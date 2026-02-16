Αχρωμος, άγευστος, άοσμος. Κακός και πάλι, χωρίς εμπνεύσεις, χωρίς πλάνο, με τρεις κεντρικούς αμυντικούς για 90 λεπτά μέσα στην έδρα του απέναντι σε ομάδα που παλεύει για την παραμονή. Ο Παναθηναϊκός δεν άξιζε τίποτα παραπάνω από την ισοπαλία (1-1) που πήρε χθες το βράδυ απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, η οποία με σχετική ευκολία έφυγε από τη Λεωφόρο με έναν βαθμό… χρυσάφι, ενώ θα μπορούσε να είχε φύγει και με τη νίκη αν ο Τούπτα ήταν εύστοχος σε ανεπανάληπτο τετ α τετ τη στιγμή που το ματς ήταν 0-1. Οργή λαού στο «Απόστολος Νικολαΐδης» με έντονες αποδοκιμασίες προς όλους τόσο στο ημίχρονο, όσο και στο φινάλε της αναμέτρησης, με τον Παναθηναϊκό να μην καταφέρνει να μειώσει την απόσταση από τον Λεβαδειακό και να παραμένει σε ρόλο αουτσάιντερ για την τέταρτη θέση, βάζοντας σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή του έξοδο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ, που δεν γλίτωσε ούτε εκείνος από τις έντονες αποδοκιμασίες του κόσμου, αποφάσισε για ακόμα μια φορά να παρατάξει την ομάδα του με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, παρά το γεγονός πως έπαιζε απέναντι σε μια ομάδα που δεδομένα θα αγωνιζόταν κλειστά και θα επιχειρούσε να κρατήσει το μηδέν στην άμυνα. Το αποτέλεσμα της διάταξης του Παναθηναϊκού στο ματς ήταν να μην καταφέρει να κάνει ούτε μία φάση σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο. Διάστημα κατά το οποίο οι Πράσινοι είχαν μόλις μία τελική προσπάθεια, η οποία δεν απείλησε. Για 45 λεπτά στη Λεωφόρο είδαμε… κακοποίηση του ποδοσφαίρου και από τις δύο ομάδες, σε ένα τέμπο που σαφώς ευνοούσε την ΑΕΛ Novibet, η οποία κρατούσε το μηδέν με μεγαλύτερη ευκολία απ’ ό,τι θα πίστευε ακόμα και ο προπονητής της. Μοναδική αξιόλογη φάση που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένα σουτ του Τούπτα που εξουδετέρωσε ο Λαφόν, σε ένα από τα χειρότερα ημίχρονα του πρωταθλήματος.

Με τη λήξη του ημιχρόνου στη Λεωφόρο υπήρξε έντονο ξέσπασμα του κόσμου κατά πάντων: παίκτες, Μπενίτεθ και Αλαφούζος μπήκαν στο στόχαστρο των οπαδών του Παναθηναϊκού για όσα γίνονταν στον αγωνιστικό χώρο, με τον Τάσο Μπακασέτα μάλιστα να δέχεται τη γιούχα του κόσμου κάθε φορά που ακουμπούσε την μπάλα. Μια κατάσταση που πήρε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, όταν οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να βρουν πρώτοι το γκολ. Μόλις στο 47′ έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή της ΑΕΛ Novibet, οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν την μπάλα από εκεί και με μια πάσα έφυγαν στην αντεπίθεση, με τον Τούπτα να βγαίνει μόνος του απέναντι στον Λαφόν, να τον πλασάρει σωστά και να σημειώνει το 0-1. Βαρύ και… ασήκωτο το κλίμα για τον Παναθηναϊκό, με τον κόσμο να είναι στα κάγκελα και να ξεσπάει εκ νέου κατά πάντων και τους πράσινους να προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ. Ο Μπενίτεθ ενίσχυσε την επίθεσή του με την είσοδο του Πάντοβιτς, όμως επέμεινε στους τρεις κεντρικούς αμυντικούς χωρίς να επιτρέπει στην ομάδα του να γίνει περισσότερο επιθετική στο γήπεδο.

Ο Τούπτα στο 62′ σε νέα αντεπίθεση λίγο έλειψε να κάνει το 0-2, με τον Λαφόν να τον σταματά και να σώζει τον Παναθηναϊκό από τα χειρότερα, ενώ η πρώτη φάση του Παναθηναϊκού στο ματς ήρθε στο 64′ (!) όταν ο Ζαρουρί σούταρε, με την μπάλα να κοντράρει και να φεύγει λίγο έξω. Τρία λεπτά αργότερα ήρθε η ισοφάριση. Ο Τσέριν έστρωσε έξω από την περιοχή στον Μπακασέτα, ο οποίος με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1, με τον κόσμο να… διχάζεται. Οι μισοί αποθέωναν τον σκόρερ και οι άλλοι μισοί τον αποδοκίμαζαν. Το γκολ έδωσε για πρώτη φορά επιθετική πνοή στην ομάδα του Μπενίτεθ, με τους ποδοσφαιριστές του να προσπαθούν να φτάσουν στην ανατροπή και τον Ζαρουρί να έχει δοκάρι (έπειτα και από επέμβαση του Αναγνωστόπουλου) στο 70′. Στο τελευταίο εικοσάλεπτο ο Παναθηναϊκός σχεδόν… εγκαταστάθηκε στην περιοχή της ΑΕΛ Novibet, αλλά «καθαρή» ευκαιρία δεν είχε, ενώ ένα γκολ του Σφιντέρσκι ορθώς ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Ο Μπενίτεθ δεν άλλαξε ποτέ τους τρεις στόπερ, ακόμα και όταν οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν χωρίς φορ και δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του και στο φινάλε είχαμε νέο γύρο έντονων αποδοκιμασιών, με τους παίκτες μάλιστα να πηγαίνουν μπροστά στους οργανωμένους και να κάθονται αμίλητοι και τον Κάτρη να ξεσπάει σε κλάματα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ανέφερε στις δηλώσεις του πως «στο α’ ημίχρονο προσπαθήσαμε αλλά δεν είχαμε ευκαιρίες. Στο β’ ήμασταν σαφώς καλύτεροι, σε ένα παιχνίδι που είχε πολλές καθυστερήσεις. Δεχθήκαμε γκολ στο ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου από μια αντεπίθεση, προσπαθήσαμε, βάλαμε το γκολ της ισοφάρισης αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στο επιθετικό τρίτο το δικό μας, δηλαδή το αμυντικό τρίτο του αντιπάλου, ώστε να μην του επιτρέπουμε να βγάζει αυτές τις αντεπιθέσεις, είναι λογικό όταν είσαι συνέχεια στο μισό του αντιπάλου κάποιες φορές θα βρεθείς εκτεθειμένος». Ο Σάββας Παντελίδης ήταν μάλλον απογοητευμένος που η ομάδα του δεν πήρε τρεις βαθμούς. «Πήγαμε τέλεια στο αμυντικό κομμάτι και δεν επιτρέψαμε ευκαιρίες στον Παναθηναϊκό. Τις δύο μεγάλες στιγμές τις είχαμε εμείς και μάλιστα μετά το 0-1. Μπορούμε να χαμογελάσουμε με ένα αποτέλεσμα σε τέτοια έδρα, αλλά μπορούσαμε και τη νίκη».

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης, Γεντβάι, Τουμπά (58′ Πάντοβιτς), Καλάμπρια, Τσέριν, Μπακασέτας, Ερνάντεθ, Ταμπόρδα (83′ Γιάγκουσιτς), Αντίνο (58′ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι.

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Μπατουμπινσικά, Ηλιάδης, Φερίγκρα, Ναόρ (84′ Μούργος), Ατανάσοφ, Ολαφσον, Σίστο (73′ Πέρες), Σαγάλ (68′ Ενγκόι), Τούπτα

(84′ Αποστολάκης).