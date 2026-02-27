Δεν ήταν μόνο ότι επαναλήφθηκαν οι εκατέρωθεν αιχμές – αυτές έχουν υπάρξει κατά διαστήματα και από το Μέγαρο Μαξίμου στους 15 μήνες από τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη ΝΔ. Τις οριστικά κομμένες γέφυρες μεταξύ νυν και πρώην πρωθυπουργού επισφράγισαν κυρίως ο ψυχρός τόνος και οι σκληρές διατυπώσεις προσωπικά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην τελευταία παρέμβαση Σαμαρά για τη Chevron.

Στο 48ωρο που οι δύο πλευρές έπεσαν στα χαρακώματα υπήρξαν άμεσα αντανακλαστικά με εκτενείς διαρροές και αιχμηρές αναφορές. Η ανάρτηση του Μεσσήνιου για όρους «της τελευταίας στιγμής» στη σύμβαση του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, που, κατά τον ίδιο, «υποδηλώνουν δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων», οδήγησε εντός μίας ώρας σε κυβερνητική διαρροή, αλλά η ανοιχτή σύγκρουση δεν έληξε εκεί.

Με ειλημμένη την απόφαση του Μαξίμου να μη μένουν πλέον αναπάντητες οι βολές Σαμαρά για τα εθνικά, ο Μητσοτάκης επανήλθε, καρφώνοντας τον Σαμαρά κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ η πλευρά του πρώην πρωθυπουργού επέλεξε κι εκείνη τον δρόμο της κλιμάκωσης με νέα επίθεση από εξ απορρήτων συνεργάτη του.

Κι αυτά σε μια περίοδο που αφενός ανεβαίνει η εσωκομματική ένταση στη ΝΔ, με τους επιτελείς του Μαξίμου και της Πειραιώς να ξορκίζουν σχετικές συζητήσεις στο προσκήνιο, αφετέρου διατηρούνται ανοιχτά όλα τα σενάρια για τη δημιουργία κόμματος Σαμαρά. Για το τελευταίο, κυβερνητικά στελέχη αμφιβάλλουν αν ο Μεσσήνιος θα πατήσει το κουμπί πριν από τις επόμενες εκλογές, αλλά το δικό του περιβάλλον επιμένει ότι «το σταθμίζει».

Η σύμβαση με τη Chevron

Σε ό,τι αφορά τη σύμβαση με τη Chevron, η κυβέρνηση παραπέμπει σε συζήτηση «επί της ουσίας» τις επόμενες μέρες, όταν φτάσει προς κύρωση στη Βουλή, μιλώντας στο μεταξύ για «καθοριστικό χτύπημα» στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Κατά την αποστροφή του Μητσοτάκη στους υπουργούς του, «η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής».

Χωρίς να κατονομάσει τον Σαμαρά, αλλά εμμέσως πλην σαφώς και αιχμηρά αναφερόμενος σε εκείνον, ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε σε όσους «ζουν ακόμα με μια ηττοπαθή μανία καταδίωξης», σχολιάζοντας ότι «έως τώρα μόνο η Τουρκία αντιδρά σε αυτή την εθνική πορεία της χώρας – η Τουρκία και δυστυχώς οι ίδιοι». Οπως είπε, «η μίζερη αμφισβήτηση» υποσκάπτει «τη θέση της πατρίδας, όχι η αξιοποίηση του πλούτου της και η εδραίωση στην πράξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της». Εξάλλου μίλησε ξανά για «επαγγελματίες ανησυχούντες» («ας μην ταράζονται» σχολίασε σκωπτικά) και για «αληθινούς πατριώτες» που δεν είναι «όσοι εκφράζουν διαρκώς φόβους» αλλά «είναι εκείνοι που χτίζουν την Ελλάδα που δεν φοβάται».

Αιχμές και σε Γεραπετρίτη

Αμηχανία στην κυβερνητική έδρα και «καμία απάντηση επί της ουσίας» στον «κώδωνα του κινδύνου» εκ μέρους του Σαμαρά διέκρινε ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του πρώην πρωθυπουργού Νίκος Τσιούτσιας.

«Καλύτερα να ανησυχεί κανείς από πριν, παρά να γίνεται επαγγελματίας στην κυβίστηση, δηλαδή να αλλάζει ριζικά τις θέσεις του, ανάλογα από το ποιος είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών» είπε (Open), καρφώνοντας ευθέως τον Μητσοτάκη ότι ενώ το 2021 «χαρακτήριζε τους υδρογονάνθρακες αγαθό του παρελθόντος», αλλά μετά το «drill baby drill» του Ντόναλντ Τραμπ «κάνει υποδείξεις».

Με ταυτόχρονες αιχμές σε Μητσοτάκη και Γιώργο Γεραπετρίτη, σημείωσε ότι «δεν κάνει ο Σαμαράς υποκλίσεις στον Ερντογάν», καταγγέλλοντας ότι το μήνυμα που περνάει η ρήτρα στη σύμβαση «είναι ακριβώς αυτό που λέει η Τουρκία: “Ξέρετε, το οικόπεδο μπορεί να μην είναι όλο δικό μου, μπορεί να είναι και του γείτονα;”». Και ανεβάζοντας περαιτέρω τους (πολιτικούς) τόνους, μίλησε για «διαγραφή» με επιλογή Μητσοτάκη δύο πρώην προέδρων της ΝΔ και πρωθυπουργών: «Ο κ. Σαμαράς εξέφρασε άποψη για τη φράση του κ. Γεραπετρίτη “ας με πουν και μειοδότη” και διεγράφη. Από την Καλαμάτα ο κ. Καραμανλής μίλησε για διαγραφή του μεταφορικά».