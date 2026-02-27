Θα μπει η Ελλάδα στη λίστα με τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν προχωρήσει σε απαγόρευση της μπούρκας σε δημόσιους χώρους και σχολεία; Το σίγουρο είναι πως η ηγεσία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο.

Εξάλλου, ο ίδιος ο υπουργός Θάνος Πλεύρης στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στον ιστότοπο των «ΝΕΩΝ» (tanea.gr) και στην εκπομπή «Face2Face» με την Κατερίνα Παναγοπούλου δήλωσε θετικός στο να πάει η χώρα προς την κατεύθυνση της απαγόρευσης.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση του αρμόδιου υπουργού, όπως είναι φυσικό, άνοιξε για μια ακόμη φορά τη συζήτηση γύρω από το ζήτημα της μπούρκας, η οποία «προσβάλλει ξεκάθαρα τη γυναικεία και ανθρώπινη αξιοπρέπεια», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Το νομοθετικό πλαίσιο

Στελέχη του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου τόνιζαν πως προσώρας υπάρχουν σκέψεις γύρω από το θέμα, με την απαγόρευση ή μη της μπούρκας στη χώρα μας να βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο. Σύμφωνα, μάλιστα, με αποκλειστικές πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», στο τραπέζι έχει πέσει η απαγόρευση στα σχολεία, δηλαδή εκεί που βρίσκεται ο ανήλικος πληθυσμός, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο απαγόρευσης σε περιπτώσεις όπου υπάρχει επαφή με το κοινό, όπως είναι για παράδειγμα οι δημόσιες υπηρεσίες ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Πάντως, μέχρι στιγμής, ο υπουργός μαζί με την υφυπουργό Σέβη Βολουδάκη εξετάζουν το νομοθετικό πλαίσιο, τα παραδείγματα των άλλων χωρών καθώς και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που επιτρέπει στα κράτη-μέλη την απαγόρευση όταν πρόκειται για ανήλικο πληθυσμό αλλά και στο πλαίσιο της κοινής συμβίωσης.

Το βέβαιο είναι πως οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν αφού πρώτα σταθμιστεί η αναγκαιότητα που υπάρχει στην Ελλάδα – είναι κοινώς αποδεκτό πως στη χώρα μας δεν καταγράφεται ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα με τη χρήση της μπούρκας. Σύμφωνα, δε, με πηγές στο υπουργείο, εκτός κάδρου βγαίνει εντελώς η μαντίλα. Αλλωστε, όπως ο ίδιος ο Πλεύρης δήλωσε ότι το μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη έχει να κάνει με την μπούρκα, με την πλήρη κάλυψη των χαρακτηριστικών. «Τη μαντίλα δε θα την έβαζα στην ίδια κατηγορία, εκτός εάν υπάρχει θέμα πίεσης, που συχνά στους ανηλίκους υπάρχει».

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που το θέμα της απαγόρευσης της μπούρκας έρχεται στο προσκήνιο. Μόλις στις αρχές του περασμένου Ιουνίου ο τότε υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Μάκης Βορίδης είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο απαγόρευσης της μπούρκας στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Τι ισχύει στο εξωτερικό

Αρκετές είναι οι χώρες της Ευρώπης οι οποίες έχουν προχωρήσει σε πλήρη ή μερική απαγόρευση της μπούρκας και του νικάμπ. Η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα που επέβαλε πλήρη απαγόρευση κάλυψης του προσώπου σε δημόσιους χώρους το 2011 κι ακολούθησαν κράτη όπως το Βέλγιο και η Αυστρία.

Πριν από μερικές ημέρες, η κυβέρνηση της Δανίας πρότεινε την επέκταση της απαγόρευσης της χρήσης νικάμπ και μπούρκας σε δημόσιους χώρους, σε σχολεία και πανεπιστήμια. Υπενθυμίζεται πως η χώρα από τον Αύγουστο του 2018 έχει απαγορεύσει την κάλυψη του προσώπου σε δημόσιους χώρους, με τους παραβάτες να υπόκεινται σε πρόστιμο.

Με δημοψήφισμα, οι Ελβετοί αποφάσισαν την απαγόρευση της κάλυψης του προσώπου στους δημόσιους και υπαίθριους χώρους, κάτι που προφανώς περιλαμβάνει την μπούρκα και το νικάμπ. Ενώ στα τέλη του 2025 η Πορτογαλία ενέκρινε νομοσχέδιο που απαγορεύει την κάλυψη προσώπου για θρησκευτικούς λόγους σε δημόσιους χώρους.