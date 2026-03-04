Μέχρι τώρα ξέραμε πως στον χώρο του ποδοσφαίρου αυτοί που κυκλοφορούν με ακριβά αυτοκίνητα και αμείβονται με ποσά που καταλήγουν σε εξαψήφια μηδενικά είναι τα μεγάλα αστέρια και κάποιοι προπονητές.

Το τελευταίο διάστημα σ’ αυτό το κλειστό κλαμπ προστέθηκε και μία νέα φιγούρα, ονόματι Νικολά Τζοβέρ. Είναι γάλλος προπονητής με ειδικότητα στις στατικές φάσεις και θεωρείται ο άνθρωπος που άλλαξε το ανάγλυφο του αγγλικού ποδοσφαίρου. Τον ενέταξε ο Μικέλ Αρτέτα στο σταφ της Αρσεναλ και πολύ γρήγορα αναδείχτηκε σε μεγάλο πρωταγωνιστή. Οι Κανονιέρηδες καλπάζουν προς τον πρώτο τίτλο τους ύστερα από 22 χρόνια έχοντας ως μεγάλο όπλο τους τα γκολ από στατικές φάσεις στις οποίες τους εκπαιδεύει ο Τζοβέρ.

Το τελευταίο διάστημα ο Γάλλος προσέρχεται στο προπονητικό κέντρο οδηγώντας Lamborghini, καπνίζει ακριβά πούρα και γενικά δείχνει έναν αέρα ανθρώπου που έχει λύσει το οικονομικό του πρόβλημα. Προκάλεσε τέτοια εντύπωση ώστε έβαλε σε πειρασμό τους δημοσιογράφους να αναζητήσουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και, ω ναι, ο Τζοβέρ αμείβεται πλουσιοπάροχα γιατί είχε βάλει όρο στο συμβόλαιό του να λαμβάνει μπόνους για κάθε γκολ που θα πετυχαίνει η Αρσεναλ από κόρνερ, φάουλ και πλάγια άουτ.

Σε 29 αγώνες η πρωτοπόρος της Πρέμιερ Λιγκ πέτυχε 22 γκολ από στημένες φάσεις, εκ των οποίων τα 16 από κόρνερ, σε σύνολο 58 τερμάτων. Δηλαδή κάτι παραπάνω από το ένα τρίτο των γκολ της Αρσεναλ οφείλονται σε μεγάλο ποσοστό στον Τζοβέρ. Εξού και η οικονομική άνεση.

Ενα στα τέσσερα γκολ (27,5%) στη φετινή Πρέμιερ Λιγκ προέρχονται από στημένες φάσεις, κατατάσσοντας το αγγλικό πρωτάθλημα στην πρώτη θέση του σχετικού πίνακα του Big 5.

Η τάση στην επένδυση στις στημένες φάσεις είχε ξεκινήσει πριν από μια δεκαετία επαναφέροντας ουσιαστικά μεθόδους των περασμένων χρόνων. Το 2018 ο Γιούργκεν Κλοπ είχε προσλάβει τον Δανό Τόμας Γκρόνεμαρκ για να βελτιώσει τα ποσοστά των επιτυχημένων πλαγίων άουτ των παικτών του και σήμερα για πολλές ομάδες θεωρούνται υπερόπλο. Η Μπρέντφορντ έχει σκοράρει πέντε φορές ύστερα από εκτέλεση πλαγίου άουτ, η Μπέρνλι τέσσερις και από τρεις οι Μπόρνμουθ, Κρίσταλ Πάλας και Σάντερλαντ.

Κι εδώ έρχεται η παραδοξότητα να προσθέσει πολλά ερωτηματικά. Ενώ σχεδόν όλες οι ομάδες προπονούνται στις στημένες φάσεις οι προπονητές τους, όπως ο Αρνε Σλοτ, διαμαρτύρονται για την αλλαγή που έχει επέλθει στον τρόπο παιχνιδιού που τείνει προς τη βαρεμάρα για την οποία όμως είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι. Λίγο αυτοκριτική ποτέ δεν έκανε κακό.