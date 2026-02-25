Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ να μη σχεδιάζουν τον δρόμο προς την κάλπη με βάση τις δημοσκοπήσεις, όμως αυτές δημιουργούν έναν εύλογο προβληματισμό σε στελέχη όλων των πλευρών: τι θα συμβεί αν η βελόνα παραμείνει ακούνητη, όταν πια η παράταξη θα έχει μπει στην τελική ευθεία της εκλογικής αναμέτρησης; Επισήμως, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ παραμένει η νίκη έστω και με μία ψήφο, με στόχο την πολιτική αλλαγή – ώστε, δηλαδή, η ΝΔ να βρεθεί στην αντιπολίτευση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Χαριλάου Τρικούπη αποκλείει οποιαδήποτε συνεργασία μετεκλογικά με τη σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία, δείχνοντας πως, επανερχόμενη στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις», όπως έχει πει ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ο βασικός αντίπαλος της ΝΔ.

Στην πράξη, όμως, υπάρχει «βελόνα» για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ; Αν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πετύχει τον στόχο που έχει θέσει, τότε προφανώς την προσπάθεια καρπώνεται η ηγεσία του, που αυτό το διάστημα καταβάλλει προσπάθεια να βελτιωθεί και επικοινωνιακά: η επανεμφάνιση του Ανδρουλάκη στο Instagram και στο TikTok έχει αποσπάσει θετικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κούρσα για τα πρωτεία της Κεντροαριστεράς

Αν όμως κάτι τέτοιο δεν συμβεί, τότε ο στόχος είναι διαφορετικός – το ΠΑΣΟΚ φιλοδοξεί σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν τα δημοσκοπικά δεδομένα επαληθευτούν, να παραμείνει ο κύριος εκπρόσωπος του προοδευτικού χώρου. Δεν είναι βέβαια μόνο τα πράσινα στελέχη που σκέφτονται έτσι, καθώς η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι μεν στο μυαλό όλων όσοι εντός του κόμματος εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο, αποτελεί δε και βασικό σημείο στις συζητήσεις που γίνονται γύρω από την Αμαλίας, και θα ήθελαν να δουν την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα να πετυχαίνει.

Ενας άτυπος διαγωνισμός μεταξύ τους είναι από λίγο έως πολύ δεδομένος, ειδικά από τη στιγμή που ανοιχτά ο πρώην πρωθυπουργός μιλάει για την ανάγκη μιας «νέας Μεταπολίτευσης» και πρόσωπα που τον στηρίζουν μιλούν δημόσια για οργάνωση α λα «ΠΑΣΟΚ 1974». Οι δύο πλευρές γνωρίζουν πως το ενδεχόμενο να συγκρουστούν για τα ηνία του προοδευτικού πόλου βρίσκεται κανονικά στο τραπέζι.

Εξού και κανείς εκ των δύο δεν κάνει κινήσεις συνεργασίας προς τον άλλο: ο Τσίπρας έχει ήδη υπονοήσει την ανάγκη αυτοδιάλυσης των υφιστάμενων κομμάτων, ενώ από τα χείλη του Νίκου Ανδρουλάκη έχει ήδη διατυπωθεί ο τρόπος που το ΠΑΣΟΚ εκλαμβάνει τις κινήσεις Τσίπρα. «Πρόσωπα που έχουν κριθεί δεν νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν αυτή τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία», ανέφερε τις προάλλες (Kontra), τονίζοντας πως η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 αποτελεί τη μεγαλύτερη ήττα της Μεταπολίτευσης. «Ο καθένας έχει κάποια ευκαιρία στη ζωή του. Ας αξιοποιούσε καλύτερα προσφέροντας περισσότερα στο δημόσιο συμφέρον», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Πού ποντάρει η Χαριλάου Τρικούπη

Με αυτό το δεδομένο – και πάντα περιμένοντας να δει σε ποιο ακροατήριο απευθύνεται και η Μαρία Καρυστιανού, η οποία σε πολιτικό επίπεδο έχει δώσει μια κατεύθυνση, αλλά δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά της –, στο ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν πως θα έχουν να αντιμετωπίσουν τις προσπάθειες της Αμαλίας να υπάρξουν στελέχη του κόμματος που θα αλλάξουν στρατόπεδο, ειδικά αν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δεν φανεί ξεκάθαρο ως προς τις μετεκλογικές συνεργασίες.

Απέναντι σε αυτό το εγχείρημα, η Χαριλάου Τρικούπη έχει με το μέρος της τις χαμηλές πτήσεις της δημοφιλίας του Τσίπρα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, που αποδεικνύουν, όπως εξηγούν επιτελικά στελέχη, πως η βάση του κόμματος δύσκολα θα επηρεαστεί από την πλευρά Τσίπρα. Και παράλληλα επενδύει στη διεύρυνση και τις επιστροφές στελεχών, ειδικά από τον ενιαίο, κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ, στο παραδοσιακό τους πολιτικό σπίτι.