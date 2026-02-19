Η ημέρα προμηνύεται έντονη, με τις πλανητικές επιρροές να φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη για ισορροπία ανάμεσα στο καθήκον και την προσωπική εκτόνωση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», η Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου απαιτεί «γερά νεύρα», οπότε είτε ανήκετε στα ζώδια που θα βρουν λύσεις μέσω του αυτοσχεδιασμού, είτε σε εκείνα που πρέπει να “δαγκώσουν τη γλώσσα τους”, θυμηθείτε πως η ψυχραιμία είναι ο καλύτερος σύμβουλος για σήμερα.

Δείτε αναλυτικά τι επιφυλάσσουν τα άστρα για το ζώδιό σας:

ΚΡΙΌΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Μην ξεφύγετε σήμερα από το πρόγραμμά σας και προσπαθήστε να αγνοήσετε τις σειρήνες που θα θελήσουν να σας κρατήσουν μακριά από τη δουλειά και τις υποχρεώσεις σας. Πρέπει να φανείτε δυνατοί. Παρ’ όλα αυτά, αν θέλετε να βγείτε και να διασκεδάσετε, φροντίστε τουλάχιστον να έχετε ολοκληρώσει όλες τις εκκρεμότητές σας.

ΤΑΎΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Σήμερα θα τα βρείτε σκούρα με το αφεντικό σας αφού θα επιμένει σε παλαιολιθικές απόψεις τη στιγμή που οι λύσεις που του προσφέρετε στα επαγγελματικά προβλήματα είναι εξαιρετικές. Οσο και δύσκολο να είναι, προσπαθήστε να αποφύγετε τις συγκρούσεις γιατί δεν πρόκειται να σας βγάλουν πουθενά.

ΔΊΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Η σημερινή είναι μια καλή μέρα για νέα ξεκινήματα, των οποίων η έκβαση είναι σχετικά καλή. Θυμηθείτε, ωστόσο, πως στο γραφείο πρέπει να βάλετε και κάποια στιγμή το συλλογικό καλό πάνω

από το εγώ σας γιατί διαφορετικά οι συνάδελφοί σας θα σας απομονώσουν.

ΚΑΡΚΊΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Σήμερα θα έχετε αρκετή ενέργεια για να κάνετε τα πάντα και το μόνο που σας λείπει είναι το ερέθισμα για να δοκιμάσετε διαφορετικά πράγματα. Αν βρεθεί κάποιος κοντά σας που μπορεί να σας παρακινήσει να βγείτε και να διασκεδάσετε, τότε να τον ακολουθήσετε.

ΛΈΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Τα εμπόδια και οι απαγορεύσεις μόνο καλό θα σας κάνουν αφού θα σας πιέσουν να δουλέψετε σκληρότερα για να τα καταφέρετε. Προσπαθήστε να κρατήσετε την αξιοπρέπειά σας και μην απαντήσετε σε τυχόν προκλήσεις από ανθρώπους που περιβάλλοντός σας.

ΠΑΡΘΈΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Ο αυθορμητισμός σας θα είναι μια επιζήμιος σήμερα αφού το μόνο που θα κάνει είναι να σας βάλει σε μπελάδες. Κανένας δεν θέλει κατά βάθος να ακούσει να επισημαίνετε τα αρνητικά του σημεία, οπότε προσπαθήστε να δαγκώσετε τη γλώσσα σας για να μη σχολιάσετε τίποτα απολύτως. Αν έχετε όρεξη για κουβέντα, περιοριστείτε στα πρόσωπα του στενού οικογενειακού σας κύκλου.

ΖΥΓΌΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Δεν θα πρέπει να πάρετε αποφάσεις σήμερα, ιδιαίτερα κάτω από την πίεση ή την επιρροή τρίτων γιατί το μόνο που θα καταφέρετε είναι να κάνετε συνεχώς λάθη. Οι συνθήκες γύρω σας δεν θα είναι καθόλου ευνοϊκές για σας και καλό θα ήταν να αποφύγετε να πιστέψετε τα μεγάλα λόγια που σας λένε οι συνεργάτες σας.

ΣΚΟΡΠΙΌΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Η απρόσμενη τύχη σας θα σας βοηθήσει να καταφέρετε κάποια πράγματα αλλά μέσα σε όλα αυτά ελλοχεύουν και αρκετοί κίνδυνοι. Να είστε έτοιμοι για ξαφνικές αλλαγές στα πλάνα σας. Οι επαγγελματικές σας εκκρεμότητες, θα σας αναγκάσουν να μείνετε στο γραφείο μέχρι πιο αργά γι’ αυτό μην προγραμματίζετε εξόδους.

ΤΟΞΌΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Μια απροσδόκητη τροπή των γεγονότων, όσο τρομακτική και να σας φανεί αρχικά, στην πραγματικότητα θα αποδειχθεί αρκετά επωφελής για σας. Χρησιμοποιώντας το μέγιστο των δυνατοτήτων σας θα μετατρέψετε μια αποτυχία σε νίκη, οπότε δεν πρέπει να σας αγχώνει.

ΑΙΓΌΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Σήμερα ο κίνδυνος απότομων αλλαγών στο σπίτι και στις φιλικές σχέσεις είναι αρκετά μεγάλος. Δυστυχώς, πολλοί από εσάς θα έχουν την τάση να υπερβάλλουν και να αντιμετωπίζουν το καθετί σαν να πρόκειται για τραγωδία ενώ στην πραγματικότητα είναι μια μπόρα που θα περάσει γρήγορα.

ΥΔΡΟΧΌΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Σήμερα εκμεταλλευόμενοι την τάση σας να αυτοσχεδιάζετε, μπορείτε πιο εύκολα να βρείτε λύσεις στα προβλήματά σας. Γενικά, προσπαθήστε να μάθετε να σκέφτεστε αντισυμβατικά γιατί ίσως σας ανοιχτούν νέοι δρόμοι. Είναι δύσκολο να χαλαρώσετε αλλά δεν χάνετε τίποτα να κάνετε μια δοκιμή.

ΙΧΘΎΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Σήμερα, η ζωή σας θα είναι γεμάτη ανατροπές και δεν σας δίνονται και πολλά χρονικά περιθώρια να ανασυνταχθείτε και να προσπαθήσετε να βάλετε εκ νέου κάποια τάξη. Δυστυχώς η διάθεσή σας δεν πρόκειται να σας βοηθήσει αρκετά σε αυτό το σημείο.