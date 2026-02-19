Εμοιαζε με μια μίνι… ανάκριση η χθεσινή συνέντευξη Τύπου του Ράφα Μπενίτεθ ενόψει του αποψινού αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν (22:00) στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα play offs του Europa League. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού κλήθηκε να απαντήσει και να μιλήσει περισσότερο για όλα όσα έχουν γίνει έως τώρα στη θητεία του στον Παναθηναϊκό και για όσα σχεδιάζει να κάνει το στο μέλλον, παρά για αυτό καθ’ αυτό το παιχνίδι απέναντι στους Τσέχους που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τους Πράσινους.

Ο ισπανός τεχνικός υπερασπίστηκε το πλάνο που έχει ξεκινήσει με τον ίδιο στο «τιμόνι», επισημαίνοντας πως ο βασικός στόχος είναι το μέλλον και η δημιουργία μίας ομάδας η οποία θα είναι σε θέση να παλεύει για τον τίτλο κι όχι απλώς να συμμετέχει στην πρώτη τετράδα, ωστόσο για το σήμερα επανέλαβε πολλές φορές τη λέξη «χρόνο». Λέγοντας ξανά και ξανά πως ο ίδιος και το τιμ του χρειάζονται χρόνο για να φτιάξουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους.

Παράλληλα, έλυσε και το μυστήριο της μη συμμετοχής στην ευρωπαϊκή λίστα του Σωτήρη Κοντούρη και της επιλογής του Ερνάντεθ, δηλαδή ενός αριστερού μπακ τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δείχνει να έχει περισσότερο ανάγκη κάποιον μέσο. Και εξήγησε πως «οι επιλογές έγιναν με βάση αυτά που χρειαζόμασταν εκείνη τη στιγμή, ο Κυριακόπουλος ήταν ακόμα τραυματίας, υπήρχε ο κίνδυνος να μην είναι διαθέσιμος. Γι’ αυτό μπήκε ο Ερνάντεθ. Θέλαμε να έχουμε μια εναλλακτική στο αριστερό μπακ. Ευτυχώς ο Κυριακόπουλος είναι τώρα καλά, οπότε χρειαζόταν να έχουμε μια ισορροπία σε αυτό το κομμάτι της λίστας, μαζί με Αντίνο και Τεττέη», πριν ξεκινήσει να μιλάει για χρόνο και υπομονή.

«Ξέρω ότι πρέπει να το επαναλάβω πάρα πολλές φορές, αλλά το πρότζεκτ είναι να προετοιμαστούμε για να ανταγωνιστούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εχει να κάνει και με το μέλλον, αλλά αν το πω αυτό ο κόσμος θα πει ότι ξεχνάω το παρόν. Οχι, είμαστε στα νοκάουτ του Europa League, φτάσαμε στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Κάναμε πάρα πολλές αλλαγές και είναι πολλά ακόμα που έχουμε να κάνουμε για την επόμενη σεζόν. Σίγουρα δεν είμαστε 100% ευχαριστημένοι, αλλά σίγουρα η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη γιατί κάθε εβδομάδα δουλεύουμε πολύ σκληρά. Θα χρειαστούμε χρόνο και υπομονή για να διορθώσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, και αυτά που δεν ξέραμε ότι υπήρχαν μέχρι να έρθουμε και τα είδαμε στην πορεία. Μετά είδαμε κι άλλα ζητήματα που δεν περιμέναμε να βρούμε.

Οσον αφορά τους αυτοματισμούς, δυστυχώς δεν έχουμε τόσο χρόνο για να το κάνουμε αυτό. Προετοιμάζουμε πολλά που θέλουμε να κάνουμε, αλλά μερικές φορές δεν έχουμε τον χρόνο να τα δουλέψουμε όπως πρέπει. Στον τελευταίο αγώνα είχαμε 70% κατοχή, όταν δεν μπορείς να δημιουργήσεις πολλές ευκαιρίες πρέπει να δώσεις τα εύσημα στον αντίπαλο και να αναλύσεις τα χαρακτηριστικά των παικτών σου για να δεις γιατί συμβαίνει αυτό. Δουλεύουμε πολύ για να έχουμε ισορροπία, αλλά δεχόμαστε γκολ όταν ελέγχουμε τον αγώνα ή δημιουργούμε ευκαιρίες και δεν πετυχαίνουμε γκολ. Καταλαβαίνουμε το γιατί. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα σε μία μέρα.

Ενας παίκτης δεν μπορεί να σκοράρει 10-20 γκολ, αλλά αν ξεκινάει από το 5 είναι πολύ δύσκολο να φτάσει στα 20. Θέλουμε να έχουμε ισορροπία, να κάνουμε build-up από πίσω, να παίξουμε με αντεπιθέσεις. Αν κρατήσουμε την μπάλα θα είμαστε ικανοποιημένοι και με αυτό. Θέλουμε να παίζουμε καλά με την μπάλα, να είμαστε συμπαγείς και επιθετικοί, να αναγκάσουμε τον αντίπαλο να κάνει λάθη. Πίστευα ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό σε έναν ικανοποιητικό βαθμό νωρίτερα, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι εφικτό αυτό με τόσες αλλαγές ποδοσφαιριστών. Πρέπει να ξέρει ο Τεττέη και ο κάθε Τεττέη τι πρέπει να κάνει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι θέμα χρόνου, δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Είναι ένα πρότζεκτ, θα χρειαστούμε χρόνο».

Τα υπόλοιπα ματς των play offs του Europa League απόψε εκτός αυτά των Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ είναι τα εξής: Μπραν – Μπολόνια, Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Γκενκ, Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ, Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος και Λιλ – Ερυθρός Αστέρας.