Περισσότερες από δώδεκα χιλιάδες διαθήκες έχουν καταχωριστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα diathikes.gr με τη λειτουργία της οποίας από την 1η Νοεμβρίου 2025 η διαδικασία της δημοσίευσης όλων των τύπων των διαθηκών έχει περάσει από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους.

Στόχος του υπουργείου Δικαιοσύνης με τη ρύθμιση αυτή δεν ήταν άλλος από την ταχύτερη ολοκλήρωση της δημοσίευσης των διαθηκών μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα προς όφελος των πολιτών, οι οποίοι με το προηγούμενο καθεστώς για τη διαδικασία χρειαζόταν να περιμένουν ακόμα και περισσότερο από έναν χρόνο.

Επιπλέον με την ψηφιοποίηση της δημοσίευσης των διαθηκών καταβάλλονται άμεσα και οι αναλογούντες φόροι από τις κληρονομιές, ενώ η μεταβίβασή τους στους συμβολαιογράφους έχει αφαιρέσει ύλη από τα δικαστήρια βοηθώντας στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης.

Δύο μόνο αριθμοί από μόνοι τους μαρτυρούν το όφελος που θα έχει η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας :

Η δημοσίευση γίνεται άμεσα εντός μιας ή δύο ημερών, όταν πριν κατά μέσο όρο απαιτούνταν ακόμα και 450 ημέρες ανάλογα με τον φόρτο εργασίας του Πρωτοδικείου.

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας αναμένεται να αφαιρέσει περίπου 60.000-70.000 υποθέσεις ετησίως από τα δικαστήρια όλης της χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου:

Εχουν καταχωριστεί 12.191 αδημοσίευτες διαθήκες, εκ των οποίων ζητήθηκε η δημοσίευση 1.739 , μεταξύ αυτών 855 δημόσιες, 380 ιδιόγραφες, 491 ιδιόγραφες από τρίτο, και 13 μυστικές.

εκ των οποίων ζητήθηκε η δημοσίευση , μεταξύ αυτών δημόσιες, ιδιόγραφες, 491 ιδιόγραφες από τρίτο, και 13 μυστικές. Συνολικά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας από 1ης Νοεμβρίου έως σήμερα διεκπεραιώθηκαν 11.839 υποθέσεις, αριθμός μεγαλύτερος από το σύνολο των διαθηκών που είχαν δημοσιευθεί εντός του έτους 2025 από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Πιστοποιητικά

Επίσης, από την 1η Νοεμβρίου μέχρι και πριν από λίγες ημέρες :