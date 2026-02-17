Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβς μίλησε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» λίγο πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού AKTOR για το Ηράκλειο, όπου θα διεξαχθεί το Greek Basketball Cup Final 8.

Ο 31χρονος Αμερικανός φόργουορντ (2,01 μ.), που αποτελεί το πιο πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα των «πράσινων», πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα τη Δευτέρα (16/02) και μία ημέρα αργότερα συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή για την Κρήτη.

Λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με προορισμό το Ηράκλειο, ο Χέιζ-Ντέιβις αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν στην επιλογή του Παναθηναϊκού, δείχνοντας έτοιμος να συμβάλει άμεσα στην προσπάθεια για την κατάκτηση του τροπαίου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Για τις λέξεις που ξέρει στα ελληνικά: “Δεν ξέρω παραπάνω από μερικές λέξεις. Έχω καλούς δασκάλους και θα βελτιωθούν με το πέρασμα του χρόνου”.

Για τον λόγο που επέλεξε τον ΠαναθηναΪκό: “Είναι νέο κεφάλαιο. Η επιτυχία και ο χρόνος που πέρασα στη Φενέρ ήτα εκπληκτικά. Όταν αποφάσισα να επιστρέψω στην Ευρώπη, θεώρησα ότι ο Παναθηναϊκός είναι μία καλή ευκαιρία για εμένα”.

Γιατί επέστρεψε στην Ευρώπη: “Ο Νάιτζελ των τελευταίων 2-3 χρόνων στην EuroLeague δεν ήταν ο ίδιος με αυτόν του NΒΑ. Στο πρώτο μου παιχνίδι εναντίον της Ζαλκγίρις στη EuroLeague δεν σκόραρα καν. Δούλεψα σκληρά και έγινα αυτός που ήμουν τα τελευταία 2-3 χρόνια στη EuroLeague.

Στο NBA ένιωσα ότι έκανα προπονήσεις με διαφορετικό τρόπο και ήταν διαφορετικό το στιλ παιχνιδιού. Ήμουν σε μία κατάσταση για να προσαρμοστώ, όμως εκεί ο χρόνος τρέχει πιο γρήγορα. Δεν δούλεψε, αλλά όλα είναι καλά. Όλα συμβαίνουν για κάποιον λόγο στη ζωή.

Τώρα είμαι στην Ελλάδα και ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα της οποίας φοράω τη φανέλα. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να είμαι όσο πιο πετυχημένος γίνεται”.