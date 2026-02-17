Το υπουργείο Πολιτισμού έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες απόκτησης των φωτογραφικών ντοκουμέντων από την εκτέλεση των 200 την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής – εφόσον φυσικά αποδειχθεί ότι είναι γνήσια από ειδικούς τους οποίους θα επιλέξει. Σ’ αυτή την περίπτωση το υλικό αναμένεται να παραχωρηθεί στη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να ενταχθεί στο αρχείο της και να διασφαλιστεί η θεσμική του αξιοποίηση και διατήρηση.

Το αίτημα να αγοραστούν οι φωτογραφίες από το ελληνικό κράτος τέθηκε από προχθές μετ’ επιτάσεως από πολλούς. Η απόφαση να εισακουστεί ήταν απόλυτα σωστή. Αν τελικά είναι αυθεντικές, άλλωστε, είναι τεκμήρια της νεότερης ιστορίας μας, στα οποία πρέπει να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης. Είναι τεκμήρια όχι ενός κομματικού παρελθόντος αλλά του εθνικού μας παρελθόντος. Οι αγωνιστές που εκτελέστηκαν έδωσαν τη ζωή τους και η θυσία τους αναγνωρίζεται από όλους τους δημοκρατικούς ανθρώπους σ’ αυτή τη χώρα.

Η Εθνική Αντίσταση είναι η ιστορία όλων μας. Κι επειδή όσοι δεν γνωρίζουν ιστορία είναι καταδικασμένοι να την επαναλάβουν, η ελληνική πολιτεία έχει ευθύνη απέναντι στην ιστορική μνήμη. Ευθύνη η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην απόκτηση των φωτογραφιών (είναι σαφές ότι δεν πρέπει να αφεθούν να πέσουν στα χέρια ιδιωτών). Οφείλει επίσης να εκθέσει τα υπό συζήτηση ντοκουμέντα εκεί όπου θα μπορούν να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότερες γενιές.