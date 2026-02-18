Αρχισε η ονοματολογία στον Παναθηναϊκό όσον αφορά τον πάγκο του. Γράφαμε χθες και αναλύσαμε ότι ο Ράφα Μπενίτεθ μπαίνει σε καθεστώς αφόρητης πίεσης, λόγω και της εικόνας της ομάδας του στο γήπεδο, αλλά και των αποτελεσμάτων που δεν έρχονται. Ως εκ τούτου και με δεδομένο πως ο Παναθηναϊκός έχει κίνδυνο να χάσει ακόμα και τον ελάχιστο στόχο, που είναι η ευρωπαϊκή έξοδος, τα αμέσως επόμενα παιχνίδια θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα. Σε Ευρώπη και Ελλάδα. Αύριο οι Πράσινοι υποδέχονται τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ για το Europa League, στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, την Κυριακή αγωνίζονται με τον ΟΦΗ και την άλλη Πέμπτη είναι ο επαναληπτικός στην Τσεχία. Τρία ματς που μπορεί να κρίνουν ακόμα και ολόκληρο το μέλλον του Μπενίτεθ, ο οποίος καλείται να γυρίσει το… χαρτί.

Από χθες πάντως υπάρχουν φήμες – για να επιστρέψουμε στην ονοματολογία – που θέλουν τον Παναθηναϊκό να κοιτάζει περιπτώσεις προπονητών. Ακούστηκε το όνομα του Μπίστσαν, πρώην κροάτη παίκτη του Παναθηναϊκού που έχει γίνει προπονητής και έχει δουλέψει σε Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Αλ Αχλί και Αλ Σαμπάμπ, ο οποίος τώρα είναι ελεύθερος. Ακούστηκε και αυτό του Λεωνίδα Βόκολου, ως προσωρινή λύση σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός χρειαστεί προπονητή μέχρι το τέλος της σεζόν. Η αλήθεια είναι, πάντως, πως οι Πράσινοι σε υψηλό επίπεδο δεν έχουν μπει σε διαδικασία συνομιλίας με τον οποιονδήποτε και από τη στιγμή που υπάρχουν μπροστά πολύ κρίσιμα παιχνίδια, δεν πρόκειται και να το κάνουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ακόμα υπομονή προς τον Ράφα Μπενίτεθ ώστε να περάσουν και τα κρίσιμα παιχνίδια που υπάρχουν μπροστά και για τα οποία δεν θα βοηθούσε την ομάδα ένα τόσο μεγάλο… ηλεκτροσόκ, πλην όμως σε αυτά τα ματς είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός οφείλει να δείξει κάτι διαφορετικό. Αλλιώς η κλεψύδρα θα αδειάσει.

Η ευρωπαϊκή συνταγή

Αν κάτι μπορεί να πιστωθεί στα θετικά του Ράφα Μπενίτεθ αυτό είναι η ευρωπαϊκή παρουσία του Παναθηναϊκού. Ή τουλάχιστον τα αποτελέσματα στην Ευρώπη. Πέτυχε τον στόχο του και προκρίθηκε στην επόμενη φάση, δεν έχει ηττηθεί ακόμα και θέλει με την ίδια συνταγή να πάει και στο αυριανό παιχνίδι απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν. Μια ομάδα που έχει πάρα πολύ καλή αμυντική λειτουργία και μάλιστα είναι η ομάδα με την καλύτερη άμυνα έως τώρα στη διοργάνωση, έχοντας δεχτεί μόλις τρία γκολ. Δεν είναι τυχαίο πως ο Παναθηναϊκός τη συνάντησε στη league phase του Europa League, τη φιλοξένησε στο ΟΑΚΑ, έπαιξε με παίκτη παραπάνω για αρκετή ώρα αλλά σχεδόν δεν κατάφερε να απειλήσει. Μένοντας στο 0-0.

Οι Τσέχοι θα παραταχθούν με το ίδιο σκεπτικό και αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο, δηλαδή με πρώτο τους μέλημα να μη δεχτούν γκολ και μένει να δούμε αν ο Μπενίτεθ θα επιλέξει να παίξει και πάλι με τρεις στην άμυνα ή θα επιχειρήσει ένα πιο επιθετικό σχήμα. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή του Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος έχει μπει πλέον στη λίστα. Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τόσο τον Ινγκασον, που είχε ενοχλήσεις και απουσίασε από το ματς με την ΑΕΛ, όσο και τον Κυριακόπουλο, που ξεπέρασε την ίωση, να ακολουθούν κανονικούς ρυθμούς και να είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα με τους Τσέχους. Από την άλλη, ο Φίλιπ Τζούρισιτς, έβγαλε μέρος του κανονικού προγράμματος, προτού συνεχίσει με ατομικό και μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του. Οι Πελίστρι και Ντέσερς ακολούθησαν κι εκείνοι ατομικό πρόγραμμα, μαζί με τον Σισοκό για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην προπόνηση.