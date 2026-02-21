Το ποδόσφαιρο μετεξελίσσεται, παντρεύει τη μόδα με το άθλημα, «coolάρει» και διεκδικεί τις νέες γενιές των φιλάθλων. Τον νέο δρόμο ανοίγει η Παρί Σεν Ζερμέν η οποία δηλώνει έτοιμη να κατακτήσει τον κόσμο και να γίνει – τουλάχιστον – η δεύτερη ομάδα των νέων φίλων του ποδοσφαίρου.

Η εκστρατεία της ξεκίνησε από το Λονδίνο, στην πλατεία Cevendish κοντά στην Oxford Street όπου έχει δημιουργήσει έναν «χώρο διαβίωσης και εμπειρίας» όπου «το παριζιάνικο DNA συναντά την ενέργεια της βρετανικής πρωτεύουσας».

Στον συγκεκριμένο χώρο βρίσκεται το «Rebalance Impulse», που μοιάζει με σολάριουμ αλλά είναι στην πραγματικότητα μια συσκευή νευροχαλάρωσης. Υπάρχουν τρεις τέτοιες στη βάση προπονήσεων της Παρί και οι παίκτες είναι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της.

Στο προσωρινό κατάστημα «pop-up» με το όνομα «Ici C’est Paris La Maison» υπάρχει επίσης ένα «Εργαστήριο Κίνησης» όπου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης οι επισκέπτες καλούνται να «δημιουργήσουν τις δικές τους κινήσεις εμπνευσμένες από το αθλητικό λεξιλόγιο του ποδοσφαίρου. Το τέλειο βολέ, η ροπή μιας στροφής, ο ρυθμός της ντρίμπλας».

Ολα είναι εμπόριο

Και μετά έρχεται το εμπορικό κομμάτι – υψηλής ποιότητας, ακριβό, μοντέρνο – με τρεις «σταθμούς εξατομίκευσης» για να προσαρμόζεις τα αθλητικά παπούτσια κατά παραγγελία και ειδικούς που εξατομικεύουν τα ρούχα. Ολα αυτά δημιουργούν «γέφυρα μεταξύ υψηλής ραπτικής και ποδοσφαίρου».

Ενδεικτικά, ρακέτες padel με το σήμα της Παρί κοστίζουν 400 ευρώ, ενώ ένα limited edition skateboard, με ποίημα του 27χρονου καλλιτέχνη και DJ Τζέιμς Μασάια από το νότιο Λονδίνο, φτάνει τα 900 ευρώ.

Κάθε εβδομάδα, 1.500 παιδιά στην Αγγλία και την Ουαλία φορούν τη φανέλα της Παρί στις 14 ακαδημίες του συλλόγου. «Ποιο το νόημα; Μπορείς να προσελκύσεις νέους με το brand της Παρί Σεν Ζερμέν», εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της Παρί, Βικτοριάνο Μελέρο. «Μας βλέπουν στην τηλεόραση, στο Τσάμπιονς Λιγκ και θέλουμε να περάσουμε από ένα brand που αγαπάμε σε ένα brand για μια ζωή. Οταν τα παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο με την Παρί, θα είναι οπαδοί μας για πάντα».Η Παρί γνωρίζει ότι δεν μπορεί να πείσει ένα παιδί που υποστηρίζει την Αρσεναλ να γίνει ξαφνικά οπαδός της. Πιστεύει όμως πως αυτό το παιδί μπορεί να κάνει την Παρί δεύτερη ομάδα του.

Βοηθά φυσικά και το γεγονός πως η Παρί κατέκτησε πέρυσι το Τσάμπιονς Λιγκ. Μελέτη της Deloitte εκτιμά πως είναι ο τέταρτος πλουσιότερος σύλλογος στον κόσμο, με έσοδα 837 εκατ. ευρώ πίσω μόνο από τις Μπάγερν Μονάχου (860,6 εκατ.), Μπαρτσελόνα (974,8) και Ρεάλ Μαδρίτης (1,161 δισ.). Ο στόχος εσόδων για το μέλλον είναι ξεκάθαρος: «Σκοπός μας είναι σε πέντε χρόνια να φτάσουμε το 1 δισ. ευρώ», λέει ο Μελέρο.

Η Παρί υποστηρίζεται οικονομικά από την Qatar Sports Investments, θυγατρική του κρατικού επενδυτικού ταμείου του Κατάρ, όμως υπάρχουν περιορισμοί και δύο σημαντικοί τομείς όπου θεωρείται ότι υστερεί.

Το γήπεδο και τα τηλεοπτικά

Πρώτον, το μέγεθος του γηπέδου: το Παρκ ντε Πρενς έχει μόλις 48.000 θέσεις και τα έσοδα από εισιτήρια και φιλοξενία έχουν πιάσει «ταβάνι». Υπάρχουν σκέψεις για πιθανή ανακαίνιση ή μετακόμιση στο Σταντ ντε Φρανς των 80.000 θέσεων.

Το δεύτερο αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Είναι χαρακτηριστικό πως η Λίβερπουλ έβαλε στα ταμεία της 200 εκατ. ευρώ λόγω της κατάκτησης της Πρέμιερ Λιγκ, ενώ η 20η Σαουθάμπτον έλαβε 124 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή η πρωταθλήτρια Γαλλίας Παρί έλαβε μόλις 25 εκατ. ευρώ από τα εγχώρια τηλεοπτικά δικαιώματα.

Για να ισορροπήσουν αυτό το οικονομικό μειονέκτημα τα στελέχη της Παρί προσπαθούν να μετατρέψουν το κλαμπ σε ένα παγκόσμιο brand όπως είναι για παράδειγμα η Ferrari.

«Αν κοιτάξετε την ιστορία του συλλόγου, ιδρύθηκε από έναν σχεδιαστή μόδας, τον Ντάνιελ Εχτερ και τον Ζαν Πολ Μπελμοντό το 1970», λέει ο Μελέρο. «Αρα από την αρχή υπήρχε μόδα, υπήρχε τέχνη, με ηθοποιό του κινηματογράφου τότε». Και εξηγεί: «Στο κομμάτι του brand, ανταγωνιζόμαστε τους Λέικερς. Οταν βλέπεις το καπέλο των Νιου Γιορκ Γιάνκις όλοι σκέφτονται τη Νέα Υόρκη, αλλά στην πραγματικότητα προέρχεται από την ομάδα.

Σε αυτό το κομμάτι, σίγουρα ανταγωνιζόμαστε κι αυτούς. Θα πω μάλιστα πως αυτή τη στιγμή ανταγωνιζόμαστε και brands όπως η Ferrari».Για τον κίνδυνο η Παρί να απομακρυνθεί από τη βάση της και να απευθύνεται πλέον μόνο στα μεγάλα πορτοφόλια, ο Μελέρο επικαλείται το παράδειγμα της Σκουντερία όπου για παράδειγμα κανένας φίλος της δεν σταματά να την υποστηρίζει επειδή μία Ferrari κοστίζει ένα εκατ. ευρώ.