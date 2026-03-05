Ενας προπονητής που σημάδεψε εποχές και άφησε έντονο αποτύπωμα στον Παναθηναϊκό και συνολικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Βασίλης Δανιήλ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, κλείνοντας μια διαδρομή δεκαετιών, γεμάτη πάθος για το παιχνίδι.

Ο καβαλιώτης τεχνικός δεν υπήρξε απλώς ένας προπονητής. Για πολλούς ήταν «δάσκαλος», για άλλους ένας αυστηρός καθοδηγητής, αλλά σχεδόν για όλους ένας άνθρωπος που ζούσε καθημερινά για το ποδόσφαιρο. Το όνομά του συνδέθηκε κυρίως με τον Παναθηναϊκό, στον οποίο εργάστηκε σε τρεις διαφορετικές περιόδους, οδηγώντας την ομάδα σε τίτλους και σημαντικές ευρωπαϊκές πορείες.

Από την ιστορική διαδρομή μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA το 1988 έως το νταμπλ της σεζόν 1990-91, ο Δανιήλ έμεινε ως ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του Παναθηναϊκού, με 151 κερδισμένα ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι και εκείνος με τις περισσότερες παρουσίες στον πάγκο, ενώ άφησε το αποτύπωμά του στην Εθνική ομάδα και την Ξάνθη. Ηταν ένας προπονητής που πίστευε στη λεπτομέρεια της προπόνησης, στοιχείο που συχνά τόνιζε δημόσια.

Μάλιστα, μια φράση του έμελλε να τον συνοδεύει για… πάντα. «Στον τομέα της τακτικής είμαι 100 χρόνια μπροστά», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του το 1987, με αποτέλεσμα για μεγάλο διάστημα να γίνεται αντικείμενο ειρωνικών σχολίων και ο Τύπος να τον αποκαλεί σκωπτικά «Προφήτη». Ο ίδιος, ωστόσο, παρέμεινε πιστός στις ιδέες του και στη φιλοσοφία του για το παιχνίδι.

Στα «ΝΕΑ» μίλησαν τέσσερις ποδοσφαιριστές που συνεργάστηκαν μαζί του, για τον άνθρωπο και τον προπονητή που γνώρισαν από κοντά.

Κώστας Φραντζέσκος: «Από τους καλύτερους που γνώρισα»

Ο Κώστας Φραντζέσκος θυμάται έναν τεχνικό που έδινε ευκαιρίες στους νέους παίκτες, αλλά και έναν άνθρωπο με έντονη προσωπικότητα:

«Ηταν πολύ καλός προπονητής, αξιόλογος. Αν και αυτό που είχε πει για τα 100 χρόνια μπροστά ήταν υπερβολικό, η αλήθεια είναι ότι η προπόνησή του ήταν σε υψηλό επίπεδο. Αν έβλεπε ότι μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα, τότε δεν είχε θέμα να σε βάλει στο παιχνίδι, ανεξάρτητα με την ηλικία. Ενας προβληματισμός του με τους νεότερους παίκτες ήταν στα ντέρμπι, αλλά πιστεύω ότι αυτό το έκανε κυρίως για να τους προστατεύσει.

Ηταν από τους καλύτερους προπονητές που γνώρισα. Ηταν καλός άνθρωπος και αυτό είχε ξεχωριστή σημασία.

Θυμάμαι σε μια προπόνηση, δουλεύαμε πάνω σε στατικές φάσεις, τις κομπίνες που έλεγε και ο ίδιος. Κάποια στιγμή πέρασε ένα περιπολικό και φωνάζει κάποιος: «Κύριε Βασίλη, να σταματήσουμε την προπόνηση. Κάποιος κάρφωσε τις κομπίνες μας και ήρθε η αστυνομία»».

Κώστας Ταράσης: «Είχε προπονητικό εγωισμό»

Ο Κώστας Ταράσης στέκεται στον χαρακτήρα του και στην ένταση που συχνά συνόδευε την καθημερινότητα της ομάδας.

«Ηταν καλός άνθρωπος. Εργατικός, ιδιαίτερος, αλλά πρόσφερε στον Παναθηναϊκό και αγαπούσε την ομάδα. Είχαμε και έντονες στιγμές μαζί του. Είχε αυτόν τον προπονητικό εγωισμό και δεν άλλαζε εύκολα τις απόψεις του. Πέτυχε σε μια ομάδα που ήταν γεμάτη με ποιοτικούς, αλλά και εργατικούς ποδοσφαιριστές. Δεν πρόκειται να ξεχάσω τη στιγμή που είχε πετάξει το παπούτσι στον Ρότσα. Πρόκειται για ένα περιστατικό που δεν θα φύγει από το μυαλό μου».

Στράτος Αποστολάκης: «Στρατιώτης του Παναθηναϊκού»

Ενας από τους καλύτερους δεξιούς μπακ όλων των εποχών ήταν ο Στράτος Αποστολάκης. Θυελλώδης στις επελάσεις του, κατέκτησε κορυφές με τον Παναθηναϊκό και όταν του ζητήσαμε να αναφερθεί στον Βασίλη Δανιήλ, είπε τα εξής:

«Συνεργάστηκα μαζί του δύο φορές. Τον εκτιμούσα αφάνταστα τόσο ως προπονητή όσο και ως άνθρωπο. Λέει πολλά το γεγονός πως εργάστηκε σε τρεις διαφορετικές περιόδους στον Παναθηναϊκό. Ηταν ένας στρατιώτης του Παναθηναϊκού, έτοιμος ανά πάσα στιγμή να πιάσει δουλειά και να προσφέρει στον σύλλογο. Λοιδορήθηκε βέβαια για κάποια πράγματα που είχε πει ή και για αποτελέσματα. Το Τριφύλλι είναι απαιτητικός σύλλογος, αν δεν έχεις τη συμπάθεια εξαρχής, πρέπει να πείσεις και να διώξεις κάθε δυσπιστία, να σε αποδεχθεί ο κόσμος. Ο Παναθηναϊκός έκανε μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες με τον Δανιήλ. Ηταν μέσα στη μενταλιτέ της ομάδας, προετοίμαζε τον Παναθηναϊκό για να έχει καλές παρουσίες στην Ευρώπη, είχε και ο ίδιος το όραμα να πηγαίνουν όλα καλά σε τέτοια μεγάλα ραντεβού. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν είχε κακές σχέσεις με άλλους παίκτες, εντάχθηκα μετά στον Παναθηναϊκό. Ηταν ένας πολύ αξιόλογος προπονητής. Οχι με επαναστατικές ιδέες. Οχι κάποιος που θα πήγαινε μπροστά το ποδόσφαιρο. Αλλά αν ακολουθούσες όσα έλεγε και έμπαινες στο πλαίσιο όσων ζητούσε και απαιτούσε, τα πράγματα πήγαιναν καλά».

Βαγγέλης Βλάχος: «Ο μόνος που με βοήθησε πολύ»

Ο Βαγγέλης Βλάχος, ένας υπέροχος μεσοκυνηγός με ξεχωριστά γκολ σε κρίσιμα και σημαντικά ματς, είπε τα ακόλουθα: «Ο Δανιήλ ήταν ο μόνος άνθρωπος στην ποδοσφαιρική μου ζωή που με βοήθησε. Κανείς άλλος. Ηταν εκπληκτικός άνθρωπος και εξαιρετικός προπονητής. Σαν μέντοράς μου, δίδαξε να πιστέψω σε μένα και τις ικανότητές μου και σαν άνθρωπος να είμαι περισσότερο ηθικός. Λυπάμαι και ζητώ συγγνώμη γιατί δεν ήμουν όλα αυτά τα χρόνια περισσότερο κοντά του. Δεν είχα επαφή μαζί του και δεν με συγχωρώ. Καλό Παράδεισο να έχει».

Ο Βασίλης Δανιήλ ανήκε σε μια γενιά προπονητών που άφησαν το σημάδι τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ομως για όσους τον γνώρισαν από κοντά, ο «κυρ Βασίλης» δεν ήταν απλώς ένας προπονητής με στατιστικά και τίτλους. Ηταν ένας άνθρωπος του γηπέδου, της προπόνησης και της έντασης, με τις δικές του αρχές και την ξεχωριστή του ποδοσφαιρική ταυτότητα.