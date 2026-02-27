Με άδοξο τρόπο και εν μέσω καταγγελιών της αντιπολίτευσης για συγκάλυψη έριξε αυλαία η εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έπειτα από 49 συνεδριάσεις και 76 καταθέσεις μαρτύρων. Η κυβερνητική πλειοψηφία επικύρωσε με συνοπτικές διαδικασίες το δικό της πόρισμα, κατά το οποίο, από τα διαθέσιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και από όσα προσκομίστηκαν στην Εξεταστική, δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ποινικών ευθυνών για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Ο Μακάριος Λαζαρίδης χαρακτήρισε το πρόβλημα των παράνομων επιδοτήσεων «συστημικό και διαχρονικό», κατηγορώντας την αντιπολίτευση για κατασκευή τηλεοπτικού αφηγήματος. Στον αντίποδα, σύσσωμη η αντιπολίτευση κατήγγειλε μεθοδευμένη απόκρυψη της αλήθειας μέσω του αποκλεισμού κρίσιμων μαρτύρων, ενώ ζήτησε τη συνέχιση της έρευνας λόγω πληροφοριών για νέο υλικό. Το ΠΑΣΟΚ μίλησε για πάγιο μοντέλο συγκάλυψης της κυβέρνησης, παρόμοιο με τα Τέμπη και τις υποκλοπές. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέκρινε την άρνηση σύστασης Προανακριτικής, το ΚΚΕ στηλίτευσε τη βιομηχανία πελατειακών σχέσεων, η Νέα Αριστερά ζήτησε αξιολόγηση νέων ντοκουμέντων και η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τη λήξη των εργασιών ως αξιόποινη πράξη «μπαζώματος». Πρακτικά η έρευνα τελείωσε, πάντως. Το πόρισμα θα παραδοθεί στον Νικήτα Κακλαμάνη και θα επικυρωθεί – μην έχετε καμία αμφιβολία – από την Ολομέλεια.

Εν αναμονή για νέες δικογραφίες

Παρά το πόρισμα της ΝΔ, όμως, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) συνεχίζει κανονικότατα κι εντατικά την έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει στα χέρια της στοιχεία και για πολιτικά πρόσωπα, εξετάζοντας αν έχουν διαπράξει αδικήματα που υπερβαίνουν το απλό ρουσφέτι. Υπάρχει ένας τεράστιος όγκος δεδομένων, ο οποίος περιλαμβάνει χιλιάδες σελίδες από νόμιμες συνακροάσεις, εξού και η στοιχειοθέτηση παίρνει χρόνο, ενώ θα πρέπει πριν φτάσει στη Βουλή να πάρει το «πράσινο» φως και από τα κεντρικά της EPPO. Νομικές πηγές τονίζουν, δε, ότι ενδέχεται να σχηματιστούν περισσότερες από μία δικογραφίες, που θα περιλαμβάνουν ονόματα βουλευτών αλλά και στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που συνεχίζουν να βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης.

Δεν ανησυχεί μόνον ο Δένδιας

Οσο και να προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους από τα απόνερα της επίθεσης του Μακάριου Λαζαρίδη στον Νίκο Δένδια, τόσο το θέμα ανακυκλώνεται και αποδεικνύει ότι η συζήτηση για την επόμενη ημέρα στη ΝΔ έχει ανοίξει. Διότι τα δημοσκοπικά ποσοστά ανησυχούν πολλούς νεοδημοκράτες. Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, άρτι αναβαθμισθείς από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως συντονιστής για τη συνταγματική αναθεώρηση, δήλωσε (Παραπολιτικά FM) ότι συμφωνεί με τον υπουργό Αμυνας ότι υπάρχει προβληματισμός στο εσωτερικό του κόμματος. Στόχος όλων, είπε, είναι η περαιτέρω ενίσχυση της παράταξης, ώστε να ξεπεραστούν λάθη ή παραλείψεις του παρελθόντος και να ανακτηθεί ο «παραδοσιακός της πολιτικός χώρος» ενόψει των εκλογών. Εκανε, μάλιστα, λόγο για «ορισμένες επιμέρους επιλογές» που απομάκρυναν το κόμμα «από τον αξιακό του πυρήνα», αλλά και για υπερβολική αξιοποίηση «δανεικών» στελεχών από άλλους πολιτικούς χώρους.

Εκλογικό κανάλι με «Ομάδα Αλήθειας»

Οπου υπάρχει καπνός, συνήθως υπάρχει και φωτιά, καθώς επιβεβαιώνονται οι φήμες που διακινούνταν το τελευταίο διάστημα και ήθελαν την περίφημη «Ομάδα Αλήθειας» της ΝΔ να δραστηριοποιείται τηλεοπτικά. Προέκυψαν και νεότερες πληροφορίες, λοιπόν, που ενισχύουν την επιβεβαίωση αυτή. Πρόκειται για το επαναλανσάρισμα ενός περιφερειακού καναλιού που λειτουργεί σε δημοτική συχνότητα που άλλαξε προ μηνών χέρια και την απέκτησε (μέσω διαγωνισμού με μοναδικό πλειοδότη) η εταιρεία ενός επιχειρηματία που δηλώνει πολυσχιδή δραστηριότητα, έως τώρα άσχετη με τα ΜΜΕ.

Και συνδέεται, κατά πληροφορίες, με φιλική σχέση με προβεβλημένους νυν και πρώην κυβερνητικούς παράγοντες, οι οποίοι στηρίζουν προσωπικά, ενεργά κι ενθουσιωδώς αυτή τη νέα επιχειρηματική κίνηση, αφού κρίνουν ότι θα μπορεί να λειτουργήσει θετικά ενόψει εκλογών. Αν κι ο πληροφοριοδότης μου με διαβεβαιώνει ότι δεν είχε λόγο το Μαξίμου σε αυτή την κίνηση, προήλθε από άλλους γαλάζιους κύκλους η πρωτοβουλία…

Πρωί και βράδυ

Μαθαίνω ότι οι άνθρωποι της «Ομάδας Αλήθειας» θα παράγουν «δημοσιογραφικό» περιεχόμενο στο στυλ και το πνεύμα που μας έχουν συνηθίσει, ενώ ακούγεται πως ετοιμάζουν και ένα νέο στούντιο για τον σκοπό αυτό, σε περιοχή των βόρειων προαστίων, αναλαμβάνοντας ρόλο ημιεπίσημης κομματικής εταιρείας παραγωγής. Και γίνονται ήδη τα δοκιμαστικά για μια πρωινή και μια βραδινή πολιτική εκπομπή, όπου θα δίνουν το στίγμα της πολιτικής γραμμής του εγχειρήματος…