Η πρόσφατη ανακοίνωση της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς επανέφερε στο προσκήνιο ένα ζήτημα που για χρόνια λειτουργούσε σχεδόν ανεξέλεγκτα: τις αγγελίες πώλησης ζώων στο Διαδίκτυο. Με αφορμή τον ψηφιακό εντοπισμό παράνομων αγγελιών και τη διαβίβασή τους στις αρμόδιες Αρχές, υπενθυμίζεται τι ακριβώς προβλέπει ο Ν. 4830/2021.

Το ισχύον πλαίσιο είναι σαφές: η πώληση ζώων συντροφιάς μέσω διαδικτυακών ή έντυπων αγγελιών επιτρέπεται μόνο από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής ή εμπορίας, οι οποίες διαθέτουν τη σχετική άδεια. Δεν επιτρέπεται ιδιώτης να αναρτά αγγελία πώλησης ζώου, ούτε να διαφημίζει «διαθέσιμα κουτάβια» χωρίς να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις. Επιπλέον, κάθε νόμιμη αγγελία οφείλει να αναγράφει υποχρεωτικά τον αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης (microchip) του ζώου, ώστε να διασφαλίζονται η ιχνηλασιμότητα και η διαφάνεια στη διακίνηση.

Ο νόμος θέτει επίσης όρια στην ηλικία διάθεσης των ζώων, απαγορεύοντας την απομάκρυνσή τους από τη μητέρα πριν από τη συμπλήρωση της ελάχιστης προβλεπόμενης ηλικίας των 12 εβδομάδων. Στο ίδιο πλαίσιο, απαγορεύονται και αγγελίες για «ζευγάρωμα», όταν δεν συνδέονται με νόμιμη και αδειοδοτημένη δραστηριότητα εκτροφής. Η Ειδική Γραμματεία στην ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει ότι ο εντοπισμός παράνομων αναρτήσεων αποτελεί πλέον αντικείμενο συστηματικού ελέγχου. Οι παραβάσεις του Ν. 4830/2021 επισύρουν διοικητικά πρόστιμα και ενδεχομένως ποινικές συνέπειες.