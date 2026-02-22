Η σοκαριστική σύλληψη του ξεπεσμένου πρώην πρίγκιπα Αντριου την ημέρα που έκλεισε τα 66 του χρόνια ήταν ένα απρόσμενο «δώρο» γενεθλίων που του επιφύλασσε από το υπερπέραν ο παλιός του φίλος Τζέφρι Επστιν. Οπως είναι πλέον προφανές, η τοξική σκιά του καταδικασμένου για παιδεραστία αμερικανού χρηματιστή κάθε άλλο παρά θάφτηκε μαζί του το 2019: εξακολουθεί να είναι παρούσα, να αποσταθεροποιεί βασικούς παίκτες του διεθνούς κατεστημένου και να καταστρέφει καριέρες.

Η ταπεινωτική σύλληψη και κράτηση του όγδοου στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου συνιστά εφιάλτη πρώτου μεγέθους για τον αδελφό του, βασιλιά Κάρολο. Η βρετανική μοναρχία ταλανίζεται από σκάνδαλα εδώ και δεκαετίες και τώρα υποχρεούται να υπομείνει το θέαμα της διαπόμπευσης ενός από τα πιο προβεβλημένα (και μέχρι πρότινος προστατευμένα) μέλη της. Ο Αντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη με την υποψία της παράβασης καθήκοντος, έπειτα από έρευνα της αστυνομίας σχετικά με καταγγελίες που συνδέονται με τα «αρχεία Επστιν».

Ο «γαλαζοαίματος» φέρεται να διοχέτευσε εμπιστευτικές κρατικές πληροφορίες και κυβερνητικές εκθέσεις στον καταδικασμένο φίλο του, ενόσω υπηρετούσε ως ειδικός εντεταλμένος της βρετανικής κυβέρνησης για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις. Μιλώντας στα «ΝΕΑ», ο διακεκριμένος βρετανός βασιλικός βιογράφος Αντριου Λάουνι έχει υποστηρίξει ότι ο Αντριου «εκμεταλλεύτηκε για ίδιον όφελος το αξίωμα του εμπορικού απεσταλμένου», σημειώνοντας μάλιστα ότι η Ελλάδα αποτέλεσε έναν από τους «σταθμούς» της συστηματικής προσπάθειάς του να αποκομίζει οικονομικά οφέλη.

Κατά τον Λάουνι, ο πρώην πρίγκιπας «έβγαλε πολλά λεφτά στη Μέση Ανατολή και στην Κίνα. Αρκετά από αυτά προέρχονται από λογαριασμούς σε κινεζικές τράπεζες ή εξωχώριους λογαριασμούς. Αναμείχθηκε σε συμφωνίες στην Αδριατική, στο Μαυροβούνιο, στην κατασκευή μαρίνων και ξενοδοχείων, ενώ δωροδοκήθηκε με πέντε εκατ. δολάρια στο Καζακστάν». Ως προς την «ελληνική» διάσταση των δραστηριοτήτων του, ο Λάουνι υποστήριξε ότι ο έκπτωτος πρίγκιπας είχε εμπλακεί το 2011 στη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας 385 εκατ. στερλινών για την κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στο Καζακστάν από μια ελληνική εταιρεία. Τελικά, η συμφωνία ματαιώθηκε. «Ωστόσο, ενδέχεται να κλείστηκαν άλλα επιχειρηματικά ντιλ που δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη» ανέφερε.

Ο τέως δούκας του Γιορκ συνελήφθη στο Σάντριγχαμ της Ανατολικής Αγγλίας λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ ότι τα Ανάκτορα είναι έτοιμα να «συνδράμουν» την αστυνομία στην αξιολόγηση των κατηγοριών εναντίον του. Η δήλωση στην οποία προέβη ο ίδιος ο Κάρολος αμέσως μετά τη σύλληψη φανερώνει ότι το σκάνδαλο που αγγίζει το Παλάτι ήταν πλέον πολύ σοβαρό για να το αγνοήσει. «Θα το πω ξεκάθαρα: ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί» διεμήνυσε ο ταλαιπωρημένος από τον αδελφό του – αλλά και από τον καρκίνο – μονάρχης.

«Τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας βρίσκονται πλέον σε αχαρτογράφητα νερά, στα οποία δεν είναι προετοιμασμένα να κολυμπήσουν. Θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τον Αντριου και να απολογηθούν, διαδικασία εντελώς ξένη γι’ αυτούς μέχρι σήμερα» σχολίασε ο Πίτερ Χαντ, πρώην βασιλικός ανταποκριτής του BBC. «Η μοναρχία έχει ξεπεράσει πολέμους και αμέτρητες κρίσεις. Ωστόσο, μπορεί να μην καταφέρει να επιβιώσει μετά τη σύλληψη του Αντριου. Το ρήγμα στην καρδιά της οικογένειας αναμένεται να γίνει πολύ πιο βαθύ» προέβλεψε ο Ρόμπερτ Τζόμπσον, ο πιο διάσημος βασιλικός ανταποκριτής της χώρας.

Πηγή του Παλατιού είπε στα «ΝΕΑ» ότι ο πρίγκιπας – και μελλοντικός βασιλιάς – Ουίλιαμ «υποστηρίζει πλήρως και προσυπογράφει» τη δήλωση του Καρόλου. Με τη σειρά του, ο Στάρμερ (η καρέκλα του οποίου τρίζει [και] εξαιτίας του σκανδάλου Επστιν) δήλωσε ότι ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ θα πρέπει να καταθέσει στις βρετανικές και αμερικανικές Αρχές. «Οποιος διαθέτει πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε μορφή βίας κατά γυναικών και κοριτσιών έχει, κατά τη γνώμη μου, καθήκον να τις γνωστοποιήσει, ανεξάρτητα από το ποιος είναι».

Ο πρώην δούκας φέρεται να γνώρισε τον αμερικανό χρηματιστή το 1999 μέσω της τότε συντρόφου του Γκιλέιν Μάξγουελ. Μεταξύ άλλων, βρέθηκε αντιμέτωπος με την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης και του βιασμού της Βιρτζίνια Τζιουφρέ όταν εκείνη ήταν ανήλικη (και είχε πέσει θύμα τράφικινγκ από τον Επστιν), με την οποία κατέληξε σε εξωδικαστικό οικονομικό συμβιβασμό το 2022.

Η σχέση του γιου της βασίλισσας Ελισάβετ με τον Επστιν τού έχει, μέχρι στιγμής, στοιχίσει τους βασιλικούς τίτλους του (αφαιρέθηκαν όλοι), το σπίτι του (εκδιώχθηκε από τον αδελφό του) και το (όποιο) κύρος του. Θα του στοιχίσει άραγε και την ελευθερία του; Βρετανικοί νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι το ενδεχόμενο να οδηγηθεί στο εδώλιο, ίσως και στη φυλακή, δεν είναι απίθανο. Η παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα στη Βρετανία επισύρει ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης. Η τελευταία φορά που συνελήφθη μέλος της βασιλικής οικογένειας ήταν πριν από περισσότερα από 350 χρόνια, όταν ο Κάρολος Α’ αιχμαλωτίστηκε από δυνάμεις του κοινοβουλίου.