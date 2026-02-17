Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ενδέχεται να επιλέξουν να επισπεύσουν την εύρεση διαδόχου για την Κριστίν Λαγκάρντ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ώστε να αποφύγουν να προχωρήσουν σε τέτοιες διαπραγματεύσεις με την πιθανή συμμετοχή ακροδεξιού προέδρου στη Γαλλία μετά τις εθνικές εκλογές του 2027 στη χώρα, αναφέρουν πληροφορίες του Bloomberg.

Η θητεία της Λαγκάρντ διαρκεί έως τον Οκτώβριο του επόμενου έτους και η απόφαση για τη διαδοχή της υπό άλλες συνθήκες θα ανακοινωνόταν το καλοκαίρι του 2027. Ωστόσο, μια πιθανή επικείμενη νίκη της Μαρίν Λεπέν ή του προστατευόμενού της Ζορντάν Μπαρντελά στις εκλογές της Γαλλίας τον Απρίλιο του 2027 – όπως τουλάχιστον δείχνουν σήμερα δημοσκοπήσεις – θα μπορούσε να ωθήσει τους ευρωπαίους ηγέτες να αλλάξουν το χρονοδιάγραμμά τους.

Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη που ακολουθεί την παραίτηση του επικεφαλής της Τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό. Η αποχώρηση του Βιλερουά ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα από τον ίδιο, γεγονός που σημαίνει αυτόματα ότι η επιλογή του αντικαταστάτη του βαρύνει τον σημερινό πρόεδρο της χώρας Εμανουέλ Μακρόν. Σε αντίθετη περίπτωση – εάν ο Βιλερουά έμενε μέχρι το τέλος της θητείας του – θα έπρεπε να αποφασιστεί ο αντικαταστάτης του το 2027, επίσης από την επόμενη κυβέρνηση της Γαλλίας.

«Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να ληφθούν αποφάσεις πριν από τις γαλλικές εκλογές» δήλωσε στο Bloomberg ο Εμανουέλ Μενς, καθηγητής στη Σχολή Χρηματοοικονομικών της Φρανκφούρτης και πρώην αξιωματούχος της Bundesbank. «Θα ήταν σίγουρα πιο εύκολο με τον Μακρόν παρά με τη Λεπέν ή τον Μπαρντελά, οι οποίοι έχουν ήδη σηματοδοτήσει ότι έχουν πολύ διαφορετικές ιδέες για το ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της ΕΚΤ» θεωρεί ο ίδιος.

Η επιλογή του επόμενου προσώπου που θα ηγηθεί της ΕΚΤ, μετά τη λήξη της μη ανανεώσιμης θητείας της Λαγκάρντ, είναι από τις πιο σημαντικές αποφάσεις διακυβέρνησης που καλούνται να λάβουν το επόμενο διάστημα οι χώρες της ευρωζώνης. Δεν υπάρχει προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ανακοινώνεται το όνομα του εκάστοτε προσώπου που θα ηγείται της ΕΚΤ.

Το κατά πόσο οι κυβερνήσεις της ζώνης του ενιαίου νομίσματος βλέπουν την ανάγκη να δράσουν πιο γρήγορα από το συνηθισμένο για να προστατεύσουν την κεντρική τράπεζα είναι κρίσιμος παράγοντας για τις εξελίξεις, σχολίαζε το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Επιπλέον παράγοντας μιας τέτοιας πιθανής, πιο γρήγορης απόφασης είναι και η ανησυχία των επενδυτών και για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve), της οποίας η τρέχουσα ηγεσία δέχεται συνεχείς πιέσεις από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζητεί άμεσες και μεγάλες μειώσεις επιτοκίων.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών της Αυστρίας Μάρκους Μαρτερμπάουερ υποστήριξε την τήρηση του τυπικού χρονοδιαγράμματος για τον διορισμό του επόμενου προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας – να μην αποφασιστεί νωρίτερα το επόμενο πρόσωπο για την προεδρία της ΕΚΤ. «Νομίζω ότι θα πρέπει να τηρήσουμε το κανονικό χρονοδιάγραμμα και αυτό δεν αφορά τις γαλλικές εκλογές» δήλωσε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες χθες, όταν ρωτήθηκε αν θα είχε νόημα να επισπευσθεί η λήψη της απόφασης.