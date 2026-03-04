Η σε εξέλιξη συνδρομή της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία είναι αυτονόητη. Εφάπτεται με τις πάγιες και μακρόχρονες ολόπλευρες σχέσεις που έχουμε. Σε αυτόν τον άξονα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνέργειας, δεν χωρούν ούτε γκρίζες ζώνες ούτε παρανοήσεις.

Ο άξονας Ελλάδας – Κύπρου οφείλει και έτσι πρέπει να καθίσταται πάντα αποτρεπτικός και σε σύγκλιση ως προς τα συμφέροντα και τις θέσεις μας. Είναι η Ιστορία μας, οι λαοί μας, οι κοινοί αγώνες και όσα αυτονόητα οφείλουμε ανά τακτά διαστήματα να θυμόμαστε ενεργά. Ειδικά σε αυτή τη συγκυρία ανάφλεξης και κρίσης στη Μέση Ανατολή και με όλες τις τάσεις επέκτασής της, η συμμαχία μας αποκτά μια νέα νοηματοδότηση και επίσης μας δίνει την ευκαιρία να επικαιροποιούμε τις συμφωνίες και τη θέση μας ως χώρα στην ταραγμένη γεωγραφική περιοχή. Ας μη μας διαφεύγει πως σε τέτοιες στιγμές δοκιμάζονται επί του πεδίου και ουσιαστικά οι σύμμαχοι. Και επίσης πως όσα μας συνδέουν με την Κύπρο είναι και στενά και σε βάθος.

Η Ελλάδα ως χώρα που στέκεται γεωγραφικά και γεωπολιτικά σε αυτή την κρίσιμη και ευαίσθητη ζώνη, έχει κάθε λόγο μα είναι ενεργητικά αποτρεπτική και ειλικρινής στις συμφωνίες και στους οργανισμούς όπου μετέχει. Δεν αρκεί ρητορικά να λες πως είσαι πυλώνας ασφάλειας. Εμπράκτως οφείλεις να το αποδεικνύεις. Η «ομπρέλα» στην Κύπρο δεν είναι άσκηση επί χάρτου. Και πάνω απ’ όλα η Κύπρος κείται κοντά.