Πριν εισέλθουμε στην ουσία του τι σημαίνει η στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο ή πέριξ της Κύπρου με δύο φρεγάτες, και, μεταξύ τους, τη «Λαμποργκίνι» των φρεγατών, τον «Κίμωνα», και «αριθμό F-16», όπως ανέφερε κάπου ο υπουργός κύριος Δένδιας (η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει δύο ζεύγη F-16, έστειλαν περισσότερα;), καλόν είναι να επισημάνουμε στο κυβερνητικό μηχανάκι προπαγάνδας και παραπληροφόρησης. Οτι όταν πιάνει στο «στόμα» του, το «Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα» που θέσπισε ο αείμνηστος Ανδρέας (μακαρία η μνήμη Του), οφείλει να το πλένει πρώτα, καλά καλά! Να το πλένει, για να μην το βρωμίζει.

Το «Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα» που λοιδόρησε κάποτε ο πατήρ Μητσοτάκης, και σήμερα επικαλείται το περιβάλλον του υιού Κυριάκου του Α’, θεσπίστηκε για να προστατεύσει τους κυπρίους αδελφούς, από την τουρκική απειλή. Και ήταν τόσο αποτελεσματικό, που παρά τα κατά καιρούς «νταηλίκια» των Τούρκων στην Κύπρο, οι εισβολείς του ’74 δεν προχωρήσαν ούτε πόντο, από όσα κατέχουν μετά τον «Αττίλα». Τούτου δοθέντος, ας αφήσουν το «Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα» και τον Ανδρέα τον μέγιστο στην ησυχία του, κι ας εξηγήσουν καταλεπτώς, το τι αποφάσεις παίρνουν σήμερα οι ίδιοι, και γιατί πραγματικά τις παίρνουν…

…και μία απαραίτητη εξήγηση

Ευκαιρίας δοθείσης, και για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλαιότεροι, υπενθυμίζω σχετικά, ότι το «Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα» καθιερώθηκε τον Νοέμβριο του 1993, μετά από μια συνάντηση του τότε πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου με τον Γλαύκο Κληρίδη, πρόεδρο της Κύπρου. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια κατά της Κύπρου αποτελεί για την Ελλάδα αιτία πολέμου (το γνωστό και ως casus belli)! Προβλέπει ακόμη ότι σε περίπτωση πολεμικής σύρραξης, θα υπάρξει ενιαίο μέτωπο πολεμικών επιχειρήσεων, το οποίο θα εκτείνεται από την Κύπρο ως τα νησιά του Aνατολικού Αιγαίου και τη Θράκη.

Ωραία πράγματα, καθαρά και σταράτα, τα οποία, όπως προανέφερα, ουδέποτε αμφισβήτησε επί του πεδίου η Τουρκία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ούτε και τέθηκε ποτέ από τους γείτονες θέμα κατάργησής του.

Οταν λοιπόν, το κυβερνητικό μηχανάκι προπαγάνδας και παραπληροφόρησης αναφέρεται στο «Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα», θα πρέπει να εξηγήσει ποια ακριβώς είναι η επιθετική ενέργεια κατά της Κύπρου που επιβάλλει την ενεργοποίησή του. Διότι εξ όσων μας έχουν ενημερώσει τα κυπριακά ΜΜΕ, έως τώρα, έχουμε δύο drones που έφτασαν μέχρι την Κύπρο, και μόνο το ένα έσκασε στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου. Το δεύτερο αντιμετωπίστηκε. Η βάση στο Ακρωτήρι θεωρείται βρετανικό έδαφος. Αρα;

Σε ξένα χωράφια

Ολες δε οι ενδείξεις αναφέρουν ότι αυτή η επίθεση προκλήθηκε από τη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ, του Λιβάνου. Ούτε μπορεί να θεωρηθεί επιθετική ενέργεια η παπάντζα ενός ιρανού στρατηγού, που δήλωσε ότι τα αμερικανικά αεροπλάνα έχουν μεταφερθεί στην Κύπρο, άρα, το οποίον και τα ρέστα. Πόθεν λοιπόν προκύπτει ότι υπάρχει πολεμική ενέργεια κατά της Κύπρου, ώστε να ενεργοποιηθεί το «Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα», και ειδικότερα να ισχύσει το casus belli;

Επίσης δεν μπορώ να φανταστώ είτε ότι θα κηρύξουμε τον πόλεμο κατά του… Ιράν (σε μια απόπειρα αναβίωσης των… ελληνοπερσικών πολέμων), είτε κατά της Χεζμπολάχ.

Ναι, το ξέρω, με κάτι τέτοιες αμφισβητήσεις χαλάω τη σούπα του εθνικοπατριωτισμού και ασφαλώς και το κυβερνητικό αφήγημα ότι «ο Μητσοτάκης είναι για να διαχειρίζεται κρίσεις, διότι οι κρίσεις είναι το ψωμί του».

Ομως, επειδή στα γύρω μας παίζεται ένα πολύ σκληρό και επικίνδυνο γεωστρατηγικό παιχνίδι, εμείς γιατί σώνει και καλά να μπλέξουμε με όλο αυτό; Γιατί χώνουμε τη μύτη μας εκεί που δεν μας σπέρνουν, σε ξένα χωράφια; Ειλικρινά αναρωτιέμαι…

(Στο μεταξύ κορυφώνεται ο εθνικοπατριωτισμός. Ας πούμε, διάβασα κάτι απίθανες αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες η φρεγάτα «Κίμων» «επιστρέφει» στην Κύπρο τον αθηναίο στρατηγό, 2.500 χρόνια μετά τη νίκη του επί των Περσών και την απελευθέρωση του νησιού από τους κατακτητές του!!!!

Δεν υπάρχει έλεος, όπως αντιλαμβάνεστε…)

Το γινάτι

Επανέρχομαι στα αρχικά, τα περί ενημέρωσης του ελληνικού λαού. Οπως καταλάβαμε από τη χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνάντηση θεσμική και απολύτως νομιμοποιημένη από τις εξελίξεις, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης συμφωνεί απόλυτα με την αποστολή των φρεγατών και αεροσκαφών στην Κύπρο. Υπό τον όρο της μη εμπλοκής της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις. Αναμενόμενη στάση, θα σημειώσω. Οτιδήποτε άλλο, θα έδινε μια ακόμη ευκαιρία στο κυβερνητικό μηχανάκι προπαγάνδας και παραπληροφόρησης να βυσσοδομήσει εναντίον του Ανδρουλάκη – δεν χρειάζεται άλλωστε και αφορμές. Συνήθως τις κατασκευάζει μόνο του. Γενικά πάντως, καλόν είναι που συναντήθηκαν οι δυο τους, κατ’ ιδίαν, παραμερίζοντας επί του παρόντος τις όποιες (πολλές) διαφορές έχουν για τα εσωτερικά.

Οπως έχει γίνει γνωστό ήδη από χθες, μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’, θα μιλήσει σήμερα στη Βουλή, κατά τη συζήτηση ενός νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για όλο το πλέγμα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Αλλά εξ όσων έχω καταλάβει, δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί γενικευμένη συζήτηση. Θα μιλήσει αυτός, και θα ακούσουν οι υπόλοιποι (πολιτικοί αρχηγοί), οι οποίοι σημειωτέον, δεν θέλουν κατ’ ιδίαν συνάντηση μαζί του.

Γιατί, ρε παιδιά, τέτοιο γινάτι; Εδώ πήγε ο Ανδρουλάκης να τον συναντήσει, ενώ τον έχει καταγγείλει ότι τον παρακολουθούσε…

«Ενας θαυμάσιος ελιγμός»

Δεν ξέρω τι θα πει σήμερα ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’ εις επήκοον όλων (εντός και εκτός της χώρας), όμως έμπειρος καθ’ όλα διπλωμάτης, αναγνώστης μου, ο οποίος είχε διαβάσει τις χθεσινές επιφυλάξεις μου, για την αποστολή στην Κύπρο των φρεγατών και των F-16, μου τηλεφώνησε, για να «μου προσφέρει τροφή για σκέψη», όπως μου είπε αρχικά (στην εύανδρο Ηπειρο, εμείς αυτό το λέμε food for thought…).

Κατά τον πολύπειρο διπλωμάτη πρέπει να αποκωδικοποιήσω την απόφαση της κυβέρνησης ως «έναν θαυμάσιο ελιγμό να στείλουμε στην Κύπρο ουσιαστικές μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, ικανές να δημιουργήσουν συνθήκες ασφάλειας για το νησί». Και πως «δεν είναι απαραίτητο οι δυνάμεις αυτές να εμπλακούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στην αναταραχή στην περιοχή. Αρκεί που υπάρχουν και υποδηλώνουν με την παρουσία τους ότι όποιος σκέφτεται να επωφεληθεί από την αναταραχή, καλόν είναι να το ξεχάσει».

Δεν ρώτησα φυσικά τι εννοούσε ο ποιητής, διότι ήταν πασιφανές πού το πήγαινε.

Μεταφέρω και αυτή την εκδοχή, αλλά προφανώς διατηρώ τις επιφυλάξεις μου γι’ αυτές τις οριακές κινήσεις…

Περί της Εξεταστικής

Διόρθωση ημαρτημένων: συμπεριέλαβα εκ λάθους στην Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές τη βουλευτή Τρικάλων της ΝΔ κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Πολύ ευγενικά με διόρθωσε, και πρέπει να επισημάνω ότι όχι απλώς είχε (ένα) δίκιο, αλλά χίλια! Η κυρία Αννα Μάνη-Παπαδημητρίου μετείχε της πολυσυζητημένης αυτής Εξεταστικής, η οποία εξακολουθεί να μας απασχολεί, τέσσερα ολόκληρα χρόνια μετά την ολοκλήρωσή της. Και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει για πολύ ακόμη…