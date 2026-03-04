Δύο βασικά στοιχεία: Η τεχνολογία και ο ανθρώπινος παράγοντας. Κάπως έτσι οι αμερικανικές και οι ισραηλινές υπηρεσίες μπόρεσαν να εντοπίσουν και να δολοφονήσουν τον Αλί Χαμενεϊ, σε μια νέα εκδοχή των γεγονότων που αποκαλύπτουν οι «Financial Times». Σύμφωνα με αυτήν, η ισραηλινή Μονάδα 8200 είχε χακάρει εδώ και καιρό τις κάμερες κυκλοφορίας που ήταν εγκατεστημένες στους δρόμους της Τεχεράνης.

Αυτό της επέτρεψε να παρακολουθεί στενά τις εισόδους του μεγάλου συγκροτήματος που στεγάζει το ιρανικό κέντρο διοίκησης και φιλοξενούσε τον Χαμενεΐ. Ετσι, παρακολουθούσαν τις κινήσεις των στρατηγών, τα ίχνη τους και τα προγράμματά τους, εντοπίζοντας μια σχεδόν καθημερινή ρουτίνα. Στη συνέχεια περίμεναν την πιο ευνοϊκή στιγμή για να χτυπήσουν: μια σειρά συναντήσεων στις οποίες συμμετείχαν οι πιο σημαντικοί ηγέτες.

«Γνωρίζουμε την Τεχεράνη σαν την Ιερουσαλήμ» δήλωσαν στη βρετανική εφημερίδα ισραηλινοί πράκτορες. Το Ισραήλ χρησιμοποίησε μια μαθηματική μέθοδο γνωστή ως ανάλυση κοινωνικών δικτύων για να αναλύσει δισεκατομμύρια σημεία δεδομένων, να αποκαλύψει λιγότερο εμφανή κέντρα λήψης αποφάσεων και να εντοπίσει νέους στόχους για παρακολούθηση και εξόντωση, δήλωσε άτομο εξοικειωμένο με τη χρήση των μεθόδων. Ολα αυτά τροφοδότησαν μια γραμμή παραγωγής με ένα μόνο προϊόν: στόχους.

Ταυτόχρονα, οι Ισραηλινοί «έδρασαν» στο τηλεφωνικό δίκτυο – με ένα σύστημα που έκανε τα τηλέφωνα να χτυπούν συνεχώς «απασχολημένα» – εμποδίζοντας τις επικοινωνίες για τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες, σε κάθε περίπτωση, έπρεπε να βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή, καθώς αναμενόταν η επίθεση.

Η δράση του Τελ Αβίβ, ωστόσο, συμπληρώθηκε από ένα αποφασιστικό στοιχείο που παρείχε η CIA: μια άμεση πηγή επιβεβαίωσε την παρουσία του Χαμενεΐ, ο οποίος, κατά τη στιγμή της επιδρομής, δεν είχε «κατέβει» στο βαθύτερο καταφύγιο. Σε εκείνο το σημείο, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη F-15, ίσως περιμένοντας το σήμα, εκτόξευσαν 30 πυραύλους Black Sparrow, με βεληνεκές 2.000 χλμ. Μια σειρά από επιθέσεις που κατέστρεψαν μέρος του κυβερνητικού συγκροτήματος σκοτώνοντας τον Χαμενεΐ, τους βοηθούς του και τους φρουρούς του. Η άμεση ενημέρωση και το γεγονός ότι αμέσως μετά λέγεται ότι εστάλη φωτογραφία του νεκρού Χαμενεΐ με το χαρακτηριστικό δαχτυλίδι στο χέρι του, ως απόδειξη ότι είναι νεκρός, δείχνει ότι κάποιος από τον στενό κύκλο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν μετέδιδε κρίσιμες πληροφορίες.

Οι «Financial Times» υπενθυμίζουν ότι η επίθεση στην πραγματικότητα προήλθε από μια εκστρατεία διείσδυσης που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ένα σχέδιο που εκπόνησε ο τότε επικεφαλής της Μοσάντ, Μέιρ Νταγκάν, κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού Αριέλ Σαρόν.

Ισραηλινοί κατάσκοποι επιχειρούσαν επί τόπου και στη συνέχεια στρατολόγησαν τοπικούς πράκτορες, ένα δίκτυο που στη συνέχεια επέτρεψε στοχευμένες δολοφονίες επιστημόνων, δολιοφθορά εγκαταστάσεων και κλοπή του ιρανικού πυρηνικού αρχείου. Το περασμένο καλοκαίρι, το επόμενο βήμα ήταν μια σειρά από επιθέσεις για την καταστροφή συστοιχιών πυραύλων και στρατιωτικών στόχων χρησιμοποιώντας ειδικά τροποποιημένους κατευθυνόμενους πυραύλους.

Τώρα, αυτός ο «αόρατος στρατός» φέρεται να επέστρεψε για να χτυπήσει παράλληλα με τις βομβιστικές επιθέσεις, σύμφωνα με το αραβικό κανάλι Al Arabiya. Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι το νέο κύμα επιθέσεων που υποσχέθηκε το δίδυμο Τραμπ – Νετανιάχου θα περιλαμβάνει μεγαλύτερη εμπλοκή ένοπλων πυρήνων που αποτελούνται από εσωτερικούς αντιπάλους. Αυτό είναι ένα ρίσκο που έχουν λάβει υπόψη τους οι Φρουροί της Επανάστασης: στην πραγματικότητα έχουν εντείνει τις αντιτρομοκρατικές τους δραστηριότητες.