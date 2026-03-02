Αυτήν την εβδομάδα εισάγονται στην Ολομέλεια οι τροποποιήσεις για την ψήφο των αποδήμων – που χρειάζονται 200 ψήφους για να ισχύσουν από την αμέσως επόμενη κάλπη. Φαίνεται πως η υποχώρηση που έκανε στο στάδιο των επιτροπών η κυβέρνηση, μετατρέποντας την υποχρεωτική επιστολική ψήφο σε προαιρετική, έφερε το «ναι» από το ΠΑΣΟΚ. Ομως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν θα υπερψηφίσει τη διάταξη για την τριεδρική περιφέρεια των αποδήμων – σήμερα αποφασίζει αν τελικά θα πει «όχι» ή «παρών». Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, χωρίς τις πράσινες ψήφους, αυτή η διάταξη αποκλείεται να πάρει την απαιτούμενη πλειοψηφία, άρα θα ισχύσει από τη μεθεπόμενη εκλογική αναμέτρηση.

ΥΠΕΡ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Γεύμα για να τιμήσει τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου παρέθεσε χθες ο Κωνσταντίνος Τασούλας στο Προεδρικό Μέγαρο, με αφορμή την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Και ο Αρχιεπίσκοπος στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός, γιατί δεν ήταν μόνο το φαγητό καλό, αλλά και το κρασί που επελέγη για να τους τιμήσει. Ο Τασούλας ανακάλυψε στο κελάρι της Ηρώδου Αττικού 6-7 φιάλες της γλυκιάς ποικιλίας Vinsanto από τη Σαντορίνη, συγκεκριμένου κτήματος και έτους 2013 – έχει περάσει, δηλαδή, τη δωδεκαετία στο μπουκάλι. Αυτή η συγκεκριμένη ποικιλία παρουσιάζει μεγάλη έλλειψη και ο ΠτΔ αποφάσισε ότι η θέση του βρίσκεται στο συγκεκριμένο τραπέζι για τους ιεράρχες, στους οποίους και προσφέρθηκε.

Εκδήλωση τιμής

Στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής βρέθηκαν χθες μια σειρά πρωτοκλασάτων στελεχών και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ για να τιμήσουν τους 200 αγωνιστές της Αντίστασης των οποίων η ιστορία ήρθε ξανά στην επιφάνεια μετά την ανακάλυψη των φωτογραφιών με τις τελευταίες στιγμές τους. Οσοι βρέθηκαν στην εκδήλωση άφησαν ένα ζευγάρι παπούτσια σε μια συμβολική διαδρομή μνήμης προς τον τοίχο, μπαίνοντας (κατά την αγγλοσαξονική αργκό) στα παπούτσια όσων πήγαιναν χαμογελώντας προς εκτέλεση. «Σήμερα, σε μια εποχή που η Ακροδεξιά σηκώνει κεφάλι στην Ευρώπη (…), σήμερα που ο αναθεωρητισμός επιχειρεί να εξισώσει θύτες και θύματα, που η ιστορική μνήμη σχετικοποιείται, η ευθύνη μας είναι ακόμα μεγαλύτερη» ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος.

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΟΥ

Μέσα στον καταιγισμό του πολέμου και των συγκεντρώσεων για τα Τέμπη, μια αισιόδοξη είδηση δεν πήρε την δημοσιότητα που της άξιζε: ο Εμμανουήλ Καραλής πήδηξε 6,17 μέτρα στο επί κοντώ. Αυτή είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση στον κόσμο, όλων των εποχών, από έναν άθλητή που έφτασε ένα βήμα πριν τα παρατήσει – όχι με δική του υπαιτιότητα. Από κάποιον που, όταν ήταν ακόμα μικρός, άκουσε γνωστό προπονητή να του λέει «οι μαύροι δεν κάνουν επί κοντώ, να πας στη χώρα σου εσύ και η μάνα σου». Κι όμως, κάνουν. Κι όμως, επιμένουν. Κι όμως, κερδίζουν. Και αν αυτό δεν είναι μια πραγματική ελληνική ιστορία, τότε τι είναι;

Απορία

Πόσες ακόμα κρίσεις αντέχουμε;