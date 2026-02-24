Σε μία εβδομάδα από σήμερα ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τις τελευταίες εκατό ημέρες μέχρι τη σέντρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό και κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά πως όλα θα κυλήσουν ομαλά. Πολύ δε περισσότερο, πως οι αγώνες θα διεξαχθούν με τα μέχρι τώρα δεδομένα.

Ολος ο κόσμος έχει στραμμένο το βλέμμα του στη Μέση Ανατολή και στις προετοιμασίες των Αμερικανών για πιθανό χτύπημα στο Ιράν, το οποίο, ας μην ξεχνάμε, έχει εξασφαλίσει συμμετοχή στη διοργάνωση. Δύο από τα παιχνίδια της Team Melli θα διεξαχθούν σε αμερικανικό έδαφος. Το πρώτο στο μαλακό υπογάστριο του Λος Αντζελες, στο Ινγκλγουντ και το δεύτερο στο Σιάτλ.

Πώς μπορεί λοιπόν η εκπρόσωπος μιας χώρας που θα έχει δεχθεί επίθεση από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αγωνιστεί στο Μουντιάλ; Αυτή τη στιγμή μοιάζει αδύνατο, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να προκληθεί τσουνάμι αποχωρήσεων από αραβικές χώρες.

Στη γεωπολιτική σκακιέρα δεν πρέπει να περνά απαρατήρητη η επένδυση της αμερικανικής ηγεσίας στην οικονομία του Μουντιάλ, όπως και γενικότερα στην πολιτική του αθλητισμού όπως αποδεικνύεται από τις τακτικές παρουσίες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε κορυφαία γεγονότα – Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, Αμερικανικό Οπεν, Σούπερ Μπόουλ.

Η πρώτη σοβαρή δοκιμασία του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξεκίνησε ήδη με την εξόντωση του μεξικανού βαρόνου των ναρκωτικών Ελ Μέντσο και τα κύματα βίας που προκάλεσε στο Μεξικό. Μία από τις διοργανώτριες πόλεις είναι η Γουαδαλαχάρα, στην πολιτεία Χαλίσκο όπου δραστηριοποιούνταν ο ναρκέμποροι.

Η αντίδραση του οργανωμένου εγκλήματος της περιοχής (CJNG) ήταν τόσο άμεση και έντονη ώστε διακόπηκαν όλες οι δημόσιες συγκοινωνίες, έκλεισαν τα σχολεία, έγκλειστοι στις φυλακές Ιστάπα απέδρασαν, πυρπολήθηκαν καταστήματα στην τουριστική Πουέρτα Βαγιάρτα, ενώ διεκόπη ο αγώνας του γυναικείου πρωταθλήματος ανάμεσα στη Νεκάξα και την Κουρετέρο στο στάδιο Akron το οποίο έχει επιλεγεί για το Μουντιάλ. Ουσιαστικά ο CJNG πήρε τον έλεγχο της πόλης με τον κυβερνήτη του Χαλίσκο Πάμπλο Λεμούς να ζητεί από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Αν η κυβέρνηση του Μεξικού δεν καταφέρει να εγγυηθεί την ασφάλεια στη μητροπολιτική περιοχή της Γουαδαλαχάρα, τότε είναι πολύ πιθανό η FIFA να της αφαιρέσει το προνόμιο να φιλοξενήσει τα τέσσερα παιχνίδια του Μουντιάλ που έχουν οριστεί εκεί, αλλά και τα διηπειρωτικά πλέι οφ που είναι προγραμματισμένα για τον επόμενο μήνα (26-31 Μαρτίου).