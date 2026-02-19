Μοιάζει ξεκάθαρο: όταν κάποιος δίνει εξηγήσεις, τότε ο ίδιος νιώθει στριμωγμένος στα σκοινιά της κριτικής. Ισως να πιστεύει, μάλιστα, πως η κλεψύδρα γύρισε και δεν είναι πλέον καθόλου στο απυρόβλητο.

Με αυτά τα δεδομένα, είχαν τεράστιο ενδιαφέρον οι χθεσινές τοποθετήσεις του Μπενίτεθ ενόψει του αποψινού αγώνα των Πρασίνων με τη Βικτόρια Πλζεν. Τι μάθαμε; Είδαμε , αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, ένα «άλλο πρόσωπο» του ισπανού προπονητή. Με διάθεση να εξηγήσει τι συμβαίνει και πώς έχουν προκύψει, πώς συσσωρεύτηκαν τόσα πολλά κακώς κείμενα. Το θέμα δεν σχετίζεται με το αν έπεισε ή όχι το ευρύ κοινό ο προπονητής, αλλά αν στέλνει αισιόδοξα μηνύματα στο εσωτερικό του Τριφυλλιού. Εδώ προκύπτουν αμφιβολίες.

Ο Μπενίτεθ είπε το γιατί δεν έβαλε στην ευρωπαϊκή λίστα τον Κοντούρη και ομολόγησε πως με τα απανωτά παιχνίδια δεν μπορεί να εργαστεί υπό κανονικές συνθήκες γιατί οι προπονήσεις είναι απλά… διεκπεραιωτικές και άρα δύσκολα αφομοιώνονται τα «θέλω» του από τους αθλητές. Υπό μία έννοια, νιώθει ο Ράφα όπως οι προπονητές του μπάσκετ τη φετινή Ευρωλίγκα, ο Μπαρτζώκας ας πούμε ένα παράδειγμα, γιατί και αυτοί είναι από παιχνίδι σε αεροπλάνο για ταξίδι και τούμπαλιν. Πώς όμως θα βελτιωθεί η εικόνα του Παναθηναϊκού; Θα χαθεί και άλλο χρονικό διάστημα; Εν προκειμένω όλη η αγωνιστική σεζόν; Είναι επαρκής αυτή η δικαιολογία που προβάλλει ο Μπενίτεθ; Λίγοι θυμούνται αν ζήτησε χρόνο όταν ανέλαβε τα ηνία στο Κορωπί. Ισως γιατί πίστεψε πως τα πάντα στην Ελλάδα είναι εύκολα, αλλά κι αυτός (όπως και τόσοι άλλοι προπονητές στο παρελθόν) διαπίστωσε το ακριβώς αντίθετο.

Και βέβαια το ζήτημα σχετίζεται και με την ηγεσία του Παναθηναϊκού. Η μία αποτυχία διαδέχεται την άλλη. Ο ένας τοίχος φέρνει τον επόμενο! Αν όντως η αποζημίωση για τον Ισπανό σε περίπτωση διαζυγίου φτάσει τα 4 εκατ. ευρώ, τι θα γίνει; Εφεραν προπονητή για ένα εξάμηνο; Δεν γνώριζαν τις δυσκολίες του εγχειρήματος, ούτε το ενδεχόμενο να πάει κάτι στραβά; Δεν επικοινωνούσαν οι αρμόδιοι ότι αυτή τη σεζόν θα μάθει ο Μπενίτεθ και μετά θα αρχίσει το σοβαρό χτίσιμο του Παναθηναϊκού;

Για πολλοστή φορά ακυρώνονται προπονητές, ακόμη κι αν αυτοί έχουν τα πλέον ηχηρά ονόματα, από τις παλινωδίες των αρμοδίων. Οταν δεν σου κάνει τεχνικός με τα γαλόνια του Μπενίτεθ, τότε ρίχνεις ζαριά και αναμένεις το αποτέλεσμα. Ή τι θα προσφέρει ένας μαθητευόμενος μάγος, πιθανότατα παλαίμαχος. Στο κάτω κάτω, πώς γίνεται ο Ισπανός να ήταν ικανός πριν από λίγες ημέρες στο Γ. Καραϊσκάκης και ανεπαρκής στο ραντεβού με τη Λάρισα;