδο Ολυμπιακών Αγώνων από τα αρχαία χρόνια υπήρχε η περίφημη Ολυμπιακή Εκεχειρία.

Γνωστή και ως σπονδή στην αρχαιότητα, που σήμαινε την παύση των εχθροπραξιών που συντελούνταν μεταξύ των αρχαίων ελληνικών πόλεων κατά την περίοδο που συμμετείχαν στους Αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ετσι ώστε οι αθλητές, απαλλαγμένοι από στρατιωτικές υποχρεώσεις, να μπορούν να ταξιδέψουν για να συμμετάσχουν στους Αγώνες.

Την παραμονή των Ολυμπιακών Αγώνων του 1992, άρχισε μία σύγχρονη προσπάθεια για την αναβίωση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας. Η ΔΟΕ τότε κάλεσε για την τήρηση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, ώστε αθλητές από την πρώην Γιουγκοσλαβία να συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης. Πρωτοβουλίες εκεχειρίας προωθήθηκαν και κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 1994, του 1998 και του 2000, αλλά και των χειμερινών αγώνων.

Απόψε στη Βερόνα, οι Ρώσοι επιστρέφουν στους αγώνες για πρώτη φορά σε μια ανάλογη διοργάνωση μετά τον αποκλεισμό τους το 2022 (στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου) λόγω της εισβολής της χώρας στην Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή πολλές χώρες θα μποϊκοτάρουν την τελετή έναρξης σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους Ουκρανούς, έστω και αν μιλάμε για αθλητικό γεγονός.

Εδώ βέβαια όλη αυτή την τετραετία υπάρχει το εξής οξύμωρο, μεμονωμένοι αθλητές να αγωνίζονται κανονικά με τη σημαία και τον ύμνο της Ρωσίας, όπως ο μεγάλος ρώσος τενίστας Ντανίλ Μεντβέντεφ, ενώ στις ομάδες (όπως η ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην Ευρωλίγκα ή η Εθνική Ρωσίας σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ κ.λπ.) να απαγορεύεται η συμμετοχή.

Οταν για παράδειγμα επιτρέπεται κανονικά στο Ισραήλ και ακόμα χειρότερα στις ΗΠΑ, μια χώρα που επί Ντόναλντ Τραμπ κάνει έφοδο σε όποια χώρα θέλει, όποτε θέλει. Η μέγιστη υποκρισία του αθλητικού κινήματος (και της ΔΟΕ αλλά και της FIFA, των δύο ισχυρότερων αθλητικών ομοσπονδιών στον κόσμο) εδώ είναι ότι οι ΗΠΑ όχι μόνο συμμετέχουν στους αγώνες αλλά τους φιλοξενούν κιόλας (!) όπως το Μουντιάλ του ποδοσφαίρου το καλοκαίρι (μαζί με Καναδά και Μεξικό) και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Αντζελες.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, εφηύρε μέχρι και βραβείο ειρήνης για να δώσει (το πρώτο) στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που φυσικά είχε φάει… πόρτα στη διαδικασία των κανονικών Νομπέλ, όπου ήθελε να πάρει (εκεί) το αντίστοιχο βραβείο.