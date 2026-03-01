Τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ναυτιλιακή εταιρεία στο χρηματιστήριο του Οσλο ολοκλήρωσε με εντυπωσιακή επιτυχία η Capital Tankers Corp., συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική ναυτιλία συνεχίζει να γράφει ιστορία στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Το ύψος της συνολικής προσφοράς ανήλθε εν τέλει στα 500 εκατ. δολάρια, με τη συνολική ζήτηση να υπερκαλύπτεται πολλαπλάσια σε σχέση με την αρχική προσφορά, κάτι που αποτυπώνει τη δυναμική του εγχειρήματος και την έντονη επενδυτική όρεξη.

Με βάση τα τελικά αντληθέντα κεφάλαια, η συναλλαγή κατατάσσεται ως μία από τις μεγαλύτερες αντλήσεις κεφαλαίων ναυτιλιακής εταιρείας παγκοσμίως και αναμφίβολα ως η μεγαλύτερη όλων των εποχών για ναυτιλιακή εταιρεία στο νορβηγικό χρηματιστήριο.

Ισχυρή επενδυτική βάση και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. δολαρίων

Η Capital Tankers Corp. ετοιμάζεται να εισέλθει στο Euronext Growth Oslo με κεφαλαιοποίηση σχεδόν 2 δισ. δολαρίων και τιμή διάθεσης στις 134 νορβηγικές κορόνες ανά μετοχή. Το 26% του μετοχικού κεφαλαίου κατανέμεται στο επενδυτικό κοινό, με έμφαση σε ποιοτικούς, μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές, ενώ η Capital Maritime & Trading διατηρεί το 74%.

Η αποτίμηση ιδίων κεφαλαίων πριν από την άντληση (pre-money equity value) εκτιμάται σε 1,4 δισ. δολάρια, ενώ η pro forma καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) διαμορφώνεται στα 1,703 δισ. δολάρια. Πρόκειται για μια αποτίμηση που αντικατοπτρίζει τόσο το μέγεθος όσο και την ποιότητα του στόλου, αλλά και το αναπτυξιακό αποτύπωμα της εταιρείας.

Η διαπραγμάτευση της μετοχής με τον κωδικό «CAPT» αναμένεται να ξεκινήσει στις 17 Μαρτίου 2026. Η διαδικασία συνοδεύεται από μηχανισμό σταθεροποίησης (greenshoe), που προβλέπει δυνατότητα υπερκατανομής και αγορών μετοχών κατά το προβλεπόμενο χρονικό παράθυρο.

Ενα «pure play» στα crude tankers με στόλο αιχμής

Η Capital Tankers Corp., προϊόν απόσχισης (spin-off) από την Capital Maritime & Trading, αποτελεί ένα «pure play» στον κλάδο των crude tankers. Διαθέτει στόλο 30 δεξαμενόπλοιων (VLCCs, Suezmax και Aframax/LR2), συνολικής αξίας που εκτιμάται στα 3,5 δισ. δολάρια.

Από τα 30 πλοία, τα 8 βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, ενώ 22 νεότευκτα βρίσκονται υπό ναυπήγηση με παραδόσεις που εκτείνονται μεταξύ 2026 και 2028. Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί δικαιώματα (options) για έως και 13 επιπλέον νεότευκτα, γεγονός που ανεβάζει τη συνολική αξία της εταιρείας στα 5,1 δισ. δολάρια και την κατατάσσει μεταξύ των μεγαλύτερων κατόχων νεότευκτων τάνκερ παγκοσμίως.

Σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα αποτελεί ότι μεγάλο μέρος του στόλου είναι LNG dual-fuel capable ή LNG-ready, με προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση και προσφέρουν ευελιξία καυσίμου. Σε ένα περιβάλλον αυστηρότερων κανονισμών, από το EU ETS και το FuelEU Maritime έως τις πρωτοβουλίες του IMO, η τεχνολογική αυτή κατεύθυνση προσδίδει στρατηγικό βάθος και μελλοντική ανθεκτικότητα.

Πού θα κατευθυνθούν τα 500 εκατ. δολάρια

Τα κεφάλαια της δημόσιας προσφοράς θα κατευθυνθούν κυρίως στη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος, στην κάλυψη κεφαλαίου κίνησης, στο κόστος της συναλλαγής και σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Η διοίκηση, βλέποντας το ισχυρό ενδιαφέρον από Νορβηγούς και διεθνείς επενδυτές, αποφάσισε να αυξήσει το μέγεθος της βασικής προσφοράς από περίπου 300 εκατ. δολάρια σε 435 εκατ., καθώς και τον αριθμό των επιπλέον μετοχών προς διάθεση από 45 εκατ. σε 65 εκατ., ανεβάζοντας το συνολικό ύψος της δημόσιας προσφοράς στα 500 εκατ. δολάρια. Η απόφαση αυτή αποτυπώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς αλλά και τη στρατηγική στόχευση για ισχυρή κεφαλαιακή βάση.

Το χρηματιστήριο

του Οσλο και

η επόμενη ημέρα

Η επιλογή του Οσλο δεν είναι τυχαία. Το χρηματιστήριο του Οσλο έχει εξελιχθεί σε κατεξοχήν πλατφόρμα για ναυτιλιακές εισαγωγές, διαθέτοντας εξειδικευμένο επενδυτικό κοινό και μακρά παράδοση στον κλάδο. Για τον Ομιλο της Capital, η νέα αυτή εισαγωγή αποτελεί ακόμη ένα βήμα στρατηγικής επέκτασης στις διεθνείς αγορές, μετά και την επιτυχημένη πορεία της Capital Clean Energy Carriers στις ΗΠΑ, με κεφαλαιοποίηση περίπου 1,4 δισ. δολάρια.

Το πλάνο, ωστόσο, δεν σταματά εδώ. Η Capital Tankers σχεδιάζει τη παράλληλη εισαγωγή στις ΗΠΑ – στο New York Stock Exchange.

Η επιτυχία της Capital Tankers Corp. δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη συναλλαγή. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο IPO ναυτιλιακής εταιρείας στην ιστορία και καταδεικνύει το ισχυρό track record του ναυτιλιακού Ομίλου της Capital, καθότι ναυτιλιακές εταιρείες του Βαγγέλη Μαρινάκη έχουν πραγματοποιήσει τα τρία από τα 10 μεγαλύτερα ναυτιλιακά IPOs παγκοσμίως. Παράλληλα, συνιστά ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική ναυτιλία, τη στρατηγική ανανέωσης στόλου με πράσινα χαρακτηριστικά και τη δυνατότητα των ελληνικών ομίλων να αντλούν κεφάλαια σε απαιτητικές διεθνείς αγορές. Είναι μια ηχηρή υπενθύμιση ότι ο ναυτιλιακός κλάδος, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις, τις ενεργειακές μεταβάσεις και τις πιέσεις που φέρνει ο εξελισσόμενος κανονισμός, παραμένει ικανός να κινητοποιεί κεφάλαια μεγάλης κλίμακας από τις πιο απαιτητικές αγορές του κόσμου και να εντυπωσιάζει ακόμα.