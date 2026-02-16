Επτά χαμένοι Super League βαθμοί μέσα στον Φλεβάρη. Ο αποκλεισμός του Γενάρη από το Κύπελλο. Και όλα αυτά με έναν ιδιαίτερο κοινό παρονομαστή. Το «γκολ» που έγινε ξαφνικά λέξη δυσεύρετη για το πιο ποιοτικό ρόστερ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με αποδείξεις: Διότι κόντρα σε ΠΑΟΚ (0-2), ΑΕΚ (1-1), Παναθηναϊκό (0-1) και Λεβαδειακό (0-0) ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πέτυχε όλο και όλο ένα γκολ. Και αυτό από τη βούλα του πέναλτι στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ηταν όλα τα παραπάνω ίδια ματς; Σε καμία περίπτωση. Εχουν όμως επί της ουσίας το ίδιο κεντρικό θέμα. Την ομάδα που έχει τους δύο πιο αποτελεσματικούς σέντερ φορ (Μεντί Ταρέμι 16 γκολ, 5 ασίστ σε 27 συμμετοχές και Αγιούμπ Ελ Κααμπί 16 γκολ, 2 ασίστ σε 27 συμμετοχές) να εγκλωβίζεται σε παρτίδες που μένουν «κλειστές» ακριβώς γιατί δεν έρχεται ένα γκολ. Γιατί; Γιατί καμιά φορά συμβαίνει στο ποδόσφαιρο να υπάρχει ένα τέτοιο διάστημα που τίποτα δεν πάει καλά.

Ή γιατί πίσω από τα δύο κορυφαία αυτά σέντερ φορ ο επόμενος σκόρερ του Ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα είναι ο Τσικίνιο με 4 έχοντας πετύχει το τελευταίο στις αρχές του Οκτώβρη – στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Και έχει σημασία αυτή η ιστορία με τα γκολ. Διότι αυτή ανοίγει επί της ουσίας και όλη την υπόλοιπη συζήτηση. Αν ο Αντρέ Λουίζ το Σάββατο δεν σημάδευε το δοκάρι με τον Λεβαδειακό στο 74΄ ή αν ο Ζέλσον Μαρτίνς δεν έχανε την ευκαιρία της καριέρας του μια εβδομάδα πριν με τον Παναθηναϊκό έχοντας την ευκαιρία να ισοφαρίσει στο ντέρμπι (79΄), ο Ολυμπιακός θα είχε πιθανότατα τρεις βαθμούς παραπάνω στον βαθμολογικό πίνακα και δεν θα είχε υποχωρήσει από την κορυφή.

Συζήτηση

Τέλος πάντων. Θέλησε ο Μεντιλίμπαρ όλα τα παραπάνω να τα βάλει στα αποδυτήριά του χθες το πρωί στον Ρέντη. Εκεί όπου δεν προχώρησε σε μια από εκείνες τις κλασικές ομιλίες προπονητή, αλλά άνοιξε μια κουβέντα με τους ποδοσφαιριστές. Μια κίνηση που έχει τη σημασία της σε αυτό το timing μιας και ο Ολυμπιακός ακόμη την τύχη του, μια χαρά την κρατά στα χέρια του. Και σε ό,τι αφορά στο πρωτάθλημα. Και βέβαια για τα ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στη διπλή μάχη που ανοίγει με τους Γερμανούς μεθαύριο στο «Γ. Καραϊσκάκης». Εκρινε ο προπονητής πως έχει σημασία να μιλήσουν και οι ποδοσφαιριστές αναζητώντας απαντήσεις. Και κάπως έτσι πήραν θέση, οι αρχηγοί Παναγιώτης Ρέτσος και Ροντινέι αλλά και οι πολύπειροι Ντάνι Γκαρθία και Μεντί Ταρέμι.

«Ενωμένοι»

«Δεν θέλω να πω κάτι άλλο για το ματς του Σαββάτου. Απλά βλέπω ότι η απόδοση της ομάδας δεν είναι αυτή που πρέπει. Θέλω να σας θυμίσω ότι σημασία έχει ποιος στο τέλος θα είναι πρωταθλητής. Δεν έχει κριθεί τίποτα ακόμη. Ομως σε όλα τα παιχνίδια που παίζονται με αυτόν τον ρυθμό δεν λειτουργούμε όπως πρέπει και σίγουρα αυτό είναι και δικό μου φταίξιμο» προλόγισε ο βάσκος προπονητής και σταδιακά δόθηκε η σκυτάλη στους ποδοσφαιριστές που έδειξαν ξεκάθαρα την πρόθεσή τους να μείνουν εναρμονισμένοι στο αυτονόητο. Οταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, όταν τα αποτελέσματα δεν είναι καλά τα γκρουπ παραμένουν ενωμένα. «Είναι μια δύσκολη στιγμή της σεζόν και πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Είμαστε η καλύτερη ομάδα αλλά για να το αποδείξουμε πρέπει πριν από όλα να μείνουμε μαζί. Και στα εύκολα και στα δύσκολα μαζί» ξεκαθάρισε ο Παναγιώτης Ρέτσος, θέλοντας με τη σειρά του να μην κοιτάξει πίσω αλλά μπροστά. Και έτσι κύλησε ολόκληρη η συζήτηση.

Η ατάκα του Ταρέμι

«Στόχος μας είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα, όχι να κερδίσουμε ένα ματς». «Και το πρωτάθλημα το κερδίζει όποιος αντέχει σε αυτή την τόσο απαιτητική διαδρομή, όχι στο ποιος νίκησε σε ένα ντέρμπι» πρόσθεσε ο Ροντινέι. «Ο καιρός περνάει γρήγορα σε μια χρονιά και μέσα στη σεζόν υπάρχουν καλές και κακές στιγμές για όλους. Σημασία έχεις να αντέξεις. Και εγώ έκανα ένα λάθος και αποβλήθηκα αφήνοντας την ομάδα μας με δέκα παίκτες στο ματς με τον Αρη (σ.σ. στην 0-0 ισοπαλία της 14ης Δεκεμβρίου στο «Κλεάνθης Βικελίδης»). Σημασία δεν έχει τι έγινε όμως. Σημασία έχει πώς θα συνεχίσουμε. Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας» είπε ο Ντάνι Γκαρθία. Η «ατάκα» της ημέρας όμως βγήκε από το στόμα του Μεντί Ταρέμι: «Εχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά ματς και είναι σίγουρο ότι πρέπει να βελτιωθούμε, ατομικά και ομαδικά. Για να τα καταφέρουμε όμως χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Ηρεμία στο μυαλό και την καρδιά μας να καίει»!

Το κέρδισε

Αν θα δουλέψει ο χθεσινός «διάλογος»; Είναι ένα πραγματικά απαιτητικό κλαμπ ο Ολυμπιακός. Εχει όμως στα αποδυτήριά του και πολλούς πραγματικά έμπειρους. Από τον προπονητή και τον «κορμό» της ομάδας που κατέκτησε το Conference League και πήρε το τρεμπλ του 2025 μέχρι προσωπικότητες όπως ο Ταρέμι, ο Γιαζίτσι κ.λπ. Ούτε ξέχασαν το ποδόσφαιρο, ούτε ξαφνικά ένα σύνολο με τόσες επιτυχίες την τελευταία διετία βλέπει την αντίπαλη εστία από την τρύπα της βελόνας. Είναι η ίδια ομάδα που πέρασε στο top 24 του Champions League και μεθαύριο υποδέχεται τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο για να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στους «16». Κάποια που αν μη τι άλλο έχει κερδίσει το δικαίωμα να «λύσει» τα θέματα που της προέκυψαν, μόνη της…