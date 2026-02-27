Θετικές προβλέψεις έκανε για τις πωλήσεις της η εταιρεία με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στον κόσμο, η Nvidia, με τους επενδυτές όμως να βάζουν στο μικροσκόπιο τις εξελίξεις στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Οι συνεχιζόμενες ανησυχίες για πιθανή φούσκα συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά τον κυρίαρχο κατασκευαστή επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), σχολίαζαν διεθνείς αναλυτές.

Η εταιρεία κατασκευής επεξεργαστών για ΤΝ ανακοίνωσε αύξηση 73% στα έσοδα του τέταρτου τριμήνου και έκανε ευνοϊκές προβλέψεις για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η εταιρεία προέβλεψε έσοδα 78 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρέχον τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των 72,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς τα κέρδη της εκτοξεύτηκαν πέρυσι στα επίπεδα-ρεκόρ των 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης έσοδα 68,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού της έτους, αυξημένα κατά 73% σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Τα έσοδα από τα κέντρα δεδομένων τα οποία αφορούν την τεχνολογία μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας γενιάς υλικού (hardware) Blackwell που κυκλοφόρησε πέρυσι, ανήλθαν σε 62,3 δισεκατομμύρια δολάρια, σε υψηλότερα επίπεδα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Τα συνολικά ετήσια έσοδα της Nvidia ξεπέρασαν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα καθαρά κέρδη στο τελευταίο τρίμηνο ανήλθαν σε 43 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των 36,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία επίσης εκπλήρωσε προσδοκίες αναλυτών για μεικτά περιθώρια κέρδους της τάξεως του 75%, τα οποία, όπως ανέφερε, αναμένεται να διατηρηθούν.

Επιδοκιμάζοντας την απόδοση της εταιρείας, ο διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ εκτίμησε πως «η ζήτηση για υπολογιστές αυξάνεται εκθετικά… Οι πελάτες μας κάνουν κούρσα για να επενδύσουν σε υπολογιστική δύναμη για τεχνητή νοημοσύνη».

Ο Χουάνγκ θέλησε να καθησυχάσει τους επενδυτές υποστηρίζοντας ότι οι πελάτες της εταιρείας ήδη κερδίζουν χρήματα από τη νεοαποκτηθείσα υπολογιστική ισχύ τους. Γι’ αυτό οι πελάτες της Nvidia θα συνεχίσουν να επενδύουν μεγάλα ποσά, εκτίμησε.

«Χρειάζεστε υπολογιστική ισχύ και αυτό μεταφράζεται άμεσα σε ανάπτυξη και αυτό μεταφράζεται άμεσα σε έσοδα», δήλωσε ο Χουάνγκ. «Είμαι βέβαιος ότι οι ταμειακές τους ροές αυξάνονται», προσέθεσε, αναφερόμενος σε άλλες τεχνολογικές εταιρείες οι οποίες αγοράζουν υλικό από την Nvidia.

Επιφυλακτικότητα

Η πορεία της Nvidia στην αγορά θεωρείται βαρόμετρο για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, λόγω του ρόλου των μικροτσίπ που κατασκευάζει, στη λειτουργία και επέκταση της εν λόγω τεχνολογίας.

Παρά τα θετικά αποτελέσματα όμως η Nvidia αντιμετωπίζει αυξανόμενη επιφυλακτικότητα μεταξύ των επενδυτών σχετικά με τις τεράστιες δαπάνες των μεγαλύτερων πελατών της στη Silicon Valley, καθώς και την έλλειψη μικροτσίπ μνήμης που πιέζει τον κλάδο, σχολίαζαν οι «Financial Times».

«Ολα τα συστήματα [είναι] “έτοιμα” στην Nvidia, αλλά ο σκεπτικισμός συνεχίζει να διαπερνά τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης μεγάλης κεφαλαιοποίησης», σημείωναν αναλυτές της TD Cowen στη βρετανική εφημερίδα.

Επειτα από πολυετές ράλι που εκτόξευσε την αγοραία αξία της Nvidia στα 4,7 τρισεκατομμύρια δολάρια, οι μετοχές της εταιρείας είχαν ενισχυθεί κατά 5% φέτος.

Οι μέτοχοι εξακολουθούν να έχουν ερωτήματα σχετικά με το εάν το τρέχον κύμα δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διατηρήσει την ανάπτυξη πέρα από τα επόμενα χρόνια και εάν η Nvidia θα παραμείνει τόσο κυρίαρχη στην αγορά, ειδικά όσο η τεχνητή νοημοσύνη μετατοπίζεται από τα μοντέλα εκπαίδευσης στην εκτέλεση καθημερινών εργασιών, σχολίαζαν αναλυτές στο Bloomberg.