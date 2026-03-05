Στην Κύπρο προσπαθούν πολύ να κρατήσουν χαμηλούς τόνους τις τελευταίες μέρες – και ο λόγος είναι και τουριστικός: η βάση της οικονομίας της είναι όσοι επιλέγουν να περάσουν τις διακοπές τους στο νησί. Οι ιθύνοντες εκεί γνωρίζουν πως, για να μην έχουν μαζικές ακυρώσεις τους μήνες που έρχονται (αν και εφόσον αυτή η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες), δεν πρέπει η ίδια η χώρα να φανεί ως στόχος. Γι’ αυτό, ακόμα κι αν μπορούσαν, δεν μοιάζουν διατεθειμένοι (τουλάχιστον ακόμα) να ζητήσουν την ενεργοποίηση της Ρήτρας Αμοιβαίας Συνδρομής. Αρκούνται στην αμυντική ενίσχυση που τους προσφέρουν χώρες όπως η Ελλάδα και η Γαλλία, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα ως περιφερειακό.

Θολή γραμμή;

«Με έκπληξη και απορία βλέπουμε δημοσιεύματα περί ανύπαρκτων διαφωνιών και «θολής» θέσης του κόμματος και του προέδρου για τη στάση μας», ανέφεραν από την Κουμουνδούρου για όσα ακούστηκαν χθες, με αφορμή μεμονωμένες δηλώσεις στελεχών του κόμματος υπέρ της ελληνικής παρουσίας στην Κύπρο. Παρέθεσαν, δε, και σχετικά αποσπάσματα από τις δημόσιες παρεμβάσεις του Σωκράτη Φάμελλου στο Κοινοβούλιο. Φαίνεται, πάντως, πως η έμφαση με την οποία διατυπώθηκε η σχετική στήριξη από τα εν λόγω στελέχη δεν ήταν για εσωτερική κατανάλωση, αλλά για τη Νέα Αριστερά – η οποία ανοιχτά είναι πιο επικριτική. Αλλωστε, ενάμιση χρόνο πριν, θα ήταν στο ίδιο κόμμα. Και μπορεί να ξαναβρεθούν.

Υπέρ Σάντσεθ

Ελάχιστοι χθες στην ελληνική Κεντροαριστερά δεν εκθείασαν την απόφαση του Πέδρο Σάντσεθ να μην επιτρέψει τη χρήση βάσεων στην Ισπανία για επιθέσεις κατά του Ιράν, που έβαλαν τον ίδιο και τη Μαδρίτη στο στόχαστρο του Τραμπ – αν και για κάποιους υπήρξε ο αστερίσκος της σχέσης μεταξύ Ισπανίας και Τουρκίας, καθώς η ιβηρική χώρα εξοπλίζει την Αγκυρα, παρά την απειλητική ρητορική της προς Ελλάδα και Κύπρο. Τη στήριξή του στον Σάντσεθ έδειξε και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (PES) με σχετική ανάρτηση, δείγμα πως κάποια τάση εκπροσωπεί αυτή η στάση και στις Βρυξέλλες.

Διπλή πίεση

Μια μέρα μετά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την ώρα της συζήτησης για την επιστολική ψήφο, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπενθύμισε πως κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί να συζητούν θεσμικά, μπορεί να συγκλίνουν σε θέματα που απαιτούν αμοιβαίες υποχωρήσεις, όμως αποτελούν ο ένας τον βασικό αντίπαλο του άλλου. Γι’ αυτό, ο Ανδρουλάκης κατέθεσε την αναμενόμενη πρόταση για προ ημερησίας συζήτηση για το Κράτος Δικαίου σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, μετά τη δικαστική απόφαση για το Predator, ενώ την επόμενη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ μοιάζει έτοιμο να φέρει το θέμα των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Απορία

