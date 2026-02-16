Χωρίς γκολ και νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Οι δύο ομάδες αλληλοεξουδετερώθηκαν σε ένα ματς υψηλής έντασης, με σκληρές μονομαχίες, πολλά φάουλ και συχνές διακοπές, που κράτησαν την αγωνία μέχρι το τέλος. Τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και η ΑΕΚ είχαν στιγμές για να πάρουν το τρίποντο.

Η Ενωση σημάδεψε δύο φορές τα δοκάρια, μία σε κάθε ημίχρονο, ενώ οι γηπεδούχοι απείλησαν σοβαρά, με κορυφαία ευκαιρία την κεφαλιά του Καμαρά στο 87ο λεπτό. Με τραυματισμούς αποχώρησαν από το παιχνίδι οι Μεϊτέ και Μουκουντί. Ο στόπερ της ΑΕΚ ένιωσε ενοχλήσεις στον θώρακα ύστερα από πτώση και βγήκε με μάσκα οξυγόνου, χωρίς ωστόσο να εμπνέει ανησυχία η κατάστασή του. Στη βαθμολογία, η ΑΕΚ διατηρείται στην κορυφή με 49 βαθμούς, ο Ολυμπιακός ακολουθεί με 47, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος με 46 και έναν αγώνα λιγότερο.

Ο Δικέφαλος του Βορρά μπήκε πιο δυνατά στο ματς, κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα, αλλά δυσκολευόταν στην τελική προσπάθεια. Η μεγαλύτερη στιγμή του ήρθε στο 12′, όταν ο Γιακουμάκης εκτέλεσε πέναλτι που κέρδισε ο Ζαφείρης, όμως ο Στρακόσα διάβασε σωστά τη φάση και απέκρουσε. Η ΑΕΚ απάντησε στο 40′, με τον Κοϊτά να δοκιμάζει δυνατό σουτ εκτός περιοχής και την μπάλα να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι.

Λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου μέρους, ο Μαρίν έφυγε στην αντεπίθεση, αλλά το συρτό του τελείωμα πέρασε άουτ. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, η Ενωση απείλησε ξανά, με χαμηλό σουτ του Γιόβιτς που πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Παβλένκα. Στο 68′ ο ΠΑΟΚ είχε τη δική του καλή στιγμή, όταν ύστερα από συνεργασία Τάισον και Μπάμπα, ο Οζντόεφ σούταρε ψηλά από καλή θέση.

Το ματς στη συνέχεια κύλησε με ένταση και νεύρα, χωρίς πολλές καθαρές φάσεις. Στο 87′, όμως, οι γηπεδούχοι άγγιξαν το γκολ, με τον Μπάμπα να βγάζει εξαιρετική σέντρα και τον Καμαρά να αστοχεί με κεφαλιά ανενόχλητος. Κι όμως, το φινάλε επιφύλασσε νέο δράμα. Στις καθυστερήσεις, ο Λιούμπισιτς σέντραρε ιδανικά για τον αμαρκάριστο Γιόβιτς, εκείνος πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι του Παβλένκα, στη μεγαλύτερη ευκαιρία ολόκληρου του αγώνα.

Το φινάλε, σε αντίθεση με όσα κατά καιρούς έχουν συμβεί σε ντέρμπι Δικεφάλων, βρήκε τους παίκτες των δύο ομάδων να στήνουν «πηγαδάκια» σε καλό κλίμα, και ουσιαστικά να αποχωρούν όλοι μαζί για τα αποδυτήρια. Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο ΠΑΟΚ εξέφρασε παράπονα για την κίνηση του Μάριου Ηλιόπουλου να βρεθεί στη φυσούνα των αποδυτηρίων για να χαιρετήσει τους παίκτες της ΑΕΚ, πριν από την έναρξη του αγώνα, σε μια κίνηση που δημιούργησε ένταση.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ (Οζντόεφ 52′), Ζαφείρης (Μπιάνκο 86′), Χατσίδης (Καμαρά 52′), Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος (Πενράις 79′), Μουκουντί (Βίντα 64′), Ρέλβας, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (Κουτέσα 64′), Κοϊτά (Λιούμπισιτς 79′), Γιόβιτς, Βάργκα (Ζίνι 90′).