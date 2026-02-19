Δύο γκολ του Πάτρικ Σικ σε τρία λεπτά και ένας αδιανόητος τραυματισμός – του Λορέντσο Πιρόλα σε σύγκρουση με τον συμπαίκτη του Παναγιώτη Ρέτσο – έγραψαν την ιστορία της χθεσινής βραδιάς στο Γ. Καραϊσκάκης. Εκείνης που άνοιξε την πόρτα στην Μπάγερ για την τέλεια απόδραση από το άντρο του Ολυμπιακού: 2-0 οι Γερμανοί που την Τρίτη στο Λεβερκούζεν (24/2) θα ξεκινήσουν τη ρεβάνς με το ενάμισι πόδι στις «16» του Champions League. Απαραίτητη σημείωση; Ο σπεσιαλίστας 30χρονος τσέχος φορ κινούνταν στον χώρο ευθύνης του αριστεροπόδαρου ιταλού στόπερ των πρωταθλητών Ελλάδας. Και ο Μπιανκόν, ο αντικαταστάτης του Πιρόλα, είναι πολλά. Αριστεροπόδαρος όμως όχι, σε μια λεπτομέρεια που πληρώθηκε τοις μετρητοίς στη φάση του πρώτου γκολ (60′). Τρία λεπτά αργότερα; Ο Μπιανκόν και ο Σικ μονομάχησαν στον αέρα. Και έγινε 0-2 (63′). Πριν από όλα αυτά; Ο Ολυμπιακός είδε την τύχη να του γυρνά την πλάτη και το VAR να του ακυρώνει το δικό του 1-0 ακριβώς πριν από την ανάπαυλα (43′). Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά:

Η βραδιά άνοιξε με την υπενθύμιση ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε τέτοιες αποστολές δεν… καταλαβαίνει τίποτα. Ακόμη και αν στο απέναντι μισό του γηπέδου είναι το Νο8 του UEFA ranking που έναν μήνα πριν στα ίδια μέρη μπορεί να έχασε, αλλά επιβεβαίωσε τα πολλά αγωνιστικά κυβικά του. Κλασικό 4-4-2 ο Βάσκος με όσο το δυνατόν πιο επιθετικές επιλογές σε όλα τα τετραγωνικά του γηπέδου. Με δύο σέντερ φορ (Ελ Κααμπί, Ταρέμι). Με δύο box to box στα μισά του γηπέδου (Μουζακίτης, Εσε).

Με δύο καθαρούς wingers (Μαρτίνς, Ποντένσε). Την πιο επιθετική εκδοχή μπακ (Ροντινέι) και τον Πιρόλα παρτενέρ του Ρέτσου στο πρώτο ματς του Ιταλού από τις 28 Γενάρη – όταν και τραυματίστηκε κόντρα στον Αγιαξ. Η ιδέα προφανής: το πόδι στο γκάζι… Την ίδια στιγμή απέναντι; Ο Κάσπερ Χιούλμαντ στη δική του τυπική 3-4-2-1 μορφή σχηματισμού. Υποψιασμένος για τον τρόπο που ο Ολυμπιακός βάζοντας στην εξίσωση και το κοινό του, πιέζει ως τον… τερματοφύλακα στα πρώτα λεπτά. Οχι δεν την πάτησαν οι Γερμανοί όπως τότε: εξαιρώντας ένα άστοχο σουτ του Ταρέμι (5′) δεν βρέθηκαν σε… κατηφόρα στο ξεκίνημα καθώς αυτή την φορά δεν επέμειναν στο build up που ξεκινούσε μέσα από την περιοχή τους. Αντίθετα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι γρήγορα έφεραν την παρτίδα εκεί που ήθελαν βρίσκοντας διαδρόμους για την εστία του Κωνσταντή Τζολάκη, που λες και ξεκίνησε από εκεί που σταμάτησε την τελευταία φορά: «Οχι» στον Σικ από το μισό μέτρο (16′). «Οχι» στον Μάσα με τη βοήθεια του οριζόντιου δοκαριού (28′). Σωστά πλάγια βήματα για να χάσει από τα μάτια του την εστία ο Πόκου στο τετ α τετ του 31′.

Και ο Ολυμπιακός ως τα μισά του δρόμου; Ενα καταπληκτικό σουτ του Ζέλσον Μαρτίνς που έβγαλε κόρνερ ο Γιάνις Μπλάσβιτς (25′). Ενα γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί που ακυρώθηκε από το VAR για οφσάιντ του Μεντί Ταρέμι (41′). Α, και μια φάση από εκείνες που δεν βλέπεις κάθε… βράδυ στα γήπεδα. Η φάση που με έναν τρόπο έμελλε να κρίνει το ματς. Συγκρούστηκαν οι δύο στόπερ των Πειραιωτών στη διεκδίκηση της μπάλας και τραυματίστηκαν και οι δύο. Ο Λορέντσο Πιρόλα στο μέτωπο. Ο Παναγιώτης Ρέτσος στη πιγούνι. Πέντε λεπτά διακοπή. Και άλλες φανέλες και για τους δύο καθώς οι πρώτες γέμισαν με αίματα. Μια υπόθεση που έφερε με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους στον αγωνιστικό χώρο τον (δεξιοπόδαρο) Ζουλιάν Μπιανκόν. Ο Πιρόλα αντικαταστάθηκε. Και η αλλαγή του έμελλε να παίξει ρόλο στην ιστορία της βραδιάς. Γιατί ο Μπιανκόν έχασε την ευκαιρία του 53′ για το 1-0, κυρίως όμως έχασε στην κόντρα της Λεβερκούζεν τον Πάτρικ Σικ για το 0-1 (60′) με μειονέκτημα παίζοντας σαν αριστερό στόπερ. Το λάθος στη φάση το έκανε ο Ταρέμι. Στον χώρο του αριστερού στόπερ όμως βρέθηκε δεξιοπόδαρος και η αντίδραση ήταν κακή. Τρία λεπτά μετά ο Σικ με κεφαλιά έκανε το 0-2. Το ματς είχε βγει από τις ράγες. Και ο Μεντιλίμπαρ που ετοίμαζε Αντρέ Λουίς και Τσικίνιο αντί Ποντένσε και Ταρέμι δεν πρόλαβε πριν γίνει το κακό…

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα (λ.τ 46′ Μπιανκόν), Ορτέγκα (82′ Μπρούνο), Εσε (82′ Σιπιόνι), Μουζακίτης, Ζέλσον, Ποντένσε (64′ Λουίς), Ελ Κααμπί, Ταρέμι (64′ Τσικίνιο).

Λεβερκούζεν (Κάσπερ Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς, Κουάνσα, Αντριχ, Ταπσόμπα, Βάσκεθ, Παλάσιος, Γκαρθία (87′ Φερνάντες), Γκριμάλντο, Μάσα (64′ Τίλμαν), Πόκου, Σικ (87′ Κοφανέ).

Διαιτητής: Ζοάο Πινέιρο (Πορτογαλία).