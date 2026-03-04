Το ρολόι έλεγε 12:04 μετά μεσημβρίας. Ορθιος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιμένει στο γραφείο του τον Νίκο Ανδρουλάκη. Οι δημοσιογράφοι και οι κάμερες, όλοι στημένοι στις θέσεις τους. «Ωρα ΠΑΣΟΚ», ακούγεται κάποιος να σχολιάζει, όμως ο Μητσοτάκης κοιτάει το ρολόι του: «Οχι, εντάξει, τα πέντε λεπτά είναι απολύτως αποδεκτά». Πράγματι, λίγες στιγμές μετά, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξεπροβάλει στην πόρτα – ούτε «ώρα ΠΑΣΟΚ» ούτε τίποτα. Και οι δύο χαμογελούσαν στη χειραψία. Αν όμως κάποιος θέλει να καταλάβει την πραγματική τους σχέση, αυτή φαίνεται από τη συζήτηση του καναπέ, χωρίς αβρότητες και χωρίς ψιλή κουβέντα. Κατευθείαν στο θέμα.

Βόρειο μπιφ

Παρότι όλη η αντιπολίτευση άσκησε έμμεση κριτική στη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ανδρουλάκη, ένας πολιτικός αρχηγός ήταν πιο σκληρός από τους υπόλοιπους: «Ετρεξε αμέσως να τον συναντήσει», σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος, «Αίτημα για ακρόαση στον Ναπολέοντα δεν θα κάνει ποτέ η Ελληνική Λύση. Υποτελείς να είναι οι άλλοι όχι εμείς (…) Η Ελληνική Λύση γελωτοποιός και pet οικόσιτο δεν είναι ούτε θα γίνει ποτέ». Η συγκεκριμένη γλώσσα προς το ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνει το μπιφ που έχει ξεκινήσει μεταξύ των δύο πλευρών – πρόσφατα και ο Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον Βελόπουλο για το «ναι» στις αλλαγές των ανεξάρτητων αρχών. Το βλέμμα, πάντως, είναι στραμμένο σε μια πολύ σταθερή ροή εισροών – εκροών ψηφοφόρων στη βόρεια Ελλάδα.

Εξηγήσεις

Λίγο πριν από το ραντεβού, τσουπ, μια ανάρτηση ακόμα από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο οποίος αφενός σχολίασε πως «πρώτη προτεραιότητα είναι η Ελλάδα να ανταποκριθεί στο αίτημα της Κύπρου για στήριξη της άμυνας και της ασφάλειας των πολιτών της», όμως αφετέρου τόνισε πως «η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος, δεν έχουν κανένα λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου που διεξάγεται απροκάλυπτα (…) με βασικό στόχο τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών του Ιράν και προφανώς όχι τη δημοκρατία στην πολύπαθη χώρα». Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός ζήτησε εξηγήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο για την εμπλοκή της βρετανικής βάσης της Κύπρου στις επιχειρήσεις, καταλογίζοντας ευθύνες και στην ηγεσία της ΕΕ.

Στο νήμα

Και ενώ η τριεδρική περιφέρεια των αποδήμων είναι δεδομένο πως θα ισχύσει από τη μεθεπόμενη Βουλή, καθώς δεν θα συγκεντρώσει την απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία των 200 για άμεση ισχύ, μπορεί και η προαιρετική επιστολική ψήφος (που απαιτεί 200 ψήφους, αλλιώς απορρίπτεται) να μην «περάσει». Ολα θα κριθούν στο νήμα και στις αποφάσεις της ελάσσονος αντιπολίτευσης (ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ), που ακόμα δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της, καθώς τα μόνα σίγουρα «ναι» είναι αυτά της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Προφανώς, ανοιχτή είναι και η δεξαμενή των αναποφάσιστων, στην οποία υπάρχουν μεμονωμένοι βουλευτές που ενδεχομένως τη στηρίξουν – με το βλέμμα στραμμένο και στους βουλευτές Κασσελάκη.

Απορία

Πότε θα μπορέσουν να ψηφίσουν, με σταυρό, τον βουλευτή τους οι απόδημοι;