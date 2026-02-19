Εχει την υποχρέωση να κάνει το «πέντε στα πέντε» τις τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος η ΑΕΚ. Και τότε θα έχει κατακτήσει την κορυφή και ασφαλώς θα έχουν φουσκώσει τα πανιά της με τον άνεμο της αισιοδοξίας για το πού θα καταλήξει ο τίτλος του πρωταθλητή. Το πρόγραμμα μοιάζει ιδεατό για τον Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές του. Μέσα Λεβαδειακός, Λάρισα και Κηφισιά, έξω Βόλος και Ατρόμητος. Κανένα ντέρμπι στον ορίζοντα – αυτά θα προκύψουν ξανά στους εξτρά αγώνες όταν θα κριθούν τα πάντα. Μήπως, όμως, το εγγύς μέλλον έχει περισσότερες παγίδες από όσες μπορεί το μάτι να πιάσει; Το τετ-α-τετ με τον Λεβαδειακό θα γίνει σε άδειο γήπεδο. Ο Βόλος με νέο προπονητή μοιάζει απρόβλεπτος και δεν έχει άσχημη ομάδα. Η ΑΕΛ πήρε ισοπαλία στη Λεωφόρο και δίνει μάχες μεγάλες κάθε αγωνιστική. Με τον Ατρόμητο θα εμφανιστεί ο παλιόφιλος και αγαπημένος των οπαδών, ο Στίβεν Τσούμπερ. Η δε Κηφισιά στο φινάλε, ουδείς γνωρίζει τι ανάγκες βαθμολογικές θα έχει, άρα το πόσο δυνατή και αποφασισμένη θα παρουσιαστεί στο γρασίδι.

Το σίγουρο είναι πως η ΑΕΚ τούτη τη στιγμή κοιτά πρώτιστα τους βαθμούς και κάνει υπολογισμούς με κυνισμό μεγάλο. Είπε χθες κάτι πολύ χαρακτηριστικό ο Λουτσέσκου και ας δώσουμε βάση: «Το βράδυ της Κυριακής ήμασταν στενοχωρημένοι που δεν κερδίσαμε, ενώ ο αντίπαλος, που δεν είχε τόσα πολλά παιχνίδια μπροστά του, ένιωθε ικανοποιημένος που έφυγε από την Τούμπα με τον βαθμό της ισοπαλίας». Τι εννοούσε δηλαδή ο προπονητής του ΠΑΟΚ; Πως η ΑΕΚ δεν ρίσκαρε, έπαιξε προκειμένου πρώτιστα να εξασφαλίσει ότι δεν θα ηττηθεί και άρα θα συνεχίσει να βρίσκεται στα ψηλά πατώματα. Δεν είναι λανθασμένη αυτή η προσέγγιση. Και προφανώς όποιος υποστηρίξει πως στο ίδιο πνεύμα θα κινηθεί στο εξής ο Μάρκο Νίκολιτς και θα κοιτάξει πώς θα πάρει 15 βαθμούς έστω και χωρίς τοπ απόδοση, μέσα στα πράγματα και το μυαλό του σέρβου κόουτς θα είναι.

Οι αγώνες που την ενδιαφέρουν

Οι 16 ομάδες που τερμάτισαν από την 9η ως την 24η θέση της league phase του Conference League δίνουν απόψε τις πρώτες μεταξύ τους αναμετρήσεις για να προκύψουν οι οκτώ που θα συνεχίσουν στη φάση των «16». Το ελληνικό ενδιαφέρον είναι στραμμένο στις αναμετρήσεις Νόα – Αλκμααρ και Ντρίτα – Τσέλιε καθώς οι ομάδες που θα προκριθούν από αυτά τα ζευγάρια θα είναι οι δύο υποψήφιες αντίπαλες της ΑΕΚ, στις αναμετρήσεις του Μαρτίου. Η Κρίσταλ Πάλας, που ξεχωρίζει όπως συμβαίνει με όποια ομάδα της Premier League συμμετέχει στον θεσμό, ταξιδεύει στη Βοσνία και συγκεκριμένα στο Μόσταρ για να αντιμετωπίσει στη Ζρνιέσκι. Η Φιορεντίνα, που έχει φτάσει δυο φορές στον τελικό της διοργάνωσης, φιλοξενεί τη Γιαγκελόνια, ενώ η Ομόνοια υποδέχεται την κροατική Ριέκα. Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις: Κουόπιο – Λεχ Πόζναν, Σίγμα Ολομουτς – Λωζάνη, Σκεντίγια – Σάμσουνσπορ.