Η κυβέρνηση της Δανίας ανακοίνωσε ότι προτίθεται να επεκτείνει την απαγόρευση της χρήσης νικάμπ και μπούρκας σε δημόσιους χώρους, ώστε να ισχύει και στα σχολεία και τα πανεπιστήμια της χώρας.

“Η μπούρκα, η νικάμπ ή άλλα είδη ένδυσης που καλύπτουν το πρόσωπο των ανθρώπων δεν έχουν θέση μέσα σε μια αίθουσα διδασκαλίας της Δανίας. Υπάρχει ήδη η απαγόρευση της κάλυψης του προσώπου στους δημόσιους χώρους, και αυτή πρέπει ασφαλώς να εφαρμόζεται επίσης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα”, δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης Ράσμους Στόκλουντ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η Δανία ακολουθεί εδώ και χρόνια μια αυστηρή πολιτική στο ζήτημα της μετανάστευσης και της ενσωμάτωσης, επιδιώκοντας να περιορίσει φαινόμενα που θεωρεί ασύμβατα με τις αξίες της δανικής κοινωνίας.

Ο νόμος που απαγορεύει την κάλυψη του προσώπου σε δημόσιους χώρους τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2018. Όποιος φοράει είδος ένδυσης που αποκρύπτει το πρόσωπο κινδυνεύει με πρόστιμο.

Η συγκεκριμένη νομοθεσία έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς οι επικριτές της θεωρούν πως εισάγει διακρίσεις εις βάρος μιας θρησκευτικής ομάδας και παραβιάζει τη θρησκευτική ελευθερία και το δικαίωμα επιλογής των γυναικών.

“Με αυτό το νομοσχέδιο, στέλνουμε ένα πολύ σαφές μήνυμα, κυρίως στα κορίτσια και στις γυναίκες που προέρχονται από περιβάλλοντα μεταναστών, για να τους πούμε ότι τις στηρίζουμε στον αγώνα τους κατά της κουλτούρας της τιμής και των άκαμπτων προτύπων”, υπογράμμισε ο Στόκλουντ.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του φιλελεύθερου κόμματος που συμμετέχει στην κυβέρνηση συνασπισμού, Χανς Άντερσεν, σημείωσε ότι “αντίκειται στις αξίες της Δανίας τα κορίτσια και οι γυναίκες να καλύπτονται πλήρως μέσα σε τάξεις όπου ο δάσκαλος δεν μπορεί να δει τα πρόσωπα αυτών τους οποίους διδάσκει”.

Το νέο νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιαστεί τον Φεβρουάριο του 2026.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η Αυστρία απαγόρευσε στις 11 Δεκεμβρίου τη χρήση της ισλαμικής μαντίλας για κορίτσια κάτω των 14 ετών. Ο νόμος εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, με εξαίρεση τους Οικολόγους, που τον χαρακτήρισαν αντισυνταγματικό.