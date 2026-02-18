Οσα συνέβησαν στη Λεωφόρο το βράδυ της Κυριακής στο ματς του Παναθηναϊκού απέναντι στην ΑΕΛ δείχνουν πως η κατάσταση στο Τριφύλλι είναι πολύ βαριά. Το να αποδοκιμάζεται ο αρχηγός της ομάδας κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με την μπάλα, το να ακούγεται από το μισό γήπεδο γιούχα και από το άλλο μισό πανηγυρισμοί όταν ο Μπακασέτας σκόραρε, είναι κάτι που μπορεί να… σοκάρει τον καθένα. Και κυρίως τους νέους ποδοσφαιριστές που μόλις έχουν έρθει στην ομάδα και δεν μπορούν να αντιληφθούν την οργή του κόσμου για το γεγονός ότι η ομάδα τους παραμένει μακριά από τους τίτλους και δείχνει αυτή την εικόνα.

Ομως για να προχωρήσει ο κάθε σύλλογος και στην προκειμένη περίπτωση ο Παναθηναϊκός, πρέπει αυτό να αλλάξει και να επικρατήσει ψυχραιμία και λογική. Κυρίως στο αυριανό παιχνίδι, που είναι ένα ευρωπαϊκό ματς και που ο συγκεκριμένος στόχος παραμένει «ζωντανός» για τον Παναθηναϊκό.

Το ΟΑΚΑ δεν θα γεμίσει, αφού έτσι κι αλλιώς συνεχίζονται τα έργα σε αυτό, πλην όμως αναμένεται να έχει περισσότερους από 20-25 χιλιάδες φίλους του Παναθηναϊκού που θα πάνε να δουν από κοντά την προσπάθεια για πρόκριση στους «16» του Europa League. Κι όσο κι αν στην Ελλάδα τα πράγματα έχουν πάει όσο πιο στραβά μπορούσαν να πάνε, η Ευρώπη είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.

Ενα… αποκούμπι για όλους στον σύλλογο και στον οργανισμό του Παναθηναϊκού, ο οποίος θέλει να κάνει το παραπάνω βήμα για να γλυκάνει τη σεζόν του, να της δώσει εκ νέου κίνητρο και να κάνει τον κόσμο του να χαμογελάσει. Η Βικτόρια Πλζεν δεν είναι κάποιο μεγαθήριο, όπως αποδείχτηκε και από το ματς στη league phase και μια πιθανή πρόκριση μπορεί να ανοίξει νέους ορίζοντες στον Παναθηναϊκό.

Υποδείξεις συμπεριφοράς σαφώς και δεν μπορεί να κάνει κανένας, πλην όμως τα όσα έγιναν την Κυριακή οφείλουν να μείνουν εκεί και το κλίμα να είναι διαφορετικό το βράδυ της Πέμπτης. Οπως διαφορετικές ήταν ανέκαθεν οι ευρωπαϊκές βραδιές του Παναθηναϊκού, με τις οποίες μεγάλωσαν γενιές και γενιές.