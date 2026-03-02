Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις πειστικές εμφανίσεις και στις νίκες, επικρατώντας με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Super League. Οι Aσπρόμαυροι είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα από τα πρώτα λεπτά, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους και φτάνοντας χωρίς ιδιαίτερη πίεση στο τρίποντο.

Τα γκολ για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου σημείωσαν οι Χατσίδης και Ζίβκοβιτς, ενώ ιδιαίτερη σημασία είχε και η επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στη δράση, μετά το διάστημα απουσίας του. Ο ρουμάνος τεχνικός προχώρησε ξανά σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα, δίνοντας φανέλα βασικού στους Βολιάκο, Τέιλορ, Καμαρά και Γερεμέγεφ, ενώ ο Μπιάνκο αγωνίστηκε εκ νέου στον ρόλο του επιτελικού μέσου. Ο Αστέρας προσπάθησε να αιφνιδιάσει, βρίσκοντας δίχτυα μόλις στα πρώτα δευτερόλεπτα με τον Μακέντα, όμως το γκολ ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο ΠΑΟΚ πήρε τον πλήρη έλεγχο και άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό. Υστερα από διαδοχικές προσπάθειες μέσα στην περιοχή, ο Ζίβκοβιτς δημιούργησε, ο Ζαφείρης απείλησε και ο Χατσίδης με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 1-0, εκμεταλλευόμενος την απόκρουση του Χατζηεμμανουήλ.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν, έχοντας «εγκλωβίσει» τους Αρκάδες, όμως δεν κατάφεραν να βρουν δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, παρά τις καλές στιγμές που δημιούργησαν. Τα στατιστικά αποτύπωναν πλήρως την εικόνα του ματς, με τον ΠΑΟΚ να έχει συντριπτική υπεροχή σε κατοχή και τελικές προσπάθειες. Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε, χωρίς ωστόσο να αλλάξει η κυριαρχία του Δικεφάλου. Οι ευκαιρίες ήρθαν κυρίως μετά το 60′, με τον Χατσίδη και τον Μπιάνκο να φτάνουν κοντά στο γκολ. Τη σφραγίδα στη νίκη έβαλε τελικά ο Ζίβκοβιτς στο 89′, ολοκληρώνοντας ιδανικά μια εξαιρετική ομαδική προσπάθεια και διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι (87′ Σάντσες), Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Καμαρά (77′ Οζντόεφ), Ζίβκοβιτς, Μπιάνκο (73′ Κωνσταντέλιας), Χατσίδης (73′ Ιβανούσετς), Γερεμέγεφ (87′ Μύθου).

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Χατζηεμμανουήλ, Σιλά (46′ Πομώνης), Δεληγιαννίδης, Τριανταφυλλόπουλος, Ιβάνοφ, Τζανδάρης (46′ Αλάγκμπε), Γιαμπλόνσκι, Μίτροβιτς, Μπαρτόλο (84′ Μεντιέτα), Καλτσάς (72′ Εμμανουηλίδης), Μακέντα (63′ Χοακίνι).

«Το σκορ ήταν χαμηλό»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου θεώρησε το σκορ της νίκης του ΠΑΟΚ χαμηλό, τονίζοντας: «Η ομάδα έπαιξε σε υψηλό επίπεδο, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες που ξέρετε όλοι. Πάλεψαν, είχαν ενέργεια, υπήρχε το ρίσκο να παίξουμε χωρίς ενέργεια, με το πρόγραμμα που έχουμε, αλλά μετά το γκολ στο ξεκίνημα και ύστερα από κάποιες ευκαιρίες που χάσαμε, μπορούσε να γίνει περίπλοκο και να χάσουμε βαθμούς χωρίς λόγο. Πίεζα, προσπαθούσα από έξω να κρατήσω ψηλά τη συγκέντρωση. Η ομάδα το διαχειρίστηκε άψογα και με όλο τον σεβασμό στον αντίπαλο, το σκορ ήταν χαμηλό για εμάς».

Ο Μίλαν Ράσταβατς από την πλευρά του στάθηκε στην ποιότητα των παικτών του ΠΑΟΚ, σημειώνοντας: «Πιστεύω ότι δεν μπήκαμε καλά στο παιχνίδι. Μετά βρήκαμε ένα ρυθμό, το ελέγξαμε και τοποθετηθήκαμε σωστά ως το τέλος του πρώτου μέρους. Στο δεύτερο, μπήκαμε με την ιδέα να ισορροπήσουμε, να βάλουμε τον ΠΑΟΚ υπό πίεση και ως ένα βαθμό το καταφέραμε. Από τη μία πλευρά, η εμφάνιση αυτή μας κάνει να πιστεύουμε, αλλά στο τέλος ο ΠΑΟΚ έδειξε την ποιότητά του και πήρε τη νίκη. Συγκεντρωνόμαστε στα επόμενα πολύ σημαντικά παιχνίδι που έχουμε και πρώτα από όλα, στο εντός έδρας με τον Πανσερραϊκό».

Ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε χθες με την επετειακή φανέλα των 100 χρόνων. Οι Ασπρόμαυροι έθεσαν στην κυκλοφορία τη φανέλα χθες το μεσημέρι και μέσα σε λίγες ώρες σχηματίστηκαν ουρές δεκάδων μέτρων στην μπουτίκ από φιλάθλους που έσπευσαν να την προμηθευτούν. Η φανέλα έχει τρεις ρίγες, που όπως και το έμβλημα παραπέμπουν στη δεκαετία του 1970, ενώ στο βίντεο της παρουσίασης τη φορούν εμβληματικές μορφές των Ασπρόμαυρων όπως οι Γιώργος Κούδας, Κώστας Ιωσηφίδης και Γιώργος Κωστίκος.