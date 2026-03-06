Με τον υπουργό Αμυνας Νίκο Δένδια την έχει βρει πάλι το τουρκικό υπουργείο των Εξωτερικών. Αφορμή, όχι μόνο όσα είπε ο υπουργός κατά την επίσκεψή του στις αρχές της εβδομάδας στην Κύπρο, με αφορμή την αποστολή των F-16 και των δύο φρεγατών, αλλά και την τοποθέτηση των πυραύλων Patriot στο νησί της Καρπάθου. Χωρίς να τον αναφέρουν, όλο με τον όρο «οι γνωστοί κύκλοι» αναφέρονται στον Νίκο Δένδια, προκειμένου ούτε λίγο ούτε πολύ, να του φορτώσουν ότι υπονομεύει το κλίμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, και πως κάνει κινήσεις για εσωτερικούς λόγους. Τουτέστιν, οι τύποι, επιχειρούν να παρέμβουν και στα εσωτερικά της ΝουΔου. Οτι τάχα μου, ο Δένδιας έδωσε διαταγή να εγκατασταθούν οι πύραυλοι στην Κάρπαθο, επειδή θέλει να το παίξει πατριώτης. Η ισχυρή πιθανότητα να το έχει αποφασίσει το ΚΥΣΕΑ κατά την έκτακτη σύσκεψη του περασμένου Σαββάτου, ούτε που τους περνάει από το μυαλό…

Βλακείες! Ο Δένδιας έπραξε το αυτονόητο, αυτό που θα έκανε και κάθε άλλος υπουργός Αμυνας στη θέση του. Θα οχύρωνε τα νησιά, διότι στη μεγάλη αναμπουμπούλα που επικρατεί στην περιοχή μετά τον πόλεμο του Περσικού Κόλπου, δεν είναι και παράξενο να ανοίξει η όρεξη σε κανένα λύκο, από αυτούς που κυκλοφορούν στην περιοχή…

Η καραμέλα της αποστρατιωτικοποίησης

Πέραν αυτών όμως, σημασία έχει και κάτι ακόμη από την αντίδραση των Τούρκων, στις κινήσεις που κάνει η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στον ελλαδικό χώρο: έθεσαν και πάλι θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Μόνιμη η καραμέλα. Μόνιμη, αλλά χωρίς αντίκρισμα. Το είχε πει ο Ανδρέας, σε ανύποπτο χρόνο. Οτι δεν υφίσταται κανένα θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Η Τουρκία είναι εκείνη που πρέπει να απαντήσει γιατί διατηρεί στις ακτές του Αιγαίου την 4η Στρατιά της, που διαθέτει πάνω από 200 αποβατικά σκάφη. Ποιος λόγος υπάρχει, για τη διατήρηση αυτής της δύναμης, από τη στιγμή που η Ελλάδα δεν έχει επιθετικές βλέψεις εναντίον της – όπως και εναντίον κανενός.

Ακου αποστρατιωτικοποίηση. Ελάτε παιδιά, συνέλθετε. Προσαρμοστείτε, επιτέλους, στην πραγματικότητα…

(Φυσικά οι επιθέσεις κατά Δένδια, μόνο καλό του κάνουν. Ασε που επαναφέρουν στη συλλογική μνήμη κι εκείνη την ιστορικής σημασίας κόντρα που είχε ως υπουργός Εξωτερικών με τον ομόλογό του Τσαβούσογλου, στην Αγκυρα…)

Ασπίδα για τους καταναλωτές

Ωραίες οι διαβεβαιώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν θα επιτραπεί καμία αισχροκέρδεια στα καύσιμα λόγω του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν. Αλλά για πόσο θα ισχύσουν; Επειδή τα ίδια έλεγε η κυβέρνηση και με την έκρηξη του πολέμου στην Ουκρανία, και εν συνεχεία είδαμε τι έγινε, να μας συγχωρεί ο εκπρόσωπος, αλλά μια (και χίλιες μια, μη σου πω) επιφύλαξη την έχουμε. Στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, η κυβέρνηση, θύμιζε απατημένο εραστή: έμαθε τελευταία τα μαντάτα. Στο μεταξύ το μάρμαρο το πλήρωσαν οι καταναλωτές, και το πλήρωσαν άσχημα. Κι αφού πέρασε μια διετία κατά τη διάρκεια της οποίας τα καρτέλ λεηλάτησαν τις τσέπες των απλών πολιτών, τότε, και μόνο τότε, και μπροστά στη λαϊκή κατακραυγή, αποφάσισε να πάρει κάποια μέτρα. Τα όποια μέτρα, στην πραγματικότητα καθήλωσαν – κι αυτό όχι για πάντα – τις τιμές, στα επίπεδα που τα είχε ανεβάσει η ακρίβεια, λόγω… αισχροκέρδειας! Δεν τα υποβίβασαν, δεν είδαν δηλαδή οι καταναλωτές μειώσεις στις τιμές. Απλώς έμειναν στάσιμες. Γι’ αυτό, όταν διατείνεται ο εκπρόσωπος ότι θα «παταχθεί» η αισχροκέρδεια, να γνωρίζει ότι… θυμόμαστε!

(Και τότε, να είμαστε ήσυχοι διότι «θα παταχθεί» μας διαβεβαίωναν, αλλά εκ των υστέρων ανακαλύψαμε την οδυνηρή αλήθεια… Πατάχθηκε το πορτοφόλι μας!).

Οταν ο Χάρης γνώρισε τον Πέδρο

Και μέσα στον γενικό χαμό, να σου κι ο Χάρης. Ο Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων. Που βρήκε την ευκαιρία να τρυπήσει στα πλευρά τον Νίκο Ανδρουλάκη, για τη γενναία στάση του, να στηρίξει την αποστολή των δύο φρεγατών και των F-16 στην Κύπρο. Ο Χάρης λοιπόν, που υποδύεται (κανονικά όμως…) τον αριστερό, είπε ενόψει συνεδρίου ΠΑΣΟΚ, να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του πολέμου. Για να δείξει στους οπαδούς του, ότι αυτός είναι ασυμβίβαστος αριστερός, και δεν είναι σαν τον ενδοτικό Ανδρουλάκη. Ο οποίος αντί να πλακώσει στα χαστούκια τον Μητσοτάκη, που έστειλε φρεγάτες και αεροπλάνα στην Κύπρο, κάθισε και κουβέντιασε μαζί του.

Ως εκ τούτου το πρότυπο του Χάρη του… ασυμβίβαστου είναι όχι ο Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του κόμματος στο οποίο ανήκει (ακόμη…), αλλά ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Μάλιστα. Του οποίου ανήρτησε και εικόνα στο προφίλ του, με τη φράση «Η μόνη φωνή των κυβερνήσεων της Ευρώπης που σηκώνει ανάστημα απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Με την Ειρήνη. Με τον Σάντσεθ»!

Εντάξει, με τον Σάντσεθ, αλλά ποιος είναι ο Σάντσεθ για τον οποίο «λύνεται» ο Χάρης, ο αριστερός, ο ασυμβίβαστος; Απάντηση, εν τάχει: είναι αυτός που έχει υπογράψει μια συμφωνία-μαμούθ για συμπαραγωγές πολεμικού υλικού με την Τουρκία του Ερντογάν, παρά τις παραινέσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης να το αποφύγει. Και είναι αυτός με τον οποίο ο πρόεδρος του κόμματός του, ο Ανδρουλάκης, είχε συγκρουστεί ανοιχτά, εξ αυτού του λόγου, και το αποτέλεσμα είναι η σχέση τους να είναι εντελώς τυπική! Διότι ο Ισπανός δεν άντεξε να του κοπανάει ο Ανδρουλάκης ότι αυτός με τον οποίο υπογράφεις συμφωνίες, κατέχει το 40% του εδάφους κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Μπράβο στον Χάρη, να πούμε όλοι, με μια φωνή!

Παρέμβαση την (α)κατάλληλη στιγμή

Επίσης το άλλο που μπορούμε να πούμε στον Χάρη τον ασυμβίβαστο, είναι πως η… παρέμβασή του, ήρθε την… κατάλληλη στιγμή. Ακριβώς εκεί που πήγαινε να πάρει τα πάνω του το ΠΑΣΟΚ, με τη θεσμικά σοβαρή στάση που τηρεί για την κρίση και για την απόφαση να στηρίξει την αντίδραση της κυβέρνησης, μετά την έναρξη του πολέμου στον Κόλπο. Πιο κατάλληλη (στιγμή) δεν γινόταν!

Προφανώς ο Χάρης ο ασυμβίβαστος, και ο Χρηστάρας ο Πρωτόπαπας που είναι ο μυστικοσύμβουλός του, δεν το αντέχουν αυτό, να «τσιμπάει» το ΠΑΣΟΚ και είπαν πάλι να κάνουν κάτι, για να το κρατήσουν χαμηλά….

Εύγε και στους δύο!

Kolotumba α λα ισπανικά

Αλλά οι εξελίξεις τρέχουν, με ταχύτητα. Και για την ατυχία και των δύο, Χάρη και Χρηστάρα, ο ασυμβίβαστος Σάντσεθ, έπειτα από μια θεαματική κωλοτούμπα η οποία έχει εντυπωσιάσει ήδη την Ευρώπη, τελικά στέλνει κι αυτός μια φρεγάτα στην πέριξ της Κύπρου περιοχή, μάλιστα ως συνοδεία του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκωλ». Η είδηση κάνει πια τον γύρο του κόσμου, αλλά ο Χάρης ο ασυμβίβαστος, προφανώς δεν την έχει πάρει χαμπάρι ακόμη, ώστε να αποσύρει από το Διαδίκτυο την αποθεωτική ανάρτηση για το ίνδαλμά του.

Δεν πειράζει, κάποια στιγμή, θα το πληροφορηθεί και αυτό, δεν γίνεται να μην το μάθει. Και θα μείνει, με τον Χρηστάρα να τον παρηγορεί, που για άλλη μια φορά, πήγε με φόρα στον τοίχο…