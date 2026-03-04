Κινδύνεψε πολύ ο Παναθηναϊκός και φλέρταρε έντονα από το να μείνει εκτός της πρώτης τετράδας και αντί για το 1-4 να λάβει μέρος στα playoffs των θέσεων 5-8. Εκμεταλλεύτηκε το τελευταίο διάστημα το δικό του καλό… φεγγάρι, το αήττητο που τρέχει εδώ και έξι αγωνιστικές και την αγωνιστική κάμψη του Λεβαδειακού, με αποτέλεσμα να έχει πλέον τα πάντα στα πόδια του. Και με δύο νίκες σήμερα και την Κυριακή θα ξεμπερδέψει οριστικά με αυτό το άγχος. Κατάφερε να φέρει στην ισοβαθμία την κατάσταση με τους Βοιωτούς και αν κερδίσει σήμερα τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο θα πάει την Κυριακή στη Λιβαδειά και με νίκη θα εξασφαλίσει και μαθηματικά την τέταρτη θέση.

Σαφώς και δεν είναι επιτυχία. Το… αυτονόητο είναι για τους Πράσινους, αλλά κυρίως είναι κάτι που πρέπει να κάνουν για να τελειώνουν με το… αστείο. Γιατί μόνο ως αστείο θα μπορούσε να θεωρηθεί το να μείνει ο Παναθηναϊκός εκτός τετράδας και να κρίνεται η ευρωπαϊκή παρουσία του από τον τελικό Κυπέλλου, όπου θα έπαιρνε κιόλας καθαρά το μέρος του ΠΑΟΚ για να μη μείνει εκτός Ευρώπης. Εκτός όμως αυτού, ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει με δύο νίκες στα ματς αυτά να αφοσιωθεί εντελώς και απόλυτα στον στόχο της Ευρώπης και στα δύο ματς με την Μπέτις. Χωρίς το άγχος για τον στόχο της τετράδας. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό να κάνει, μιας και του παρουσιάζεται η ευκαιρία όχι μόνο να γλυκάνει τη σεζόν του, αλλά να σκεφτεί πως μπορεί να έχει και ακόμα πιο μακρύ δρόμο στην ευρωπαϊκή του πορεία. Θυμίζουμε πως αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και ανατρέψει τα προγνωστικά και προκριθεί απέναντι στην Μπέτις, θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά είτε τη Φερεντσβάρος, είτε την Μπράγκα. Και κανείς δεν μπορεί να του απαγορεύσει να ονειρεύεται κάτι ακόμα ψηλότερα.