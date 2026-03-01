Με τις «βαλίτσες» της φορτωμένες με σημαντικές εμπορικές συμφωνίες, για την ενέργεια, τον Κάθετο Διάδρομο και όχι μόνο, επιστρέφει στην Ελλάδα η ελληνική αντιπροσωπεία που βρέθηκε στην Ουάσιγκτον την εβδομάδα που πέρασε στο πλαίσιο της Συνόδου που διοργάνωσε ο Λευκός Οίκος και το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ (NEDC) με θέμα «Transatlantic Gas Security Summit» με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων εκπροσώπων 22 χώρων και στελέχη μεγάλων επιχειρηματικών κολοσσών και επενδυτών.

Η διήμερη Σύνοδος έφερε ως πρώτο και σημαντικότερο αποτέλεσμα την επίτευξη υπογραφής κοινής δήλωσης για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, από τους υπουργούς Ενέργειας και τους εκπροσώπους 13 χώρων (Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας, Μολδαβίας, Ουκρανίας, Κροατίας, Λιθουανίας, Σερβίας, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και ΗΠΑ), που βάζει τα θεμέλια ώστε να ξεπεραστούν εμπόδια που μέχρι σήμερα εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του Κάθετου Διαδρόμου.

Στις επιχειρηματικές συμφωνίες που ήδη υπεγράφησαν σημαντικές προοπτικές για την ομαλή λειτουργία του Κάθετου Διαδρόμου αποτελούν αυτές της Atlantic SEE LNG Trade για την αγοραπωλησία αμερικανικού LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι οποίες καθιστούν σταδιακά πραγματικότητα τον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο της Ευρώπης, ο οποίος εκτός από την ασφάλεια ενεργειακής τροφοδοσίας θα προσφέρει και σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία.

Η Atlantic SEE LNG Trade, στην οποία ο Ομιλος AKTOR συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, εξασφάλισε συνολικά εμπορικές συμφωνίες σε 4 χώρες της ευρύτερης περιοχής, με χρονική διάρκεια έως είκοσι έτη. Προβλέπουν ότι η Atlantic SEE LNG Trade θα προμηθεύει με LNG τη δημόσια εταιρεία Bulgargaz της Βουλγαρίας με 1,5 BCM ανά έτος, τη Naftogaz της Ουκρανίας με 1 BCM ανά έτος, το υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας με έως και 1 BCM ανά έτος και τις Aluminij Industries και Μ. Τ. Abraham GROUP της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης με 0,5 BCM ανά έτος.

Shell και METLEN

Παράλληλα, Μνημόνιο Κατανόησης υπέγραψαν και η Shell με τη METLEN θεσπίζοντας ένα πλαίσιο συνεργασίας για την προμήθεια και εμπορία LNG. Η Shell, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και εμπορίας LNG στον κόσμο και η METLEN, η οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά φυσικού αερίου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, θα προμηθεύουν και θα εμπορεύονται ποσότητες περίπου 0,5 έως 1,0 bcm ετησίως για την πενταετία 2027-2031, με παράδοση στις ελληνικές εγκαταστάσεις υποδοχής και αεριοποίησης στη Ρεβυθούσα και στην Αλεξανδρούπολη. Προβλέπεται μάλιστα η χρήση του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου (Vertical Gas Corridor) για την πρόσβαση και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, πέραν αυτών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

ΟΝΕΧ – Hanwha

Τέλος, μια ακόμη σημαντική εξέλιξη για τη χώρα αποτελεί και η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της ONEX Shipyards & Technologies με την κορεατική εταιρεία Hanwha Power Systems και έχει ως προτεραιότητα την επέκταση των ναυτιλιακών βιομηχανικών δυνατοτήτων με έδρα τις ΗΠΑ και την επιτάχυνση της ανάπτυξης κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων θαλάσσιων επιχειρήσεων που υποστηρίζουν υπεράκτιες και παράκτιες εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης, παραγωγή ενέργειας και πλατφόρμες και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας.

Η διμερής συμφωνία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: ανάπτυξη νεότευκτων πλοίων με δυνατότητα χρήσης LNG, συντονισμένες δυνατότητες τεχνικής υποστήριξης και προμηθειών για την επιτάχυνση της εκτέλεσης και της σύναψης συμβάσεων, βιομηχανική συνεργασία και υποστήριξη για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των ναυπηγείων, συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων στη μηχανική παραγωγής και στη ροή εργασιών για προγράμματα νέων ναυπηγήσεων και βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας με αξιοποίηση του παγκόσμιου δικτύου προμηθευτών της Hanwha. Με δεδομένο ότι η ONEX Shipyards & Technologies GROUP αποτελεί σήμερα τον βασικό πυλώνα της ναυπηγικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, οι προοπτικές που ανοίγονται είναι πολλές και σημαντικές.