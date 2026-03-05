Λόγο για καταρράκωση του Κράτους Δικαίου και «θεσμική παρακμή» της χώρας κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, μέσω της επιστολής με την οποία ζητεί από τον Νικήτα Κακλαμάνη προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών. Στο επίκεντρο βρίσκεται το σκάνδαλο των υποκλοπών και η δικαστική απόφαση που καταδίκασε τους επιχειρηματίες που σχετίζονται με το λογισμικό Predator και έστειλε τον φάκελο πίσω στη Δικαιοσύνη για περαιτέρω διερεύνηση.

Ο Ανδρουλάκης καταγγέλλει ανοικτά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για «πολιτική υπεκφυγή» και μεθοδευμένη συγκάλυψη. Γίνεται ευθεία βολή για τον ρόλο της ΕΥΠ, η οποία υπάγεται απευθείας στο Μέγαρο Μαξίμου, υπενθυμίζοντας ότι η αποκάλυψη της υπόθεσης οδήγησε σε παραίτηση τον τότε γενικό γραμματέα και ανιψιό του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη. Παρά τις παραιτήσεις, καταγγέλλεται πως ακολούθησε ένας μηχανισμός διαρκούς συγκάλυψης των κυβερνητικών ευθυνών και θέτει ευθεία ερωτήματα προς τον Μητσοτάκη για την κρατική προστασία που φέρονται να απολάμβαναν τα καταδικασθέντα πρόσωπα.

Οπως τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τα όσα αποκαλύφθηκαν στο ακροατήριο του δικαστηρίου διαψεύδουν οριστικά το κυβερνητικό αφήγημα περί «αμιγώς ιδιωτικής υπόθεσης» και καταρρίπτουν πλήρως το σχετικό πόρισμα του Αρείου Πάγου. Στηλιτεύει, επίσης, την «εξεταστική-φιάσκο» με τις «στημένες ερωτήσεις» που κατήγγειλε μάρτυρας στη δίκη. Επισημαίνω ότι για το τελευταίο το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει και αίτημα σύγκλησης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

Οι υποκλοπές (ξανά) και στις Βρυξέλλες

Εν τω μεταξύ, το θέμα θα «ταξιδέψει» και στις Βρυξέλλες. Πληροροφορούμαι ότι στο πρόγραμμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ερχόμενη Τετάρτη, εισήχθη συζήτηση με τίτλο «Η κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα μετά την απόφαση του δικαστηρίου για το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator». Τη ζήτησε η ευρωομάδα των Σοσιαλιστών (S&D) με εισήγηση του Γιάννη Μανιάτη, μετά τη γνωστοποίηση της καταδικαστικής απόφασης, για να συζητηθούν αφενός όσα δεν έγιναν στο επίπεδο της προανάκρισης, αφετέρου το μέλλον της υπόθεσης αυτής μετά την απόφαση να προωθηθεί ξανά ο φάκελός της στην Εισαγγελία Πρωτοδικών. Με ενημερώνουν ότι στο αίτημα για τη συζήτηση ψήφισαν θετικά όλες οι ευρωομάδες πλην αυτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (όπου ανήκει η ΝΔ) και οι ακροδεξιοί της ESN (ομάδα που κυριαρχείται από το γερμανικό AfD).

Μήνυμα από το Αρσάκειο

Το δικό του μήνυμα για τη δικαιοσύνη, πάντως, έστειλε ο Μητσοτάκης στην εκδήλωση για την επανέναρξη λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας στο ανακαινισμένο Αρσάκειο. Πέρα από τα τυπικά, το πολιτικό «ζουμί» της ομιλίας που έδωσε κρυβόταν στο τέλος. Τονίζοντας ότι η χώρα εισέρχεται σε περίοδο κατά την οποία θα εξεταστούν δικαστικά «μεγάλες υποθέσεις» που έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη, ο Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι θα αποτελέσει πεδίο «αναμέτρησης της ευθυκρισίας των δικαστών» με «ενίοτε ψευδείς εντυπώσεις» στη δημόσια σφαίρα. Επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση «εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη» και ότι η εμπιστοσύνη αυτή είναι «συνειδητή».

Ξερό «όχι» Κυρανάκη για τη μειονότητα

Ενα φαινομενικά τεχνικό θέμα, το οποίο όμως κρύβει βαθιές πολιτικές (και ιστορικές) ρίζες, έφερε στη Βουλή ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ιλχάν Αχμέτ. Πρόκειται για το ζήτημα των θεωρητικών εξετάσεων οδήγησης για όσους, ειδικά στη μειονότητα, έχουν σοβαρά κενά στην ελληνική γλώσσα. Οπως ίσως θυμούνται οι παλαιότεροι, η ιστορία με τα διπλώματα στη Θράκη έχει παρασκήνιο, καθώς για πολλά χρόνια οι άδειες οδήγησης για τα τρακτέρ αποτελούσαν το απόλυτο εργαλείο πελατειακών εξυπηρετήσεων (κοινώς, ρουσφετιών) εξαιτίας αδυναμιών κατοίκων στη γλώσσα. Ειδικά στα μειονοτικά χωριά όπου υπάρχει και πρόβλημα αναλφαβητισμού, για το οποίο το κράτος μάλλον εξακολουθεί να μην ασχολείται αρκετά.

Ο Ιλχάν ζήτησε, λοιπόν, την επαναφορά ψηφιακής πλατφόρμας με φωνητική μετάφραση, μια πρόταση που είχε πρωτοσυζητηθεί το 2005 και είχε εφαρμοστεί για ένα διάστημα, με επιλογές και για άλλες γλώσσες (αλβανικά, αγγλικά κ.λπ.). Αντίστοιχες προβλέψεις συνηθίζονται, άλλωστε, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ως μέτρα «θετικής διάκρισης» και προώθησης της οδικής ασφάλειας. Αυτό που προκάλεσε μια κάποια έκπληξη ήταν το πόσο κάθετα αρνητική ήταν η απάντηση του Κώστα Κυρανάκη με επιχείρημα μάλλον… ιδεολογικό και όχι πρακτικό. Από την πλευρά του υποστήριξε ότι για να πάρει κάποιος στα χέρια του μια κρατική πιστοποίηση, όπως το δίπλωμα οδήγησης, οφείλει να γνωρίζει τη γλώσσα και να τη «σέβεται».